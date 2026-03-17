Create Lab – Podcast Studio und Contentproduktion aus Lübeck

Im modernen Podcast Studio in Stockelsdorf entstehen hochwertige Podcast-Aufnahmen, Videoformate, Content und Online-Marketing für Unternehmen, Selbstständige und Organisationen aus Lübeck und Umgebung. Das Studio bietet professionelle Technik, eine angenehme Atmosphäre und optimale Bedingungen für authentische Gespräche und starke Inhalte.

Von der ersten Idee über Konzeption und Aufnahme bis hin zu Schnitt, Veröffentlichung und Vermarktung begleitet Create Lab den gesamten Prozess. Dabei geht es nicht nur um saubere Tonqualität oder Kameraperspektiven, im Mittelpunkt stehen die Menschen und Inhalte.