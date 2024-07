"Grimms Rinder- und Hans-Märchen" mit Aulike & Upnmoor für Erwachsene

Wann? 20. Juli 2024 um 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr Wo? Naturbad Falkenwiese (Wakenitzufer 1b) Eintritt: 17,- Euro, ermäßigt: 11,50 Euro

Ohne Rücksicht auf die eigene geistige Unversehrtheit und unter Missachtung sämtlichster Sicherheitsbestimmungen haben Nils Aulike und Manfred Upnmoor das Siegel des Grimm'schen Giftschränkchens erbrochen.

Die beiden Selbstversuchler präsentieren ausschließlich UNESCO-Weltdokumentenerbe in Form von unveränderten Originalmärchen der Brüder Grimm und führen Sie dabei unerschrocken in ein märchenhaftes Panoptikum des Paranoiden an der Grenze zum Debilen: abstruse Geschichten von sehr zweifelhafter Moral, hanebüchene, vor Unlogik nur so strotzende Plots, aberwitzige Erzählkunst jenseits von Gut und Böse, frauenfeindlich und übertrieben gewalttätig. Ein aberwitziger Märchenabend für Erwachsene eben.

Apropos Gewalt: Und wenn Sie nicht vor Lachen gestorben sind, dann haben Sie am Ende des Abends "The Schlechtst Of The Brothers Grimm" überlebt.

Den offizielle Trailer gibt es hier auf Youtube.

Wie jedes Jahr sind Bühne und Publikum beim Allwetter-Sommertheater open air und regensicher überdacht. Die vor mehr als 100 Jahren aus Holz erbaute historische Freibad-Anlage steht unter Denkmalschutz und liegt direkt neben dem Schulgarten, nur 600 Meter östlich der Altstadt-Insel.