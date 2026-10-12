Von entspannt bis elegant: Outfit-Ideen für Herbstabende in Lübeck
Freizeit Shoppen
Ein Herbstabend in Lübeck führt oft an ganz verschiedene Orte, sei es zu einem Spaziergang entlang der Trave, zum Essen in die Altstadt oder ins Kino. Je nach Anlass fällt die Kleidung dann eher bequem oder etwas festlicher aus. Dazu kommt das Wetter an der Ostsee, denn im Herbst wird es nach Einbruch der Dunkelheit schnell kalt, der Wind frischt auf und Regen gehört an vielen Abenden dazu.
Mit ein paar einfachen Regeln zu Stoffen, Schichten und Schuhen findet sich aber für jeden dieser Abende ein passendes Outfit, ob nun gemütlich oder elegant.
Warum verlangt das Lübecker Herbstwetter am Abend nach wetterfester Kleidung?
Die Nähe zur Ostsee prägt das Wetter in Lübeck im Herbst besonders stark. Der Wind weht an der Küste häufig kräftig und direkt am Wasser fühlt es sich in der Regel einige Grad kälter an als in der Altstadt. Regenschauer ziehen schnell heran und die Tage werden kürzer, sodass der Heimweg oft schon im Dunkeln stattfindet. Ein Abendoutfit sollte deshalb warmhalten, etwas Regen aushalten und sich trotzdem schnell an einen geheizten Innenraum anpassen lassen.
Gut zu wissen beim Zwiebelprinzip
- eine wärmende Basis aus Baumwolle oder Merino unter Pullover oder Bluse
- eine zweite Schicht wie Strickjacke, Blazer oder Cardigan für den Innenraum
- eine wind- und regenfeste Jacke oder ein Mantel für den Weg
- ein Schal und bei Bedarf Handschuhe gegen den Wind am Wasser
Welche Stoffe eignen sich für kühle Herbstabende?
Die Wahl des Stoffes bestimmt zu einem großen Teil, wie angenehm sich ein Outfit an kühlen Abenden trägt. Wolle gilt als bewährte Wahl für den Herbst, weil die Naturfaser wärmt und zugleich Feuchtigkeit aufnimmt. Merinowolle fällt dabei besonders fein aus, kratzt nicht und bleibt auch bei längerem Tragen geruchsneutral, weshalb sie sich für Pullover und Shirts direkt auf der Haut eignet. Ebenfalls angenehm tragen sich Cord, Flanell und dichter Baumwollstrick, die Wärme speichern und sich trotzdem leicht kombinieren lassen.
Dünne Sommerstoffe wie Leinen oder Viskose kühlen dagegen schnell aus und passen im Herbst höchstens noch als unterste Schicht. Für die Jacke eignet sich ein Wollmantel oder eine gefütterte Steppjacke, bei Regen eine Jacke aus beschichtetem Material mit Kapuze.
Tipp zur Pflege
Wolle am besten selten und im Wollwaschgang oder per Hand waschen und liegend trocknen, da der Stoff im Trockner einläuft. Oft reicht es, Pullover über Nacht an die frische Luft zu hängen, damit Gerüche verschwinden.
Wie sieht ein gemütliches Outfit für den Abend am Wasser aus?
Für einen Spaziergang am Malerwinkel an der Obertrave oder über die Promenade in Travemünde eignet sich warme, bequeme Kleidung. Ein legerer Stil ist hier üblich, wobei das Outfit trotzdem gepflegt wirken sollte. Bewährt haben sich unter anderem folgende Kombinationen.
- Jeans oder Cordhose mit grobem Strickpullover und Wollmantel
- Strickkleid mit blickdichter Strumpfhose und Stiefeletten
- Weite Stoffhose mit Rollkragenpullover und gesteppter Weste
- Flache Stiefel oder wasserfeste Sneaker für nasses Pflaster und Sand
Da der Wind am Wasser im Herbst kräftig weht und die tief stehende Sonne blendet, ergänzt eine passende Brille für die Küste das Outfit gut. Warme Basics wie Strickpullover, Cardigans und Mäntel in verschiedenen Größen findet ihr beispielsweise in der Ulla Popken Filiale direkt in Lübeck.
Was passt zu einem Abend in der Altstadt oder im Restaurant?
