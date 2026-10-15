6 Adressen für schicke Second Hand Möbel in Lübeck

Wir haben für euch 6 Adressen für Second-Hand Möbel und Gebrauchtwaren in Lübeck herausgesucht:

Lübecks Antiquitätenhändler und Restaurationswerkstätten sind perfekt, wenn ihr nach hochwertigen, aufgearbeiteten Möbeln sucht. Traditionsreiche Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Erfahrung bieten euch fachgerecht restaurierte antike Möbel und übernehmen auf Wunsch auch die Aufarbeitung eurer eigenen Stücke.

Für alle, die Mid-Century-Möbel und Retro-Design lieben, lohnt sich der Besuch spezialisierter Läden in der Innenstadt. Hier bekommt ihr originale Designklassiker aus zweiter Hand, restaurierte Vintage-Lampen und besondere Einzelstücke aus verschiedenen Epochen. Diese Shops kuratieren ihre Auswahl sorgfältig und bieten euch authentische Stücke mit Geschichte.

Die gemeinnützigen Kaufhäuser in Lübeck sind erste Anlaufstellen für preisbewusste Einrichtung. In Stadtteilen wie Buntekuh, Moisling und St. Lorenz Nord findet ihr Möbel, Haushaltswaren und Elektrogeräte weit unter Neupreis. Diese Sozialkaufhäuser verbinden soziales Engagement mit ökologischem Nutzen – hier werden gespendete Waren aufbereitet und zu fairen Preisen weitergegeben. Das Sortiment reicht von kompletten Wohnzimmergarnituren über Einzelstücke bis zu Kleinmöbeln.

Lübeck hat sich zu einer echten Adresse für gebrauchte Möbel und Second-Hand-Schätze entwickelt. Ob ihr eure erste Wohnung einrichtet, nach Vintage-Designklassikern sucht oder einfach nachhaltig shoppen wollt – die Hansestadt bietet euch zahlreiche Möglichkeiten.

Am besten erreicht ihr das Geschäft über Lübeckerstr. 6/ Kulturzentrum Marstall, dort findet ihr auch einen kostenfreien Parkplatz.

Die Möbeltischlerei ergänzt das Angebot mit fachgerechtem Innenausbau aus Massivholz. Durch die Lage nahe Schloss Ahrensburg lässt sich der Besuch ideal mit kulturellen Aktivitäten verbinden.

In der hauseigenen Werkstatt restauriert ein erfahrenes Team antike Möbel fachgerecht. Alle aufgearbeiteten Stücke sind garantiert holzwurmfrei und voll gebrauchsfähig. Zusätzlich fertigen Spezialisten originalgetreue Repliken antiker Möbel an. Das Unternehmen bietet sowohl Ankauf als auch Verkauf und betreibt einen Online-Shop.

Das Sortiment umfasst antike Möbel von Barock über Louis Seize und Biedermeier bis zur Gründerzeit . Besonders spezialisiert ist M&S Antiquitäten auf Kiefernmöbel aus Biedermeier und Gründerzeit sowie fachgerecht restaurierte Jugendstil-Möbel. Kunden finden hier alles von antiken Küchenmöbeln im Landhausstil über Kommoden bis zu weißen Vintage-Möbeln.

M&S Antiquitäten in Ahrensburg bei Hamburg besteht seit 1982 und hat sich zu einem der führenden Anbieter für antike Weichholz- und Kiefernmöbel entwickelt. Auf einer Ausstellungsfläche von 2.000 m2 präsentiert das Unternehmen eine große Vielfalt an restaurierten Antiquitäten aus verschiedenen Epochen.

2. NOVI-LIFE gemeinnütziges Kaufhaus: Gemeinnütziges Kaufhaus in Buntekuh

Das NOVI-LIFE Kaufhaus in Buntekuh ist ein gemeinnützige Kaufhaus in Kooperation mit dem Jobcenter Lübeck. Hier bekommen gut erhaltene Dinge eine zweite Chance und werden zu besonders fairen Preisen angeboten.

