Ingenieurbüro Reese in Krummesse

Profil und Standort

Das Ingenieurbüro Reese hat seinen Sitz in der Lübecker Straße 56 in 23628 Krummesse, unweit von Lübeck. Von dort aus betreut das Team Projekte im Tiefbau und in der Oberflächengestaltung. Das Büro ist montags bis donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr erreichbar.

Leistungen im Tiefbau

Der Tätigkeitsbereich umfasst die komplette Projektabwicklung im Tiefbau – von der Planung über Ausschreibung und Bauüberwachung bis hin zu Abnahme und Abrechnung. Damit erhalten Auftraggeber sämtliche Ingenieurleistungen aus einer Hand, ohne zwischen verschiedenen Dienstleistern koordinieren zu müssen.

Erschließung und Straßenbau

Das Ingenieurbüro plant und überwacht die Herstellung von Erschließungsgebieten. Dazu gehört die Gestaltung von Straßen und Plätzen, die sowohl funktionalen als auch gestalterischen Ansprüchen gerecht wird. Die Begleitung reicht von der ersten Entwurfszeichnung bis zur fertigen Bauausführung.

Entwässerung und Grundstücksentwässerungsanträge

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der fachgerechten Entwässerung von Grundstücken. Das Büro erstellt Grundstücksentwässerungsanträge und sorgt dafür, dass Regenwasser kontrolliert abgeleitet oder versickert wird. Planung und Bemessung von Regenreinigungs- und Regenversickerungsanlagen gehören dabei zum festen Leistungsumfang.

Kläranlagenbau

Im Bereich Kläranlagenbau deckt das Ingenieurbüro Reese sowohl Planung als auch Umsetzung ab. Für spezialisierte Fragestellungen in der Kläranlagentechnik arbeitet das Team eng mit externen Fachingenieuren zusammen. So ist auch bei komplexen Anforderungen eine fundierte technische Lösung gewährleistet.

Zusammenarbeit mit Fachingenieuren

Das Büro setzt auf ein Netzwerk erfahrener Fachingenieure, um Projekte ganzheitlich umzusetzen. Kooperationen bestehen insbesondere in den Bereichen Kläranlagentechnik und Grünplanung. Durch diese Zusammenarbeit können auch interdisziplinäre Aufgabenstellungen kompetent bearbeitet werden, ohne dass Auftraggeber selbst weitere Planer beauftragen müssen.

FAQ