Spektakuläres Live-Erlebnis mit Filmmusik von Hans Zimmer und John Williams

Tauche ein in die faszinierende Welt der Filmmusik und erlebe die aufregenden, berührenden und bewegenden Kompositionen von Hans Zimmer und John Williams live in Lübeck! Am Samstag, 1. März 2025, erwecken in der Musik- und Kongresshalle ein großes Symphonieorchester und Chor die bekanntesten Melodien der beiden Hollywood-Legenden zum Leben.