Worum es im Roman geht

Bernsteinforscherin Julika entdeckt unter dem Mikroskop Welten, die Millionen Jahre alt sind – Farne, Echsen und anderes Leben, eingeschlossen im Harz der Urzeitwälder. Doch während sie tagsüber in vergangene Epochen eintaucht, steht ihr eigenes Leben am Abend still. Die Pflege ihrer kranken Mutter bindet sie an einen Alltag ohne Perspektive.

Alles ändert sich, als Julika in einem Bernstein einen außergewöhnlichen Fund macht. Die Entdeckung führt sie an die Ostsee, zu einer Frau namens Ebba. An der Steilküste, hoch über dem Meer, beginnt eine Begegnung, die Julikas gesamtes Selbstverständnis erschüttert.

Zwei Frauen, ein Neuanfang

Ebba ist eine Frau, die immer ihren eigenen Weg gesucht hat. An der Küste erzählt sie Julika von einer Liebe, die Jahrzehnte, Stürme und Schicksalsschläge überdauerte. Diese Geschichte gibt Julika den Mut, an einen Neuanfang zu glauben und ihr eigenes Leben nicht länger aufzuschieben.

Der Roman verbindet zwei Lebenswelten miteinander: die stille Aufopferung einer Tochter und die unbändige Freiheitssuche einer älteren Frau. Lisa Quentin erzählt dabei poetisch und zugleich kraftvoll – mit Bildern, die lange nachhallen, wie das Meer, das trägt, und die Bucht, die umarmt.

Die Autorin Lisa Quentin

Lisa Quentin lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Lübeck und kennt die Ostseeküste, die ihren Roman prägt, aus nächster Nähe. Nach einem Germanistik- und Psychologiestudium in Freiburg im Breisgau arbeitete sie zehn Jahre als Werbetexterin und Online-Redakteurin.

Bisherige Veröffentlichungen

Ihr literarisches Schaffen umfasst bereits mehrere Titel:

2022: Romandebüt "Ein völlig anderes Leben" im Goldmann Verlag

2024: "Eine gute Ehe" sowie "Das Geheimnis der Weihnachtskiste" unter dem offenen Pseudonym Lisa Ahland

2026: "Die Bernsteinfischerin" bei Rütten & Loening

Lesungen an der Ostsee 2026

Wer Lisa Quentin live erleben möchte, hat im Spätsommer 2026 gleich drei Gelegenheiten an der Ostsee. Die Autorin liest aus "Die Bernsteinfischerin" an stimmungsvollen Orten, die perfekt zum maritimen Schauplatz des Romans passen.

27. August 2026 : Seebadkultur.Lesung in Travemünde

: Seebadkultur.Lesung in Travemünde 3. September 2026 : Rathaus Stockelsdorf

: Rathaus Stockelsdorf 10. September 2026: Niendorf/Ostsee

Die Termine bieten die Chance, den Roman dort zu erleben, wo seine Geschichte spielt – direkt an der Küste. Wer die Atmosphäre der Steilküste und des Meeres beim Zuhören spüren will, sollte sich die Daten vormerken.