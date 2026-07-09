Wann? Montag, 7. Dezember 2026, um 19.00 Uhr Wo? Musik- und Kongresshalle Lübeck Eintritt: ab 65,95 Euro zzgl. Gebühren Tickets: Hier direkt buchen*

Die Handlung des Nussknackers

Die Geschichte entführt euch in eine Zauberwelt zwischen Traum und Wirklichkeit. Am Heiligen Abend erhält Marie von ihrem Patenonkel Drosselmayer einen Nussknacker geschenkt. Doch in der Nacht erwacht das Spielzeug zum Leben und eine fantastische Reise beginnt.

Marie erlebt den dramatischen Kampf gegen den Mäusekönig und gelangt schließlich ins Reich der Zuckerfee. Weltberühmte Tänze wie der Blumenwalzer und zahlreiche festliche Höhepunkte machen das Werk seit seiner Uraufführung im Jahr 1892 zu einem der beliebtesten Stücke des klassischen Balletts. Die märchenhafte Vorlage stammt von E.T.A. Hoffmanns "Nussknacker und Mausekönig".

Das International Festival Ballet

Das Ensemble steht für klassische Balletttradition auf höchstem technischen Niveau. Tänzer aus der Ukraine, Italien, Frankreich, Spanien und Japan bilden ein international besetztes Ensemble, das weit über europäische Grenzen hinaus zusammengesetzt ist.

Russische Ballettschule als Fundament

Die gemeinsame künstlerische Grundlage bildet die traditionsreiche russische Ballettschule. Sie gilt weltweit als Maßstab für Präzision, Disziplin und Ausdruckskraft. Diese Verbindung aus internationaler Vielfalt und klassischer Ausbildung prägt die besondere Handschrift des Ensembles.

So entsteht ein Bühnenstil, der die Eleganz und Strenge des klassischen Balletts bewahrt. Gleichzeitig lebt jede Aufführung von der individuellen Ausdruckskraft der einzelnen Tänzer. Genau diese Mischung macht die Inszenierung des Nussknackers so besonders.

Live-Musik vom Festival Orchestra

Begleitet wird der Abend vom Festival Orchestra unter der Leitung von Normunds Vaicis. Rund 35 Musiker bringen Tschaikowskys Partitur in ihrer ganzen klanglichen Bandbreite live auf die Bühne. Das Orchester ist damit ein zentraler Bestandteil der gesamten Produktion.

Tanz und Musik im Dialog