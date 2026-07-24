Wer eine Reise nach Vietnam plant, steht unweigerlich vor der Herausforderung, aus der enormen Fülle an Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen genau jene Höhepunkte auszuwählen, die den eigenen Vorstellungen und Wünschen am besten entsprechen. Dieser Ratgeber zeigt die besten Reiseziele und gibt praktische Tipps zur Planung einer durchdachten Route.

Natur und Kultur zwischen Halong-Bucht und Mekong-Delta

Die Halong-Bucht - Kalksteinfelsen im smaragdgrünen Wasser

Die Halong-Bucht im Nordosten Vietnams gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und gilt als eines der eindrucksvollsten Naturwunder Südostasiens. Rund 1.600 Kalksteininseln und -felsen ragen aus dem Meer empor und bilden eine fast unwirkliche Kulisse. Eine Bootstour durch die Bucht dauert idealerweise zwei bis drei Tage, um abgelegene Grotten wie die Sung-Sot-Höhle zu erkunden und in ruhigen Buchten zu ankern.

Wer unvergessliche Attraktionen in Vietnam individuell zusammenstellen möchte, findet gerade in der Halong-Bucht einen hervorragenden Ausgangspunkt. Neben klassischen Dschunkenfahrten lohnen sich Kajaktouren zwischen den Felsspitzen, bei denen sich versteckte Lagunen entdecken lassen. Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April, wenn die Sicht klar und die Temperaturen angenehm sind.

Das Mekong-Delta - Schwimmende Märkte und tropische Wasserwege

Im äußersten Süden Vietnams verzweigt sich der Mekong in ein weitverzweigtes Flussdelta, das als Reiskammer des Landes bekannt ist. Die schwimmenden Märkte von Cai Rang und Cai Be bieten ein faszinierendes Schauspiel: Hunderte Boote, beladen mit Obst, Gemüse und frischem Fisch, verwandeln die Wasserstraßen in einen lebendigen Handelsplatz.

Wer das alltägliche Leben abseits touristischer Routen kennenlernen möchte, sollte eine Nacht in einem der einfachen Homestays verbringen. Das Delta lässt sich am besten per Boot und Fahrrad erkunden. Schmale Kanäle führen durch Kokospalmen-Haine und vorbei an kleinen Werkstätten, in denen traditionelle Reisnudeln oder Kokosbonbons hergestellt werden.

Historische Städte und verborgene Schätze abseits der Hauptrouten

Hoi An - Laternen, Tempel und lebendige Handwerkskunst

Hoi Ans Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe mit erhaltener Architektur. Die Altstadt von Hoi An ist UNESCO-Weltkulturerbe und beeindruckt mit Architektur aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. Die Architektur stammt aus dem 15. bis 19. Jahrhundert.

Japanische Brücken, chinesische Versammlungshallen und französische Kolonialbauten reihen sich hier auf engem Raum aneinander. Besonders nach Einbruch der Dunkelheit entfaltet sich ein besonderer Zauber, wenn Hunderte bunter Laternen die engen Gassen erleuchten.

Hoi An ist außerdem für seine Schneiderkunst berühmt, denn maßgefertigte Kleidung wird hier in nur 24 Stunden fertiggestellt. Nach einem Tag voller kultureller Erlebnisse bietet der nahegelegene An-Bang-Strand die perfekte Gelegenheit zur Entspannung.

Von Hoi An aus lassen sich die Cham-Tempelruinen von My Son als Tagesausflug erkunden. bis zum 13. Jahrhundert. Jahrhundert.

Hue – Die alte Kaiserstadt am Parfümfluss

Hue diente von 1802 bis 1945 als Hauptstadt Vietnams und beherbergt mit der eindrucksvollen Zitadelle eine monumentale Festungsanlage, die einst nach dem Vorbild der berühmten Verbotenen Stadt in Peking errichtet wurde. Hinter den Mauern liegen Paläste, Gärten und Tempel, die trotz erheblicher Kriegszerstörungen noch heute beeindrucken.

Die Kaisergräber, die sich am südlichen Ufer des Parfümflusses erstrecken, gehören aufgrund ihrer kunstvollen Bauweise und ihrer historischen Bedeutung zu den architektonisch wertvollsten Anlagen des gesamten Landes. Das Grab von Kaiser Tu Duc beispielsweise befindet sich in einem großzügigen Garten mit Lotusteichen und Pavillons.

