Geschenktipp für ein Erlebnis besonderer Art – immersive Kunst im Port des Lumières

Dank atemberaubender Technik sowie einer hohen Designqualität könnt ihr Kunst in einer neuen Dimension erleben – auf einer insgesamt 3.200 m 2 großen Projektionsfläche mit 10 Meter hohen Decken, 80 Videoprojektoren und 50 Audio-Verteilerpunkten.

Das Kunstzentrum Port des Lumières zieht im neuen Hamburg Überseequartier in der HafenCity ein und wird dort abwechslungsreiche Ausstellungen in einem herausragenden architektonischen Setting bieten und Besucher:innen aus aller Welt anziehen.

Ein Besuch im Port des Lumières hält viel mehr bereit als lediglich eine Abfolge von Bildern . Die sogenannte immersive Kunst lässt die Besucher:innen nicht nur in die Kunst, sondern auch in die Geschichte der Künstler:innen eintauchen. Sie stimuliert alle Sinne und schafft damit ein einmaliges Kunsterlebnis, das über das reine Betrachten eines Gemäldes hinausgeht.

Die Ausstellungen im Port des Lumières sind ein Erlebnis für alle. Egal ob jung oder alt, ob Kunstkenner:innen oder Einsteiger:innen in Sachen Kunst; alleine, zu zweit, als Gruppe oder mit der ganzen Familie – Port des Lumières bietet allen Besuchenden ein besonderes Erlebnis.

Ihr taucht direkt in die Epochen und Kunstwerke der Künstlerinnen und Künstler ein und werdet so Teil eines unvergesslichen und völlig neuen Kunsterlebnisses, in dem Licht, Farbe und Musik zu einer einzigartigen Sinneserfahrung verschmelzen.

Neben dem imposanten Ausstellungssaal erwartet euch ein komplett verspiegelter Infinity Room sowie ein Rundgang, der euch die Besonderheit des Standortes am Hafen erleben lässt. Der Selfie Room rundet den Besuch im Port des Lumières ab: Hier könnt ihr ein Souvenir eures einzigartigen Erlebnisses mit nach Hause nehmen.

Auch für Kinder hat sich Port des Lumières etwas Besonderes einfallen lassen: Sie können im Kids Interactive Studio mit ihrer Umgebung und den Kunstwerken interagieren, wodurch ihre Kreativität gefördert wird. Der mit Sensoren und digital vernetzten Möbeln ausgestattete Raum ermöglicht es den Kindern, durch spielerische Aktivitäten ihre ganz eigene künstlerische Erfahrung im Port des Lumières zu machen.