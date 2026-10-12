Von entspannt bis elegant: Outfit-Ideen für Herbstabende in Lübeck

Mit ein paar einfachen Regeln zu Stoffen, Schichten und Schuhen findet sich aber für jeden dieser Abende ein passendes Outfit, ob nun gemütlich oder elegant.

Warum verlangt das Lübecker Herbstwetter am Abend nach wetterfester Kleidung?

Die Nähe zur Ostsee prägt das Wetter in Lübeck im Herbst besonders stark. Der Wind weht an der Küste häufig kräftig und direkt am Wasser fühlt es sich in der Regel einige Grad kälter an als in der Altstadt. Regenschauer ziehen schnell heran und die Tage werden kürzer, sodass der Heimweg oft schon im Dunkeln stattfindet. Ein Abendoutfit sollte deshalb warmhalten, etwas Regen aushalten und sich trotzdem schnell an einen geheizten Innenraum anpassen lassen.

Gut zu wissen beim Zwiebelprinzip

eine wärmende Basis aus Baumwolle oder Merino unter Pullover oder Bluse

eine zweite Schicht wie Strickjacke, Blazer oder Cardigan für den Innenraum

eine wind- und regenfeste Jacke oder ein Mantel für den Weg

ein Schal und bei Bedarf Handschuhe gegen den Wind am Wasser

Welche Stoffe eignen sich für kühle Herbstabende?

Die Wahl des Stoffes bestimmt zu einem großen Teil, wie angenehm sich ein Outfit an kühlen Abenden trägt. Wolle gilt als bewährte Wahl für den Herbst, weil die Naturfaser wärmt und zugleich Feuchtigkeit aufnimmt. Merinowolle fällt dabei besonders fein aus, kratzt nicht und bleibt auch bei längerem Tragen geruchsneutral, weshalb sie sich für Pullover und Shirts direkt auf der Haut eignet. Ebenfalls angenehm tragen sich Cord, Flanell und dichter Baumwollstrick, die Wärme speichern und sich trotzdem leicht kombinieren lassen.

Dünne Sommerstoffe wie Leinen oder Viskose kühlen dagegen schnell aus und passen im Herbst höchstens noch als unterste Schicht. Für die Jacke eignet sich ein Wollmantel oder eine gefütterte Steppjacke, bei Regen eine Jacke aus beschichtetem Material mit Kapuze.

Tipp zur Pflege

Wolle am besten selten und im Wollwaschgang oder per Hand waschen und liegend trocknen, da der Stoff im Trockner einläuft. Oft reicht es, Pullover über Nacht an die frische Luft zu hängen, damit Gerüche verschwinden.

Wie sieht ein gemütliches Outfit für den Abend am Wasser aus?

Für einen Spaziergang am Malerwinkel an der Obertrave oder über die Promenade in Travemünde eignet sich warme, bequeme Kleidung. Ein legerer Stil ist hier üblich, wobei das Outfit trotzdem gepflegt wirken sollte. Bewährt haben sich unter anderem folgende Kombinationen.

Jeans oder Cordhose mit grobem Strickpullover und Wollmantel

Strickkleid mit blickdichter Strumpfhose und Stiefeletten

Weite Stoffhose mit Rollkragenpullover und gesteppter Weste

Flache Stiefel oder wasserfeste Sneaker für nasses Pflaster und Sand

Da der Wind am Wasser im Herbst kräftig weht und die tief stehende Sonne blendet, ergänzt eine passende Brille für die Küste das Outfit gut. Warme Basics wie Strickpullover, Cardigans und Mäntel in verschiedenen Größen findet ihr beispielsweise in der Ulla Popken Filiale direkt in Lübeck.