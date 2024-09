Steuerliche Förderungen für KMU

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ermöglicht es Unternehmen, bis zu 50% der geplanten Anschaffungskosten für bewegliche Wirtschaftsgüter (wie Maschinen oder Fahrzeuge) bereits vor der Investition steuerlich geltend zu machen. Diese Regelung reduziert den steuerpflichtigen Gewinn und schafft finanzielle Spielräume für zukünftige Anschaffungen.

Der IAB ermöglicht es, dass Investitionen frühzeitig in der Steuerplanung berücksichtigt werden und die Liquidität gesichert wird. Die geplanten Investitionen müssen innerhalb von drei Jahren realisiert werden. Sollte dies nicht geschehen, wird die Steuerentlastung rückgängig gemacht, was jedoch nur selten vorkommt, da Investitionen in der Regel planmäßig erfolgen.

Für viele KMU stellt der IAB daher eine wertvolle Möglichkeit dar, Liquidität zu sichern und sich langfristig auf größere Anschaffungen vorzubereiten. Zudem fördert diese Regelung die Modernisierung von Betrieben, da gerade in technologische Innovationen schneller und effektiver investiert wird.

Sonderabschreibungen für KMU

Zusätzlich zum IAB können KMU von Sonderabschreibungen profitieren. Unternehmen dürfen innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Anschaffung eines Wirtschaftsguts bis zu 20% der Anschaffungskosten zusätzlich zur regulären Abschreibung absetzen. Diese Sonderabschreibung ermöglicht es, besonders in den ersten Jahren nach einer Investition die Steuerlast zu verringern.

Die Sonderabschreibung bietet eine beschleunigte Abschreibungsmöglichkeit, was insbesondere bei Investitionen in neue Produktionsmittel oder IT-Infrastrukturen von Bedeutung ist. Durch die höhere Abschreibung in den ersten Jahren reduziert sich die Steuerlast in einer Phase, in der Unternehmen oft ohnehin höhere Kosten haben – etwa durch Finanzierungen oder Aufbauprozesse nach der Anschaffung neuer Güter. Diese Entlastung verschafft KMU zusätzliche Liquidität, um weitere Investitionen zu tätigen oder wirtschaftliche Risiken abzufedern.

Förderung klimafreundlicher Investitionen

Ein besonders aktuelles und zukunftsorientiertes Thema ist die Förderung klimafreundlicher Investitionen. Das Wachstumschancengesetz sieht steuerliche Anreize für Unternehmen vor, die in nachhaltige Technologien und umweltfreundliche Produktionsweisen investieren. Dies betrifft unter anderem Investitionen in erneuerbare Energien, emissionsarme Maschinen und energieeffiziente Prozesse.

Durch das Wachstumschancengesetz können KMU von erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten profitieren, was bedeutet, dass ein Teil der Investitionskosten schneller steuerlich abgeschrieben wird. So können Unternehmen, die etwa in eine Photovoltaikanlage oder in energieeffiziente Produktionsanlagen investieren, bis zu 15% der Investitionskosten sofort steuerlich absetzen. Diese Maßnahme fördert den Klimaschutz, hilft KMU dabei, ihre Betriebskosten langfristig zu senken und ermöglicht gleichzeitig die Nutzung staatlicher Anreize.

Gewerbesteuerfreibetrag

Ein weiterer wichtiger steuerlicher Vorteil für KMU ist der Gewerbesteuerfreibetrag. Für Einzelunternehmer und Personengesellschaften gibt es einen Freibetrag in Höhe von 24.500,- Euro, der von der Gewerbesteuer abgezogen werden kann. Dies reduziert die Steuerbelastung vor allem für kleinere Unternehmen spürbar.

Der Freibetrag sorgt dafür, dass Unternehmen mehr Liquidität für Investitionen oder den Ausbau ihres Betriebs zur Verfügung haben. Vor allem in Wachstumsphasen, wenn die Gewinne kontinuierlich steigen, ist der Freibetrag eine wertvolle Entlastung, die es KMU ermöglicht, finanziell flexibler zu agieren und besser auf Marktveränderungen zu reagieren.

Forschungszulage

Die Forschungszulage ist ein Förderinstrument, das Unternehmen unterstützt, die in Forschung und Entwicklung (F&E) investieren. Sie ermöglicht eine steuerliche Förderung von bis zu 25% der F&E-Aufwendungen. Dadurch können KMU ihre Innovationskraft stärken und gleichzeitig die Steuerlast mindern.

Unternehmen müssen nachweisen, dass ihre Projekte den Vorgaben des Forschungszulagengesetzes (FZulG) entsprechen, um die Zulage in Anspruch zu nehmen. Gefördert werden interne Forschungsprojekte sowie die Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Für viele KMU, die nicht über große F&E-Abteilungen verfügen, stellt diese Zulage eine wichtige Unterstützung dar, um in neue Technologien oder Prozesse zu investieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Steuerliche Erleichterungen gezielt nutzen

Die verschiedenen steuerlichen Erleichterungen bieten KMU zahlreiche Möglichkeiten, ihre Steuerlast zu senken und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren. Eine enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern oder Finanzexperten hilft, die individuell besten steuerlichen Vorteile für das Unternehmen zu identifizieren und effektiv umzusetzen. In einer zunehmend globalisierten und wettbewerbsintensiven Wirtschaft kann eine kluge Nutzung steuerlicher Erleichterungen einen entscheidenden Unterschied für den Erfolg und das Wachstum eines Unternehmens ausmachen.