Unser Unternehmen OTO Oberflächentechnik Oldesloe , das aus 13 Mitarbeitern besteht, wurde 1991 in Bad Oldesloe gegründet und wird aktuell von Karsten Wachtel geführt. Das Hauptaugenmerk lieg t auf dem Geschäftskundenbereich, dennoch übernehmen wir ebenso Aufträge von Privatkunden. Über alle Bundesländergrenzen hinweg: von Schleswig-Holstein, über Hamburg, Niedersachsen bis hin zu Mecklenburg-Vorpommern.

Typische Untergründe für die Pulverlackierung sind Stahl, verzinkter Stahl und Aluminium. Das Hauptanwendungsgebiet ist die allgemeine Metallbeschichtung mit 35 % Anteil, gefolgt von Haushaltsgeräten (sogenannte Weiße Ware, 21 %), Fassadenbeschichtungen (20 %), Möbellackierung (13 %) und Automobillackierung (8 %). Heutzutage werden aber auch Automobile, wie der Smart, oder temperaturempfindliche Substrate wie MDF-Platten pulverbeschichtet. Alles ist möglich, fragen Sie uns!

Das Pulverbeschichten bzw. die Pulverlackierung ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Eine typische Beschichtungsanlage besteht aus Oberflächenvorbehandlung (Reinigung und / oder Aufbringen einer Konversionsschicht), Zwischentrocknung, elektrostatischer Beschichtungszone und Trockner. Dabei werden die Werkstücke durch ein Fördersystem transportiert. Das erfolgt alles bei uns vor Ort in Bad Oldesloe.

Was versteht man unter "Sandstrahlen"? So wird die Oberflächenbehandlung eines Materials oder Werkstücks durch Einwirkung von Sand als Schleifmittel genannt. Sinnvoll gegen Rost, Verschmutzungen, Farbe, Zunder und andere Verunreinigungen. Mittels eines Kompressors wird ein starker Luftstrahl erzeugt, der das Strahlmittel (z.B. Sand, Hochofenschlacke, Glasgranulat, Korund, Stahl, Kunststoffgranulat, Nussschalen oder Soda) aus einem Sammelbehälter mitführt.

Das auf diese Art entstandene Gemisch aus Schleifmitteln und Luft wird unter hohem Druck über ein Schlauch- und Düsensystem auf die zu behandelnde Oberfläche aufgebracht. Aufgrund der meist abrasiven Wirkung werden Teile der Oberfläche rausgelöst und abgetragen. Deshalb eignet sich dieses Verfahren besonders für Industrieanlagen:

Zur Reinigung von Maschinen, Motoren, Behältern, Formen und Anlagen.

Zum Einsatz in der Betonsanierung, z.B. zum Freilegen der Armierung.

Zur Reinigung von Fassaden, Mauerwerken und Fachwerken.

Zum Entrosten, Entlacken und Entschichten von Stahlkonstruktionen.

Wir sind außerdem Vertragspartner der Tobaccoland Automatengesellschaft, Deutschlands größtem Zigarettenautomaten-Aufsteller. In unserer Automatenwerkstatt zerlegen wir die Automaten, pulverbeschichten fachgerecht Gehäuse und Türen und montieren diese im Anschluss wieder zu voll funktionstüchtigen Geräten.

Da wir über firmeneigenen LKWs mit Hebebühne verfügen, können die Automaten abgeholt und auch wieder zum Kunden gebracht werden – unser OTO Hol- und Bringservice.

Wir sind Ihr Ansprechpartner

Sie fragen nach Beispielen und Referenzen? Hier finden Sie anschauliche Beispiele und unsere zufriedenen Kunden deutschlandweit: Referenzen.

Sie möchten etwas (Automaten, Geräte, Maschinenteile, Anlagen) sandstrahlen oder pulverbeschichten? Wir sind die Profis, sprechen Sie uns an: OTO Oberflächentechnik Bad Oldesloe.