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Strick, Tweed und Naturtöne für den Lübecker Herbst Beim Flanieren durch Lübecks Altstadt passen zeitlose Schnitte und langlebige Materialien besonders gut zum historischen Ambiente. Das norddeutsche Herbstwetter verlangt nach durchdachten Kombinationen, die sowohl einer frischen Brise am Holstentor als auch einem spontanen Regenschauer standhalten. Gefragt sind wärmende Naturmaterialien wie feine Merinowolle, schwerer Strick, gewachste Baumwolle und klassischer Tweed, die sich im unkomplizierten Lagenlook vielseitig variieren lassen. Farblich dominiert eine ruhige, erdige Palette aus Dunkelblau, Tannengrün, Rostrot und warmen Sandtönen, die hervorragend mit der Architektur der Altstadt harmoniert. Ein echter Herbst-Allrounder lebt vom Zusammenspiel aus zeitlosen Basics und einzelnen ausdrucksstarken Akzenten. Dabei gilt in der Hansestadt die ungeschriebene Regel: Ein gutes Kleidungsstück darf gerne über mehrere Saisons hinweg begleiten und mit der Zeit an Charakter gewinnen. Mit einem Blick für saubere Nähte, hochwertige Fasern und zeitlose Schnitte entsteht Schritt für Schritt eine Garderobe, die ebenso wetterfest wie stilvoll durch die kühleren Monate führt. Lieblingsstücke aus der Hüxstraße Für alle, die abseits der großen Modeketten nach besonderen Stücken suchen, führt kein Weg an der Hüxstraße vorbei. Auf rund 500 Metern reihen sich hier kleine, meist inhabergeführte Geschäfte aneinander, die mit viel Gespür für Ästhetik kuratiert sind. Ein fester Anlaufpunkt für stilvolle Damenmode ist Henriette K., wo ausgesuchte Kollektionen von Labels wie Beate Heymann oder Absolut Cashmere sowohl elegante Business-Outfits als auch entspannte Strick-Looks bereithalten. Nur wenige Schritte weiter bietet Elfenreich Moden individuelle Einzelstücke und tragbare Lieblingsmode mit persönlicher Beratung. Wer das passende Darunter oder zeitlose Klassiker sucht, wird in den umliegenden Fachgeschäften ebenfalls fündig: Lars Kewitz – the fashion room: Moderne Silhouetten und ausgewählte Designer-Pieces für einen selbstbewussten Auftritt.

Moderne Silhouetten und ausgewählte Designer-Pieces für einen selbstbewussten Auftritt. Maren Hesse Naturstoffe: Hochwertige, nachhaltige Materialien, die sich besonders angenehm auf der Haut tragen lassen.

Hochwertige, nachhaltige Materialien, die sich besonders angenehm auf der Haut tragen lassen. My Hats u. Accessoires: Wärmende Hüte, Mützen und Schals als stilvolles Finish für kühle Herbsttage. Die Schuhstars des Herbstes

Doc Martens, KI-generiert mit ChatGPT

Das historische Kopfsteinpflaster der Lübecker Altstadt stellt im Herbst ganz eigene Anforderungen an das Schuhwerk, vor allem, wenn Nässe und herabfallendes Laub hinzukommen. Hier schlägt die große Stunde für markante Plateaustiefel, die längst zum Klassiker der Herbst- und Wintergarderobe geworden sind. Durch die erhöhte, stark profilierte Sohle bieten sie sicheren Halt auf unebenen Wegen und halten Kälte und Feuchtigkeit zuverlässig vom Fuß fern. Beim Kauf lohnt sich ein genauer Blick auf die Verarbeitung. Erstklassiges, strapazierfähiges Glatt- oder Nubukleder sowie eine rahmengenähte Sohlenkonstruktion sorgen dafür, dass die Boots selbst nach vielen verregneten Herbsten nicht aus der Form geraten. Mit der Zeit passt sich das feste Leder individuell an den Fuß an und entwickelt eine authentische Patina. Optisch bilden die klobigen Stiefel einen spannenden Kontrast zu fließenden Midikleidern, weiten Wollhosen oder schmalen Jeans – ein Stilbruch, der jedes Herbst-Outfit sofort moderner und wettertauglicher macht. Auf Schatzsuche in Lübecks Second-Hand-Läden

Kleidung auf der Stange angucken, KI-generiert mit Magnific

Nachhaltiger Modegenuss und die Jagd nach echten Unikaten lassen sich in Lübeck wunderbar in den zahlreichen Second-Hand- und Vintage-Shops verbinden. Statt Massenware warten hier sorgfältig ausgewählte Einzelstücke mit Geschichte, oft aus deutlich hochwertigeren Materialien, als sie heute im Standardsegment üblich sind. Eine besonders charmante Adresse ist Loppis, wo skandinavische Mode von Marken wie Filippa K oder Odd Molly auf ausgewählte Vintage-Fundstücke trifft. Ebenfalls mitten in der Altstadt liegt die Boutique Zweiter Frühling, die neben gut erhaltener Alltagsmode auch hochwertige Designerstücke und festliche Garderobe führt. Zum Weiterstöbern laden 2nd Fit mit wechselndem Sortiment und der Oxfam Shop Lübeck mit Kleidung und Accessoires für den guten Zweck ein. Gerade im Herbst lassen sich zwischen den Kleiderstangen schwere Wollmäntel, klassische Blazer oder zeitlose Lederaccessoires entdecken, die oft zu einem Bruchteil des Neupreises zu haben sind. Süßer Ausklang nach dem Einkaufsbummel

Heißgetränke im Fokus, KI-generiert mit Magnific