Für ein Abendessen in der Altstadt oder den Besuch einer Bar bietet sich ein Stil zwischen leger und schick an, der unter den gängigen Dresscodes meist als Smart Casual bezeichnet wird. Gemeint ist damit gepflegte Alltagskleidung, die etwas hochwertiger wirkt, ohne zu förmlich zu sein. Im Herbst übernimmt ein feiner Pullover oder ein Blazer aus Wolle diese Aufgabe und wirkt in warmen Räumen trotzdem nicht zu dick.
- Stoffhose mit Rollkragenpullover aus Feinstrick
- Hemdblusenkleid mit schmalem Gürtel und Strumpfhose
- Dunkle Jeans ohne Used-Look mit Blazer und Loafern
- Chelsea Boots oder Stiefeletten mit flacher Sohle statt Sportschuhen
Auf dem Kopfsteinpflaster der Gänge und Höfe sind Schuhe mit fester, rutschhemmender Sohle von Vorteil, denn nasses Laub und Regen machen die Steine im Herbst glatt. Das gilt umso mehr, wenn vor dem Essen noch Zeit für einen kurzen Einkaufsbummel durch die Altstadt mit ihren zahlreichen kleinen Geschäften bleibt. Zum Abendessen bietet sich dann außerdem ein Glas Lübecker Rotspon an, schließlich hat dieser Wein in der Hansestadt eine lange Tradition und passt zu den kräftigen Gerichten der kalten Jahreszeit.
Wie gelingt ein eleganter Look für Kino, Theater oder Feier?
Vom 4. bis 8. November 2026 laden die Nordischen Filmtage Lübeck zu Filmen aus Skandinavien und dem Baltikum in die Kinos der Stadt ein. Zusammen mit den Aufführungen rund um Theater, Oper und Ballett und den Konzerten in der Hansestadt gibt es im Herbst also mehrere Anlässe für eine festlichere Garderobe, die nun auch dunkle Farben und schwerere Stoffe verträgt.
Midikleider aus Strick, Samt oder schwerem Crêpe sind elegant und halten warm, ebenso passend ist ein Hosenanzug in dunklen Tönen mit einem schlichten Top. Unter figurnahen Kleidern sorgt formende Wäsche, beispielsweise Miederhosen, für eine glatte Silhouette und guten Halt über den ganzen Abend. Darüber reicht ein Wollmantel, der an der Garderobe abgegeben wird.
Achtung aber bei Absatzschuhen. Auf nassem Kopfsteinpflaster finden schmale Absätze nur wenig Halt, weshalb Blockabsätze oder Stiefeletten mit Profilsohle meist die bessere Wahl sind und zum Abendkleid ebenso gut aussehen.
Farben für den Herbstabend
- Rostrot, Senfgelb und Cognac greifen die Farben des Laubs auf
- Marineblau, Dunkelgrün und Bordeaux passen gut zur Umgebung am Wasser
- Creme und Camel sorgen für helle Akzente zu dunklen Stoffen
Welche Accessoires machen den Herbstlook komplett?
Accessoires ergänzen ein Outfit und erfüllen im Herbst vor allem einen praktischen Zweck. So hält ein Wollschal den Hals warm und schützt vor dem Wind, eine Mütze bewahrt die Ohren vor der Kälte und eine kleine Umhängetasche lässt beim Spazierengehen die Hände frei. Beim Schmuck darf es nun etwas kräftiger werden, denn zu grobem Strick und dunklen Stoffen passen größere Ohrringe oder eine auffällige Kette gut.
Ein Regenschirm mit stabilem Gestell gehört an der Küste ebenfalls in die Tasche, denn kleine Taschenschirme geben bei Ostseewind schnell nach. Für einen Ausflug an den Strand im Herbst, wenn kaum noch jemand unterwegs ist, gibt es übrigens Anregungen rund um die Badeorte der Lübecker Bucht.
Wie findet ihr den passenden Look für euren Herbstabend in Lübeck?
Wie lässig oder festlich ein Outfit ausfällt, hängt letztlich in erster Linie vom Anlass ab. Wärmende Stoffe, mehrere Schichten gegen Wind und Kälte und Schuhe, die auch auf nassem Kopfsteinpflaster sicher bleiben, bilden die Basis für jeden Look. Mit diesen Grundlagen seid ihr für die meisten Herbstabende in Lübeck gut gekleidet, ganz gleich ob es zum Spaziergang ans Wasser oder zum Abendessen in die Altstadt geht.