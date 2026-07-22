Dickes Gemäuer, dünnes Signal? WLAN-Tricks für Lübecker Altstadthäuser

Ein Signalverlust von 20 bis 30 Dezibel (dB) pro Wand ist in solchen Gebäuden keine Seltenheit. Das bedeutet: Hinter einer einzigen massiven Mauer kommen teils w eniger als zehn Prozent der ursprünglichen Sendeleistung an.

Moderne WLAN-Router senden Signale auf den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz. Während das 5-GHz-Band hohe Datenraten auf kurze Distanz liefert, bietet die 2,4-GHz-Frequenz eine bessere Durchdringung von Hindernissen . In Lübecker Altstadthäusern stoßen jedoch beide Frequenzen schnell an ihre physikalischen Grenzen.

Wer im Welterbe zwischen Trave und Wakenitz lebt, kennt das Phänomen: Im Wohnzimmer streamt das Video in 4K-Auflösung, doch zwei Räume weiter bricht die Verbindung vollständig ein. Die Ursache liegt selten am Internetanbieter selbst, sondern in der physikalischen Beschaffenheit historischer Bausubstanz.

Von Repeatern zu Mesh: Die richtige Netzwerkarchitektur

Der Reflex vieler Bewohner ist der Griff zu einem einfachen WLAN-Repeater aus dem Fachhandel. In Altbauten führt dies jedoch selten zum Erfolg. Herkömmliche Repeater halbieren die zur Verfügung stehende Bandbreite, da sie auf demselben Kanal empfangen und senden müssen. Empfängt der Repeater durch die dicke Wand bereits ein schwaches Signal, verstärkt er lediglich eine instabile Verbindung.

Die nachhaltige Lösung für verwinkelte Altbautengrundrisse heißt Mesh-Netzwerk (Maschennetzwerk). Hierbei arbeiten mehrere Zugangspunkte (Nodes) zusammen und bilden ein einziges, intelligentes WLAN-Netz. Die Geräte kommunizieren dynamisch miteinander und leiten den Datenverkehr automatisch über den effizientesten Pfad weiter.

Für eine optimale Abdeckung sollten folgende Standortregeln beachtet werden:

Sichtkontakt nutzen: Platzieren Sie den ersten Mesh-Knotenpunkt in Tür-Nähe, um Signale durch Flure, statt durch Massivwände zu leiten.





Platzieren Sie den ersten Mesh-Knotenpunkt in Tür-Nähe, um Signale durch Flure, statt durch Massivwände zu leiten. Höhe gewinnen: Router und Zugangsgeräte gehören nicht auf den Boden oder hinter Möbelstücke, sondern leicht erhöht auf Regale oder Sideboards.





Router und Zugangsgeräte gehören nicht auf den Boden oder hinter Möbelstücke, sondern leicht erhöht auf Regale oder Sideboards. Störquellen meiden: Mikrowellen, DECT-Telefonstationen und metallische Deko-Objekte beeinträchtigen das Signal zusätzlich und sollten Abstand halten.

Kabelgebundene Alternativen: Wenn die Luftlinie blockiert ist

Reicht die Funkabdeckung trotz Mesh-Technologie nicht aus, um entfernte Geschosse oder den ausgebauten Dachstuhl zu erreichen, muss das Signal physisch überbrückt werden. Das Nachrüsten von Netzwerkkabeln (Cat-6a oder Cat-7) ist in denkmalgeschützten Gebäuden aufgrund von Auflagen oder fehlenden Unterputzkanälen oft nicht ohne Weiteres möglich.

Eine effiziente Ausweichroute bietet Powerline (PLC). Hierbei wird das bestehende Stromnetz des Hauses als Datenautobahn genutzt. Ein Adapter speist das Datensignal nahe des Routers in die Steckdose ein, ein zweiter Adapter greift es in einem beliebigen anderen Raum ab und stellt dort ein neues WLAN-Signal bereit.

Die Effizienz von Powerline hängt allerdings vom Alter und der Phasenverteilung der elektrischen Installation ab. In unsanierten Altbauten mit alten FI-Schutzschaltern oder getrennten Stromkreisen kann die Leistung schwanken.

Ebenfalls leistungsfähig ist die Nutzung ungenutzter Koaxialkabel (Fernsehkabel) mittels MoCA-Adapter (Multimedia over Coax). Diese übertragen Datenströme nahezu verlustfrei durch bestehende Kabelkanäle.

Die Basis muss stimmen: Bandbreite und Tarifstrukturen prüfen

Selbst die beste Netzwerkstruktur im Haus kann nur das verarbeiten, was am Hausanschluss ankommt. Gerne wird übersehen, dass veraltete Hardware oder unzureichende Vertragskonditionen den Flaschenhals bilden. Gerade in historischen Stadtkernen schreitet der Ausbau von VDSL-Vectoring und Glasfasernetzen stetig voran.

Wer feststellt, dass die Bandbreite bereits am Übergabepunkt im Keller nicht ausreicht, sollte die eigenen Vertragsdaten prüfen und bei Bedarf den Internet-Vertrag wechseln. Moderne Tarife bieten nicht nur höhere Datenraten, sondern werden häufig mit aktuellen Routern geliefert, die neuere WLAN-Standards wie Wi-Fi 6 (802.11ax) unterstützen. Dieser Standard geht dank Multi-User-MIMO besser mit Hindernissen und vielen parallelen Endgeräten um.

Systematisches Vorgehen bringt stabilen Empfang

Ein lückenloses WLAN-Netzwerk in Lübecker Altstadthäusern ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis zielgerichteter Planung. Statt auf punktuelle Behelfslösungen zu setzen, führt die Kombination aus moderner Mesh-Hardware, der geschickten Ausnutzung von Fluren und Türen sowie gegebenenfalls einer kabel- oder stromgebundenen Signalbrücke zum Erfolg.

Wenn zusätzlich die Basis am Hausanschluss stimmt, steht dem stabilen Homeoffice und ruckelfreien Streaming im historischen Gemäuer nichts mehr im Weg.