Eine Bootsfahrt auf dem Parfümfluss verbindet mehrere Stätten und zeigt das ländliche Umland. Hue gilt außerdem als kulinarische Hauptstadt Vietnams, da die lokale Küche mit ihren charakteristischen Gerichten wie Bun Bo Hue oder Banh Khoai sich in Geschmack und Zubereitung deutlich von der Küche anderer vietnamesischer Regionen unterscheidet.

Bei der Wahl eines Reiseanbieters spielen Kriterien wie transparente Routenplanung und persönlich abgestimmte Reisebausteine eine zentrale Rolle. Kriterien wie einer transparenten Routengestaltung und flexiblen Reisebausteinen, die sich an persönliche Wünsche anpassen lassen, kann sich auch der beste Reiseveranstalter für Individualreisen, erlebe, stellen. Ein genauer Vergleich der Leistungen, Betreuung vor Ort und Anpassungsmöglichkeiten verschiedener Anbieter lohnt sich.

Neben den bekannten und häufig besuchten Reisezielen gibt es in Vietnam noch zahlreiche weitere Orte, die ebenfalls große Aufmerksamkeit verdienen und Reisende mit ihrem besonderen Charme überraschen können. Die folgende Auswahl stellt Stationen vor, die eine Reiseroute durch Vietnam auf lohnende Weise abrunden:

Phong Nha-Ke Bang Nationalpark – beherbergt die Son-Doong-Höhle, die größte Höhle der Welt, und unterirdische Flusssysteme. Sa Pa im Nordwesten – Reisterrassen an steilen Berghängen und Übernachtungen bei Hmong und Dao.



Da Lat im zentralen Hochland – "Stadt des ewigen Frühlings" mit französischer Kolonialarchitektur, Blumenfeldern und mildem Klima auf 1.500 Metern Höhe.



Ninh Binh – Die "trockene Halong-Bucht" besticht mit dramatischen Kalksteinformationen bei Tam Coc und Trang An.



Phu Quoc – Vietnams größte Insel mit Sandstränden, Schnorcheln und Pfefferplantagen.

Eine ausführliche Zusammenstellung weiterer empfehlenswerter Ausflugsziele in Vietnam hilft dabei, die Reiseplanung auf eine breite Grundlage zu stellen. Gerade die weniger frequentierten Regionen im zentralen Hochland oder an der nördlichen Küste bieten Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben.

Für deutsche Reisende hat sich Vietnam in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Fernreiseziele entwickelt. Die Kombination aus geringen Lebenshaltungskosten vor Ort, ausgezeichneter Infrastruktur für Fernreisende und einer außergewöhnlichen kulinarischen Szene macht das Land besonders attraktiv.

Wer lokale Spezialitäten liebt, wird in Vietnam glücklich, so lassen sich in Vietnam durch gezieltes Probieren verborgene Gaumenfreuden aufspüren.

Von der Planung bis zur perfekten Reiseroute durch Vietnam

Die Gestaltung einer Vietnamreise hängt in hohem Maße davon ab, wie viel Zeit den Reisenden tatsächlich zur Verfügung steht, da sich daraus die möglichen Routen und Schwerpunkte ergeben. Für eine vollständige Reise von Nord nach Süd sollte man mindestens drei Wochen einplanen.

Idealerweise beginnt die Reise in Hanoi, führt über die Halong-Bucht, Hue und Hoi An südwärts bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt und ins Mekong-Delta. Bei kürzeren Aufenthalten lohnt es sich, einen regionalen Schwerpunkt zu setzen, wobei etwa der Norden mit seinen beeindruckenden Berglandschaften und Reisterrassen oder der Süden mit seinen tropischen Stränden und den weitläufigen Flussdeltas besonders lohnende Ziele darstellen.

Inlandsflüge zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, die von mehreren Fluggesellschaften täglich zu erschwinglichen Preisen angeboten werden, sind eine praktische Möglichkeit, die große Distanz von über tausend Kilometern schnell zu überbrücken, sodass Reisende wertvolle Tage einsparen, die sie stattdessen für Erkundungen vor Ort nutzen können.

Von November bis April ist es in den meisten Regionen trocken und warm, doch am schmalen Küstenstreifen schwankt das Wetter stark. Zu jeder Jahreszeit besticht Vietnam durch seine landschaftliche Schönheit, kulturelle Tiefe und herzliche Gastfreundschaft, die jede Reise unvergesslich machen.