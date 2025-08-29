Wir verlosen 1x2 Tickets für Dickens' zeitlosen Klassiker

Wann? Donnerstag, 18. Dezember 2025, 19.30 Uhr Wo? Musik- und Kongresshalle Lübeck Eintritt: ab 54,90 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Warum eine neue Fassung eines Klassikers?

Du fragst dich vielleicht, warum es eine weitere Bearbeitung dieses oft gespielten Werks braucht. Die Antwort liegt in der besonderen Vision von Regisseur und Produzent Martin Mühleis. Er hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen mit außergewöhnlichen Bühnenbearbeitungen literarischer Werke gemacht. Seine Adaption von Erich Kästners "Als ich ein kleiner Junge war" mit Walter Sittler erreichte über 500 Aufführungen.

Für diese neue Interpretation hat Mühleis zwei außergewöhnliche Schauspieler gewonnen: Samuel Finzi und Herbert Knaup. Gemeinsam mit dem Komponisten Libor Síma entstand ein musikalisches Bühnenmärchen, das weit mehr ist als eine einfache Theateradaption.

Eine einzigartige ästhetische Vision

Die Inszenierung besticht durch ihre besondere Ästhetik, die an klassische Schwarzweißfilme erinnert. Diese nostalgische Anmutung verleiht der Geschichte eine zeitlose Eleganz. Gleichzeitig spielen die Macher geschickt mit Elementen literarischer Revuen, was der Aufführung eine lebendige, fast kabarettistische Note verleiht.

Die Musik von Libor Síma und die durchdachte Lichtregie von Birte Horst erschaffen Räume auf der Bühne, ohne dass aufwendige Kulissen nötig wären. Diese minimalistische Herangehensweise lenkt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche: den literarischen Text selbst. Tempo, Rhythmus und Struktur von Dickens' Novelle bleiben vollständig erhalten.

Zeitlose Botschaft in moderner Interpretation

Was macht diese 180 Jahre alte Geschichte so aktuell? In einer Ära der Egozentrik, geprägt von Ich-AGs und iPhones, erinnert Dickens' Werk an fundamentale menschliche Werte. Die Geschichte betont die Bedeutung von Nächstenliebe und empathischem Umgang miteinander – Tugenden, die in unserer schnelllebigen Zeit besonders wertvoll erscheinen.

Meisterhafte schauspielerische Leistung