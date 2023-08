Informativer Leitfaden für Imagevideos und wie es Ihrem Unternehmen helfen kann

Einführung: Was ist ein Imagevideo?

Ein Imagevideo ist ein kurzes, visuelles Video, das eine Geschichte erzählt. Es dauert normalerweise weniger als 2 Minuten und kann mit jeder Art von Filmmaterial oder Bildern erstellt werden.

In diesem Abschnitt wird erklärt, was ein Imagevideo ist, welche Vorteile es hat und wie man es erstellt.

Was sind die Vorteile der Produktion eines Videos für Ihr Unternehmen?

Videomarketing ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen helfen kann, mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten und die Conversions zu steigern.

Es gibt viele Vorteile, ein Video für Ihr Unternehmen zu produzieren. In den folgenden Abschnitten werden wir einige dieser Vorteile untersuchen.

Einer der wichtigsten Vorteile des Videomarketings ist, dass es die Konversionsraten verbessern kann. Es hat sich gezeigt, dass Videomarketing die Konversionsraten um bis zu 55 % verbessert. Dies liegt daran, dass Videos Botschaften auf ansprechendere Weise vermitteln können als andere Inhaltsformen wie Text oder Bilder. Zudem können Videos sich mit etwas Glück rasch in den sozialen Medien verbreiten.

Imagefilme verstärken die Glaubwürdigkeit eines Unternehmen und schaffen eine emotionale Bindung zum Zuschauer. In einem zwei Minuten Film können in der Regel mehr Botschaften vermittelt werden als in einem Seitenlangen Text.

So erstellen Sie ein überzeugendes und informatives Video, das Ihr Publikum fesselt

Videomarketing ist ein mächtiges Werkzeug in der Welt des digitalen Marketings. Ein Video kann effektiver sein als ein Text oder eine statische Grafik und es kann verwendet werden, um Ihre Geschichte so zu erzählen, dass es die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich zieht.

Unternehmen, die Videomarketing einsetzen, erzielen großartige Ergebnisse. Tatsächlich ergab eine Studie, dass Unternehmen, die Videomarketing einsetzen, eine durchschnittliche Steigerung der Konversionsraten von 55 % verzeichnen. Es braucht viel Zeit, um ein Video zu machen, und es ist definitiv nicht billig. Die Investition, die Sie in Videomarketing investieren, kann jedoch die Zeit, den Aufwand und die Kosten wert sein.

Das Imagevideo muss die Realität des Unternehmens widerspiegeln und den Zuschauer auf mehreren Ebenen fesseln. Der Betrachter muss die Emotionen spüren können. Nach dem Video sollte er das Gefühl haben, dass er die Dienstleistung oder das Produkt unbedingt benötigt.

Damit genau dies passieren kann ist es wichtig die eigene Zielgruppe zu kennen. Nur so kann die Botschaft entsprechend herübergebracht werden. Das Video benötigt einen klaren roten Faden. In den zwei Minuten müssen möglichst viele Aspekte eingebunden werden, ohne dass der Film überladen wirkt.

Was kostet die Erstellung eines Imagevideos?

Videomarketing ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Kunden auf einer persönlicheren Ebene zu erreichen. Es kann jedoch teuer und zeitaufwändig sein.

Es ist wichtig zu wissen, wie viel es kostet, ein Imagevideo zu erstellen, um pro Sekunde die beste Entscheidung für Ihr Werbebudget zu treffen. Es gibt viele Faktoren, die diesen Preis beeinflussen können, wie z. B. die Länge des Videos und die Art des gewünschten Videos. Ein Imagefilm setzt sich immer aus mehreren Schritten zusammen. Dazu gehört das Vorgespräch, die Dreharbeiten, die Nachbearbeitung und die anschließende Verbreitung des Videos.

Je nach Aufwand kann es bis zu einer Woche dauern, bis das Video vollständig fertig ist. Kleinere, nicht ganz so aufwendige Imagefilme, können mit einem Startbudget von ca. 2.000 Euro betrachtet werden. Werden die Szenen etwas aufwendiger können es schnell auch einmal 20.000 Euro werden. Nach oben ist keine Grenze.