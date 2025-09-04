Wir verlosen 1x2 Tickets für Rea Garvey bei Channel Aid 2025

Wann? 21. bis 23. Oktober 2025 Wo? Deutsches SchauSpielHaus Hamburg Eintritt: ab 59,- Euro, Aftershow-Party ab 129,- Euro Tickets: exklusiv auf eventim.de* Traditionstheater wird zur Konzerthalle Das Deutsche Schauspielhaus ersetzt 2025 die Elbphilharmonie als Veranstaltungsort. Das über 125 Jahre alte Theater zählt zu Europas modernsten Sprechtheatern und bietet Platz für knapp 1.150 Gäste pro Abend. Die neue Location im Zentrum Hamburgs schafft eine intimere und exklusivere Atmosphäre als die bisherigen Auftritte. Channel Aid nutzt den Wechsel, um ihre Visionen noch besser umzusetzen. Das historische Gebäude bietet den perfekten Rahmen für die emotionalen Charity-Auftritte. Hamburger Musiklegende und internationale Stars Erstmals erstreckt sich Channel Aid über drei aufeinanderfolgende Tage. Jeden Abend tritt ein anderer Headliner gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester auf. Steven Lloyd-Gonzalez dirigiert das Orchester, während der Chor Hamburg Voices die Konzerte begleitet. Rea Garvey eröffnet am Dienstag, 21. Oktober 2025, die Konzertreihe. Seine markante Stimme wird das Publikum durch den ersten Abend führen.

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, übernimmt Samy Deluxe die Bühne. Der Hamburger Rapper verbindet seit 2018 eine besondere Partnerschaft mit Channel Aid. Samy Deluxe stellte damals Inhalte seines MTV-Unplugged-Albums für Channel Aids digitale Plattformen zur Verfügung. Die Einnahmen spendete er vollständig an seinen Verein "Salut Deluxe". "Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Diese Show war seit langem ein großer Traum von uns allen und wird Hamburgs Musikfans ein unvergessliches Erlebnis bieten", erklärt Channel Aid.

Montez beendet am Donnerstag, 23. Oktober 2025, die dreitägige Konzertreihe. Der deutsche Rapper und Sänger sorgt für den kraftvollen Abschluss des Events. Fünf Jahre Erfolg mit internationalen Künstlern Channel Aid blickt auf fünf erfolgreiche Jahre zurück. Rita Ora, James Arthur, Bastille, Cro und Wincent Weiss unterstützten bereits die Charity-Konzerte in der Elbphilharmonie. Ausschnitte aller bisherigen Shows stehen auf dem YouTube-Kanal von Channel Aid zur Verfügung. Diese Videos generieren zusätzliche Spenden für die sozialen Projekte.

Afterparty mit vier Weltklasse-DJs Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, ab 23.00 Uhr steigt die große Channel Aid Aftershowparty im Port des Lumieres. Norddeutschlands erstes Haus für immersive und digitale Kunst verwandelt sich für eine Nacht in eine spektakuläre Clubkulisse. Große Projektionen und einzigartiger Content schaffen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Vier international gefeierte DJs sorgen für die Musik: David Puentez bringt seine Erfahrung von großen Festivals wie Parookaville mit.

Dominique Jardin zählt zu den erfolgreichsten weiblichen DJs Europas.

Fedde Le Grand ist eine niederländische DJ-Ikone und regelmäßiger Main-Stage-Act bei Tomorrowland.

Topic erreicht über 22 Millionen monatliche Hörer auf Spotify und gehört zu den weltweit angesagtesten DJs. Tickets werden knapp Der Vorverkauf* für alle Acts läuft bereits. Besonders die günstigen Preiskategorien sind nahezu ausverkauft. Also beeilt euch, wenn ihr noch ein Ticket ergattern wollt! Tickets für die Aftershowparty* kosten 129,- Euro inklusive Getränke. Die limitierten Tickets sind bereits auf eventim.de erhältlich. 100 Prozent der Spenden fließen in Projekte Channel Aid unterstützt drei Organisationen: Help Alliance, Chance To Dance und Saving An Angel. Die Help Alliance der Lufthansa Group engagiert sich seit über 25 Jahren weltweit für Bildung und Zukunftschancen junger Menschen. Über 70 Projekte in mehr als 40 Ländern werden unter dem Motto "In der Welt. Bei den Menschen." gefördert. Alle Spenden fließen vollständig in die Projektarbeit. 2024 profitierten über 120.000 Kinder und Jugendliche von den Projekten. Channel Aid konzentriert sich auf nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe und richtet sich gezielt an junge Menschen. Das Projekt zeigt, dass die junge Generation tatsächlich etwas bewegen kann und will.

Quelle: Channel Aid – live in Concert

