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Wärmedämmung in Lübeck: Diese 5 Profis helfen euch!

Ratgeber Wohnen, Haus & Garten

Wärmedämmung in Lübeck senkt Heizkosten und steigert den Wohnkomfort. Ob Fassadendämmung, Dachdämmung oder Kellerdeckendämmung – professionelle Fachbetriebe helfen euch, Energie zu sparen und den Wert eurer Immobilie zu erhöhen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wärmedämmung mit Messgerät
Wärmedämmung, © unsplash.com / Thanh NGuyen
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter

Eine fachgerechte Wärmedämmung ist der Schlüssel zu einem energieeffizienten Gebäude. Gerade in Lübeck, wo das maritime Klima für feuchte Witterung sorgt, schützt eine hochwertige Dämmung nicht nur vor Wärmeverlusten, sondern auch vor Feuchteschäden und Schimmelbildung.

Welche Arten der Wärmedämmung gibt es?

Die Fassadendämmung zählt zu den effektivsten Maßnahmen gegen Wärmeverluste. Dabei wird ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an die Außenwände angebracht, das die Heizwärme im Gebäude hält. Auch die Dachdämmung spielt eine zentrale Rolle – ob als Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung. Nicht zu vergessen: die Kellerdeckendämmung, die verhindert, dass Kälte von unten in die Wohnräume dringt.

Förderungen und Einsparungen

Wer in Lübeck dämmen lässt, profitiert häufig von staatlichen Förderprogrammen wie der BAFA-Förderung oder KfW-Krediten. Die Investition amortisiert sich durch deutlich niedrigere Heizkosten oft schon nach wenigen Jahren. Zudem steigert eine professionelle Dämmung den Immobilienwert nachhaltig.

Worauf solltet ihr bei der Auswahl achten?

Achtet auf Fachbetriebe mit entsprechenden Zertifizierungen und Referenzen. Eine detaillierte Beratung vor Ort, transparente Kostenvoranschläge und die Verwendung hochwertiger Dämmstoffe sind entscheidend für ein langfristig zufriedenstellendes Ergebnis.

Nachfolgend stellen wir euch Fachbetriebe für Wärmedämmung in und um Lübeck vor:

1. Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH

Mineralischer Einblasdämmstoff SLS20F® im zweischaligen Mauerwerk
Mineralischer Einblasdämmstoff SLS20F®, © Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH

Die Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH hat sich auf Wärmedämmung mit dem innovativen Einblasdämmstoff SLS20F® spezialisiert. Das Unternehmen stellt diesen hochwertigen mineralischen Dämmstoff aus 100% recyceltem Glas her und setzt ihn erfolgreich europaweit ein.

SLS20F® überzeugt durch besondere Eigenschaften: Der Dämmstoff ist unbrennbar (Baustoffklasse A1), diffusionsoffen und wasserabweisend. Auch schmale Hohlräume in zweischaligem Mauerwerk füllt der Dämmstoff lückenlos aus. Die Dämmung erfolgt ohne bauliche Veränderungen am Gebäude und bietet hohe bauphysikalische Sicherheit.

Das Team verfügt über langjährige Erfahrung und hat bereits über 1.450 Gebäude erfolgreich gedämmt. Baqu berät Kunden umfassend zu allen Anforderungen der energetischen Gebäudesanierung und bietet qualitätsgesicherte Lösungen für Wärme-, Brand- und Schallschutz.

2. Haupt Dämmstofftechnik

Sonnenlicht fällt in ein Wohnzimmer mit Pflanzen
Licht und Schatten im Wohnzimmer, © unsplash.com / Vanja Milicic

Die Haupt Dämmstofftechnik aus Wankendorf bei Lübeck ist seit über 30 Jahren Spezialist für nachträgliche Wärmedämmung durch Einblasdämmung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Unternehmen dämmt Außenwände, Dachschrägen, oberste Geschossdecken und Fußböden durch das Einblasen von Dämmstoffen in vorhandene Hohlräume.

Besonders hervorzuheben ist das selbst entwickelte EPS-Granulat HK33, das durch ein Europa-Patent geschützt ist. Dieses Material ist zu 100 Prozent wasserabweisend und erreicht die Wärmeleitgruppe 033. Für Kerndämmungen in Außenwänden verwendet der Fachbetrieb HK33 und Mineralwolle "Supafil" von Knauf, während bei Dachschrägen und Geschossdecken hauptsächlich Zellulose zum Einsatz kommt.

