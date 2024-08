20 Jahre "Bohème" – Annett Louisan: Das Jubiläumskonzert in der Musik- und Kongresshalle Lübeck

Grund genug das 20-jährige Jubiläum von "Bohème" gebührend zu feiern : Annett Louisan lädt ihre Fans in ausgewählten Häusern in ganz Deutschland ein, sie auf ihre besondere Zeitreise mitzunehmen.

Annett Louisan ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons . Bis heute hat sie weit mehr als eine Million Tonträger verkauft , ebenso viele Menschen mit ihren Konzerten begeistert, verzaubert und zutiefst berührt. Ihr Debüt "Bohème" ist das Werk, mit dem 2004 alles begann , katapultierte die bis dahin unbekannte Sängerin in den Pop-Olymp und war der Grundstein einer einzigartigen, bis heute anhaltenden Karriere .

All diese Gefühle aus der Anfangszeit beschwört Annett Louisan auf den Konzerten ihrer Jubiläumstournee wieder auf – nimmt ihr Publikum mit auf die Reise in ihre musikalische Vergangenheit. "Ich fand die Idee, mit dem ersten Album noch einmal auf Tour zu gehen und es in seiner Gänze zu spielen toll – auch eine Herausforderung, aber ich war immer der Meinung, dass es ein zeitloses Album, ein Klassiker ist."

Die Zuschauer können sich auf einen besonderen Abend mit ihrer Lieblingskünstlerin freuen. Die Pop-Lolita von einst ist nicht nur persönlich, sondern auch künstlerisch gereift. In insgesamt zehn Studioalben hat sich Annett Louisan und ihre Kunst weiterentwickelt und ist zu einer der wichtigsten deutschen Pop-Künstlerinnen aller Zeiten avanciert.

Es steht außer Frage – Annett Louisan hat ihren Weg gemacht. 20 Jahre "Bohème" wird ein einzigartiger, unvergesslicher und bezaubernder Abend!