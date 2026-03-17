Home Suche Termine Branchenbuch
Startseite > Ratgeber > Beruf & Bildung > Create Lab Podcast Studio und Contentproduktion aus Luebeck
 
 
 
 
 

Create Lab – Podcast Studio und Contentproduktion aus Lübeck

Ratgeber Beruf & Bildung

Ratgeber Wirtschaft

Wer heute sichtbar sein möchte, braucht mehr als einzelne Social-Media-Posts. Gefragt sind durchdachte Inhalte, klare Botschaften und professionelle Umsetzung. Genau hier setzt Create Lab an.

Create Lab Podcast‑Studio in Lübeck mit zwei Sesseln, Tisch und Mikrofonen vor akustisch gestalteter Wand mit Holzlamellen und Moos.
Create Lab – Podcast Studio und Contentproduktion aus Lübeck, © Create Lab
Avatarbild von Autor Chris-Lea Groth Chris-Lea Groth

Im modernen Podcast Studio in Stockelsdorf entstehen hochwertige Podcast-Aufnahmen, Videoformate, Content und Online-Marketing für Unternehmen, Selbstständige und Organisationen aus Lübeck und Umgebung. Das Studio bietet professionelle Technik, eine angenehme Atmosphäre und optimale Bedingungen für authentische Gespräche und starke Inhalte.

Von der ersten Idee über Konzeption und Aufnahme bis hin zu Schnitt, Veröffentlichung und Vermarktung begleitet Create Lab den gesamten Prozess. Dabei geht es nicht nur um saubere Tonqualität oder Kameraperspektiven, im Mittelpunkt stehen die Menschen und Inhalte.

Sandro Voigt vor dem Mikrofon in seinem Podcast Studio.
Sandro Voigt von Create Lab, © Create Lab

Ein eigener Unternehmenspodcast schafft Vertrauen, stärkt die Marke und ermöglicht eine direkte Verbindung zur Zielgruppe. Mit professionellen Podcast-Formaten entsteht Content, der langfristig wirkt und nachhaltig Reichweite aufbaut.

Create Lab verbindet strategisches Online-Marketing mit moderner Medienproduktion. Mit einem klaren Anspruch: Echte Inhalte. Echte Wirkung.

Weitere Informationen unter: create-lab.de

Ortsinformationen

Sandro Voigt
Albert-Einstein-Straße 10
23617 Stockelsdorf - Ostholstein
0173/5417827
 Website
Instagram
 
 

Das könnte dich auch interessieren

 

Ausgewählte Topartikel