Wir verlosen 2x2 Tickets für "Der Nussknacker" in Lübeck
Kultur Theater, Oper & Ballett
Wenn die Weihnachtszeit naht, gehört ein Ballettklassiker einfach dazu: Das International Festival Ballet bringt Tschaikowskys "Der Nussknacker" auf die Bühne der Musik- und Kongresshalle Lübeck. Am Montag, 7. Dezember 2026, erwartet euch ein märchenhafter Abend mit Live-Orchester und erstklassigem Tanz. Wir verlosen 2x2 Tickets unter euch!
|Wann?
|Montag, 7. Dezember 2026, um 19.00 Uhr
|Wo?
|Musik- und Kongresshalle Lübeck
|Eintritt:
|ab 65,95 Euro zzgl. Gebühren
|Tickets:
|Hier direkt buchen*
Die Handlung des Nussknackers
Die Geschichte entführt euch in eine Zauberwelt zwischen Traum und Wirklichkeit. Am Heiligen Abend erhält Marie von ihrem Patenonkel Drosselmayer einen Nussknacker geschenkt. Doch in der Nacht erwacht das Spielzeug zum Leben und eine fantastische Reise beginnt.
Marie erlebt den dramatischen Kampf gegen den Mäusekönig und gelangt schließlich ins Reich der Zuckerfee. Weltberühmte Tänze wie der Blumenwalzer und zahlreiche festliche Höhepunkte machen das Werk seit seiner Uraufführung im Jahr 1892 zu einem der beliebtesten Stücke des klassischen Balletts. Die märchenhafte Vorlage stammt von E.T.A. Hoffmanns "Nussknacker und Mausekönig".
Das International Festival Ballet
Das Ensemble steht für klassische Balletttradition auf höchstem technischen Niveau. Tänzer aus der Ukraine, Italien, Frankreich, Spanien und Japan bilden ein international besetztes Ensemble, das weit über europäische Grenzen hinaus zusammengesetzt ist.
Russische Ballettschule als Fundament
Die gemeinsame künstlerische Grundlage bildet die traditionsreiche russische Ballettschule. Sie gilt weltweit als Maßstab für Präzision, Disziplin und Ausdruckskraft. Diese Verbindung aus internationaler Vielfalt und klassischer Ausbildung prägt die besondere Handschrift des Ensembles.
So entsteht ein Bühnenstil, der die Eleganz und Strenge des klassischen Balletts bewahrt. Gleichzeitig lebt jede Aufführung von der individuellen Ausdruckskraft der einzelnen Tänzer. Genau diese Mischung macht die Inszenierung des Nussknackers so besonders.
Live-Musik vom Festival Orchestra
Begleitet wird der Abend vom Festival Orchestra unter der Leitung von Normunds Vaicis. Rund 35 Musiker bringen Tschaikowskys Partitur in ihrer ganzen klanglichen Bandbreite live auf die Bühne. Das Orchester ist damit ein zentraler Bestandteil der gesamten Produktion.
Tanz und Musik im Dialog
Das Zusammenspiel von Tanz und Live-Musik prägt den Charakter der Aufführung in besonderer Weise. Im direkten Dialog zwischen Bühne und Orchestergraben entstehen jene einzigartigen Momente aus Klang, Bewegung und Emotion. Genau dieser Zauber hält den Nussknacker seit Generationen lebendig.
Termin und Veranstaltungsort
Die Aufführung findet am 7. Dezember 2026 um 19.00 Uhr in der Musik- und Kongresshalle Lübeck statt. Veranstalter ist Ovation Events. Der Nussknacker eignet sich als Weihnachtsklassiker für die gesamte Familie.
Warum sich der Besuch lohnt
Kaum ein Ballett ist so eng mit der Winter- und Weihnachtszeit verbunden wie der Nussknacker. Die Kombination aus einem internationalen Spitzenensemble und einem Live-Orchester mit 35 Musikern macht diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis. Wer klassisches Ballett in festlicher Atmosphäre erleben möchte, ist hier genau richtig.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Die Aufführung des International Festival Ballet findet am Montag, 7. Dezember 2026, um 19.00 Uhr statt. Spielort ist die Musik- und Kongresshalle Lübeck. Veranstalter ist Ovation Events. Das Stück eignet sich als Weihnachtsklassiker für die gesamte Familie.
Das Ensemble setzt sich aus Tänzern verschiedener Länder zusammen, darunter die Ukraine, Italien, Frankreich, Spanien und Japan. Ihre gemeinsame Grundlage ist die traditionsreiche russische Ballettschule, die weltweit als Maßstab für Präzision, Disziplin und Ausdruckskraft gilt.
Ja, das Festival Orchestra unter der Leitung von Normunds Vaicis begleitet die Aufführung live. Rund 35 Musiker bringen Tschaikowskys Partitur in ihrer vollen klanglichen Bandbreite auf die Bühne. Das Zusammenspiel von Tanz und Orchester prägt den besonderen Charakter des Abends.
Am Heiligen Abend erhält Marie einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht beginnt eine fantastische Reise vom Kampf gegen den Mäusekönig bis ins Reich der Zuckerfee. Das Werk basiert auf E.T.A. Hoffmanns "Nussknacker und Mausekönig" und wurde 1892 uraufgeführt.
Gewinnspiel
Wir verlosen 2x2 Gästelistenplätze für "Der Nussknacker" am 7. Dezember 2026, um 19.00 Uhr in der Musik- und Kongresshalle Lübeck!
Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Montag,
31. August 2026, um 09:49 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Der Nussknacker" an: gewinnspiel@luebeck-magazin.de
Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte denke daran, deine vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter derheise & dumrath medien gmbh & co. kg Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!