Wir verlosen 3x1 Roman "Die Bernsteinfischerin"
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Wenn die Welt zu eng wird, bleibt das Meer: In ihrem neuen Roman "Die Bernsteinfischerin" erzählt die Lübecker Autorin Lisa Quentin die Geschichte zweier Frauen, die an der Ostsee nach innerer Freiheit suchen. Ein poetisches Buch über Mut, Neuanfänge und die Kraft überdauernder Gefühle.
Worum es im Roman geht
Bernsteinforscherin Julika entdeckt unter dem Mikroskop Welten, die Millionen Jahre alt sind – Farne, Echsen und anderes Leben, eingeschlossen im Harz der Urzeitwälder. Doch während sie tagsüber in vergangene Epochen eintaucht, steht ihr eigenes Leben am Abend still. Die Pflege ihrer kranken Mutter bindet sie an einen Alltag ohne Perspektive.
Alles ändert sich, als Julika in einem Bernstein einen außergewöhnlichen Fund macht. Die Entdeckung führt sie an die Ostsee, zu einer Frau namens Ebba. An der Steilküste, hoch über dem Meer, beginnt eine Begegnung, die Julikas gesamtes Selbstverständnis erschüttert.
Zwei Frauen, ein Neuanfang
Ebba ist eine Frau, die immer ihren eigenen Weg gesucht hat. An der Küste erzählt sie Julika von einer Liebe, die Jahrzehnte, Stürme und Schicksalsschläge überdauerte. Diese Geschichte gibt Julika den Mut, an einen Neuanfang zu glauben und ihr eigenes Leben nicht länger aufzuschieben.
Der Roman verbindet zwei Lebenswelten miteinander: die stille Aufopferung einer Tochter und die unbändige Freiheitssuche einer älteren Frau. Lisa Quentin erzählt dabei poetisch und zugleich kraftvoll – mit Bildern, die lange nachhallen, wie das Meer, das trägt, und die Bucht, die umarmt.
Die Autorin Lisa Quentin
Lisa Quentin lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Lübeck und kennt die Ostseeküste, die ihren Roman prägt, aus nächster Nähe. Nach einem Germanistik- und Psychologiestudium in Freiburg im Breisgau arbeitete sie zehn Jahre als Werbetexterin und Online-Redakteurin.
Bisherige Veröffentlichungen
Ihr literarisches Schaffen umfasst bereits mehrere Titel:
2022: Romandebüt "Ein völlig anderes Leben" im Goldmann Verlag
2024: "Eine gute Ehe" sowie "Das Geheimnis der Weihnachtskiste" unter dem offenen Pseudonym Lisa Ahland
2026: "Die Bernsteinfischerin" bei Rütten & Loening
Lesungen an der Ostsee 2026
Wer Lisa Quentin live erleben möchte, hat im Spätsommer 2026 gleich drei Gelegenheiten an der Ostsee. Die Autorin liest aus "Die Bernsteinfischerin" an stimmungsvollen Orten, die perfekt zum maritimen Schauplatz des Romans passen.
- 27. August 2026: Seebadkultur.Lesung in Travemünde
- 3. September 2026: Rathaus Stockelsdorf
- 10. September 2026: Niendorf/Ostsee
Die Termine bieten die Chance, den Roman dort zu erleben, wo seine Geschichte spielt – direkt an der Küste. Wer die Atmosphäre der Steilküste und des Meeres beim Zuhören spüren will, sollte sich die Daten vormerken.
Gewinnspiel
Wir verlosen 3x1 Roman "Die Bernsteinfischerin"!
Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Montag,
28. September 2026, um 23:00 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Die Bernsteinfischerin" an: gewinnspiel@luebeck-magazin.de
Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte denke daran, deine vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter derheise & dumrath medien gmbh & co. kg Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!