Das breite Sortiment reicht von Möbeln und Hausrat über Kleidung bis hin zu Büchern und Spielzeug. Hier könnt ihr nach Herzenslust stöbern und einzigartige Stücke finden, die eurem Zuhause Charakter verleihen.

Der Laden ist spendenbasiert und freut sich immer, über gespendete Waren von Privatpersonen oder Firmen aus Lübeck und Umgebung. Das Sortiment richtet sich an Menschen, die Arbeitslosengeld II empfangen und Menschen mit Grundsicherung.

3. Brockensammlung Lübeck e.V.: Traditionelles Sozialkaufhaus

Die Brockensammlung ist eine echte Lübecker Institution und mit ihrer langen Tradition seit 1913 aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Als Sozialkaufhaus mit Herz und Geschichte ist dies die perfekte Anlaufstelle für alle, die nachhaltig und preisbewusst einkaufen möchten. Hier fühlt man sofort die besondere, gemeinschaftliche Atmosphäre.

Der Schwerpunkt liegt auf gebrauchten Möbeln, doch das breite Sortiment hält auch Kleidung, Bücher und allerlei Hausrat für euch bereit. Dank der fairen Preise und dem freundlichen Team macht das Stöbern hier doppelt Freude. Ein Besuch lohnt sich immer, denn es gibt ständig neue, alte Schätze zu entdecken.

Auch die Brockensammlung freut sich über Sachspenden.

4. Schatzkammer Lübeck: Antike Möbel & Design-Klassiker

Der Name ist hier Programm: Die Schatzkammer Lübeck ist eine wahre Goldgrube für Liebhaber von antiken und besonderen Second-Hand-Möbeln. In der charmanten Atmosphäre des Hofverkaufs könnt ihr in aller Ruhe stöbern und euch von den einzigartigen Stücken verzaubern lassen.

Zudem gehört ein Ladenverkauf in der Lübecker Altstadt zur Schatzkammer: Zwei nebeneinanderliegende Läden warten darauf, von euch entdeckt zu werden.

Das Besondere ist die Mischung aus historischen Schätzen und sorgfältig restaurierten Design-Klassikern. Jedes Möbelstück erzählt seine eigene Geschichte und wurde mit viel Liebe zum Detail ausgewählt. Wenn ihr auf der Suche nach einem echten Charakterstück seid, das eure Einrichtung unverwechselbar macht, seid ihr hier genau richtig.

5. Haushaltsauflösungen Lars Thies: Antik & Trödel

Wenn ihr den Charme vergangener Zeiten schätzt, ist der Laden von Lars Thies in St. Lorenz Süd eine wunderbare Adresse. Hier erwartet euch eine liebevoll zusammengestellte Auswahl an Antiquitäten, schönen Kleinmöbeln und hochwertigem Trödel, bei der man immer wieder etwas Besonderes entdeckt.

Das Konzept geht über einen reinen Verkaufsladen hinaus, denn das Team ist auch auf Haushaltsauflösungen sowie den An- und Verkauf spezialisiert. Das sorgt für einen ständigen Nachschub an neuen, spannenden Fundstücken – von nostalgischem Porzellan bis hin zu kleinen Möbelstücken mit großer Wirkung.

6. Andreas Russ Stuhlflechterei: Aufarbeitung antiker Möbel

Hier könnt ihr zwar keine antiken Möbel kaufen, aber eure Möbelstücke hochwertig restaurieren lassen! Bei Andreas Russ wird traditionelles Handwerk mit Leidenschaft gelebt: Als Familienunternehmen seit 1919 hat sich die Werkstatt von Andreas Russ auf die fachgerechte Aufarbeitung antiker Möbel spezialisiert. Wenn ihr ein altes Erbstück habt, das in neuem Glanz erstrahlen soll, seid ihr hier in den besten Händen.

Der Fokus liegt auf Qualität und dem Erhalt historischer Substanz, insbesondere bei der traditionellen Stuhlflechterei.

Weitere Tipps für nachhaltiges Shopping und Second-Hand-Schätze in Lübeck findet ihr bei uns im luebeck-magazin.de!