3. System Putz

Holzofen in einem gemütlichen Wohnzimmer
Holzofen in einem gemütlichen Wohnzimmer, © unsplash.com / clay Banks

System Putz ist ein spezialisiertes Unternehmen für professionelle Wärmedämmung in Lübeck und Umgebung. Das Unternehmen setzt auf moderne Wärmedämm-Verbundsysteme, die bis zu 30% Energie einsparen können. Bei ungedämmten Gebäuden geht bis zu einem Drittel der Wärme über die Außenwände verloren – hier schafft System Putz Abhilfe.

Das Unternehmen arbeitet ausschließlich mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten, die bauaufsichtlich geprüft sind. Je nach Gebäudetyp kommen verschiedene Dämmstoffe zum Einsatz: EPS, Mineralwolle, Polyurethan oder Holzfaserwerkstoffe. Darauf abgestimmt werden Untergrundvorbehandlung, Klebemörtel, Armiermörtel, Oberputz und Schlussanstrich.

4. Matthias Kuck Bauausführungen GmbH

Dämmung und Holzrahmen im Rohbau
Rohbau und Dämmung, © unsplash.com / Olek Buzunov

Die Matthias Kuck Bauausführungen GmbH aus Lübeck ist Spezialist für energetische Sanierung und Wärmedämmung. Das Unternehmen bietet nachträglichen Wärmeschutz, Fassadensanierung und Dämmung im denkmalpflegerischen Bereich an. Besonders bei Innendämmung historischer Gebäude zeigt die Firma ihre Expertise.

Als erfahrene Maurer und Betonbauer deckt Kuck Bau das komplette Spektrum ab: Neubau, Umbau, Altbausanierung und Modernisierung. Die Energieberater und Bauexperten unterstützen Kunden bei der Betriebskostenoptimierung und ressourcenschonenden Sanierung. Zusätzlich führt das Team Keller- und Balkonsanierungen durch.

5. Foht Fassaden GmbH

Person arbeitet an einer Holzkonstruktion
Handwerk auf der Baustelle, © unsplash.com / Gabriel Alenius

Foht Fassaden GmbH aus Bad Oldesloe bietet professionelle Wärmedämmung und Fassadensanierung in Lübeck und Umgebung. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Außenputz, Fassadenanstriche und Dachausbau. Die Experten führen verschiedene Dämmmaßnahmen durch: von der Flachdachdämmung über Dachschrägendämmung bis zur Geschoss- und Kellerdeckendämmung.

Als zugelassener Fachbetrieb verfügt Foht Fassaden über die erforderlichen Qualifikationen der Handwerkskammer für Dämmarbeiten. Das Team achtet besonders auf fachgerechte Ausführung aller Dampfsperren und Abdichtungen, um Kältebrücken und Schimmelbildung zu verhindern. Kunden profitieren von staatlichen Zuschüssen und günstigen KfW-Förderprogrammen für energetische Sanierungen.

Weitere Tipps rund ums Bauen und Sanieren in Lübeck findet ihr bei uns im lübeck-magazin.de!

FAQs – Häufige Fragen

Eine Wärmedämmung hilft dabei, Heizenergie im Gebäude zu halten. Dadurch werden Energiekosten gesenkt, Wohnräume bleiben angenehmer warm und der Energieverbrauch wird insgesamt reduziert.

Für die Dämmung werden unterschiedliche Materialien verwendet, zum Beispiel Mineralwolle, Holzfaserplatten, Styropor oder Zellulose. Jedes Material besitzt eigene Vorteile hinsichtlich Wärmeschutz, Nachhaltigkeit und Preis.

Vor allem Dach, Außenfassade, Kellerdecke sowie Fenster und Türen sollten gut isoliert sein, da hier besonders viel Wärme verloren gehen kann.

Auch ältere Häuser können durch eine moderne Wärmedämmung deutlich energieeffizienter werden. Neben geringeren Heizkosten verbessert sich oft auch der Wohnkomfort und der Immobilienwert kann steigen.

Ortsinformationen

Baqu Gesellschaft für Energiesysteme mbH
Gerlindweg 10
22559 Hamburg - Menchelbusch
040/813754
 Website

Weitere Ortsinformationen

Haupt Dämmstofftechnik, Kerndämmung und Einblasdämmung
Röterberg 16A
24601 Wankendorf
04326/2369
 Website
System-Putz Lübeck GmbH
Posener Str. 7
23554 Lübeck
0451/47979999
 Website
Matthias Kuck Bauausführungen
Posener Str. 23
23554 Lübeck
0451/30483292
 Website
Foht Fassaden GmbH
Am Steinfelder Redder 124
23843 Bad Oldesloe
0178/6392813
 Website
 
 

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