Lebensträume finden und erfüllen: So klappt‘s

Finden Sie Ihren Traum

Es ist ganz egal, wovon Sie träumen. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass Ihre Lebensträume eine Reflektion davon sind, wer Sie sind. Wenn Sie sich also daran erinnern wollen, hilft es, sich in Ihre Kindheit und Jugend zurückzuversetzen.

Damals haben Sie noch keine Konsequenzen, Risiken und Probleme gesehen, sondern nur, was sein könnte. Vielleicht finden Sie dort den ein oder anderen Anhaltspunkt, was Sie gerne gemacht haben und wobei die Zeit nur so verflogen ist.

Erinnern Sie sich selbst, dass alle Träume dabei erlaubt sind. Ganz gleich, ob das die Firmengründung in Kanada ist oder ein eigenes Pferd zu besitzen. Es gibt nichts, für das Sie sich vor sich selbst oder vor anderen schämen müssten.

Haben Sie Ihre Vergangenheit betrachtet, sollten Sie sich aber auch der Gegenwart zuwenden und diese achtsam ins Auge fassen. Hören Sie auf sich und darauf, was Ihnen Spaß macht, was Ihnen guttut und was Sie in ein glückliches Gemüt versetzt.

All diese Impulse können dabei helfen, dass Sie Ihre Träume neuentdecken, wiederfinden oder sich daran erinnern.

So erfüllen Sie Ihre Träume

Ein großes Problem dabei, Ihre Träume zur Realität zu machen, ist, dass Sie sicherlich – wie alle anderen auch – oft abgelenkt sind und nicht anfangen, zu handeln. Zu wenig Zeit, zu viel Stress mit der Arbeit oder der Familie, keine finanziellen Rücklagen, innere Widerstände – all das sind Hindernisse, denen Sie vielleicht begegnen.

Doch vergessen Sie nicht: Ihr persönliches Glück ist genauso wichtig wie das aller anderen. Der erste Schritt ist daher, dass Sie sich bewusst Zeit schaffen, zum Beispiel mit kleinen Routinen, die sich in Ihren Tagesablauf einfügen oder damit, dass Sie ein Abendritual einführen, bei dem Sie sich alleine damit beschäftigen, wie Sie Ihre Träume zur Realität machen können.

Auch mit wenig Zeit lässt sich vieles erreichen, wenn Sie es nur wollen und sich trauen.