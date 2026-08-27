Goldankauf Pegasus – Expertise seit 1989

Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Lübeck kauft Gold, Silber, Zahngold, Schmuck Silberbesteck und Münzen an. Besuchen Sie unsere Filiale in der Schwartauer Allee 4.

📞0451/28023123 🌐 goldankauf-pegasus.de

In den meisten Haushalten in Lübeck finden sich kleinere Mengen Gold, wie zum Beispiel Zahngold, Schmuckstücke aus Gold oder Silber sowie andere Gegenstände aus Edelmetall, die vor sich hinstauben. Warum? Ein Verkauf kann sich lohnen! Wer nicht vom Fach ist, kennt kaum die genauen Ankaufspreise für Altgold, so dass eine Anfrage bei einem Goldankauf oder Juwelier in Lübeck erforderlich ist. Deshalb die Fragen: Wer zahlt faire Preise für alten Goldschmuck? Und wo bekomme ich in Lübeck das beste Angebot, wenn ich zum Beispiel Goldmünzen erfolgreich verkaufen möchte? In Lübeck gibt es Anbieter, die sich auf den Ankauf von Gold spezialisiert haben. In der Regel ist das meistens Altgold, wie zum Beispiel Schmuck, Uhren, Münzen oder Barren. Ideal für euch! Gut zu wissen: Der Ankaufspreis für Gold wird in den meisten Fällen tagesaktuell anhand des Goldkurses festgelegt und kann von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich sein. Es empfiehlt sich daher, vor einem Verkauf mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu erzielen. Gleichzeitig solltet ihr als Verkäufer darauf achten, dass das angebotene Gold von einem Fachmann geprüft wird, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um echtes Gold handelt. Bei guten Goldankäufern wird die Kontrolle bzw. die Prüfung des Edelmetalls kostenfrei als Service angeboten. Eine gute Beratung und weitere Informationen zu aktuellen Preisen von Gold, Goldschmuck und Zahngold bekommt ihr von vielen der Lübecker Firmen. Wer von euch seine Wertgegenstände erfolgreich verkaufen und hohe Ankaufspreise erzielen möchte, sollte vergleichen und Anfragen bei mehreren Anbietern stellen. Hier haben wir euch eine kleine feine Auswahl zum Thema Goldankauf Lübeck zusammengestellt: 1. Schiefer & Co. (GmbH & Co.) Edelmetall-Scheideanstalt seit 1923

Edelmetall-Scheideanstalt, © Schiefer & Co. (GmbH & Co.)

Schiefer & Co. ist ein kleines Familienunternehmen mit 23 Mitarbeitern, das Ende April 2023 das 100. Jubiläum feierte. Die "älteste norddeutsche Edelmetall-Scheideanstalt nördlich der Elbe und seit 1923 traditionell engagierter Partner der innovativen Innung der Hamburger Gold- und Silberschmiede und des Deutschen Gold- und Silberschmiedehandwerks" bietet den vollen Wertstoff-Kreislauf der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium. Privatkunden verkaufen hier alten Schmuck, Bestecke, Zahngold und alles was Edelmetall enthält. Preisermittlung und Abrechnung sind klar nachvollziehbar und nur Zahngold wird zur sofortigen Wertermittlung durch einen schnellen Schmelzprozess von Zahnmaterial und Haftstrukturen getrennt. Eine leistungsfähige Schmuckgalvanik, der Handel mit Anleger-Edelmetallen und Legierungen aus Nord-Finnischem Waschgold runden das traditionelle Bild ab. Goldankauf in dritter Generation! Standort: Ellmenreichstraße 24, Hamburg

Ellmenreichstraße 24, Hamburg Website: schieferco.co

2. Von Pegasus – Goldankauf und Edelmetallhandel

Goldankauf Pegasus in der Schwartauer Allee

"Willkommen bei von Pegasus – Goldankauf & Edelmetallhandel!" Seit 1989 Ihr vertrauenswürdiger Partner für den Ankauf und Verkauf von Gold, Silber, Platin, Palladium & Zinn. Das erfahrene Team bietet faire Preise und eine diskrete Abwicklung. Egal ob Schmuck, Münzen, Uhren oder andere Wertgegenstände – bei Goldankauf Pegasus erhalten Sie eine schnelle und unkomplizierte Bewertung Ihrer Schmuckstücke. Bei größeren Nachlässen oder Sammlungsauflösungen werden sogar Hausbesuche vor Ort angeboten. Besuchen Sie die Webseite und entdecken Sie das große Sortiment von Goldbarren, Münzen und Schmuck. Diese können im Online-Shop besichtigt und auf Wunsch im Geschäft abgeholt werden. Der Goldschmiedeservice wie Schmuckreparaturen und Kundenanfertigung runden das Angebot zusätzlich ab. Vertrauen Sie auf Goldankauf Pegasus in Lübeck für einen sicheren Handel mit Edelmetallen. Kostenlose Kundenparkplätze stehen direkt vor der Filiale zur Verfügung. Lernen Sie den erstklassigen Kundenservice persönlich kennen. Das Team von Goldankauf Pegasus freut sich auf Ihren Besuch! Standort: Schwartauer Allee 4

Schwartauer Allee 4 Webseite: goldankauf-pegasus.de

3. Lübecker Gold- und Silberankauf

Werbebus Lübecker Gold- und Silberankauf, © lgusa.de

Das inhabergeführte Ladengeschäft von Familie Jahn bietet seit 1982 den Service des Edelmetallankaufs in Lübeck. Mit seriöser Beratung, transparenter Verkaufsabwicklung und fairen Preisen. Angekauft werden Gold, Silber und Platin in jeglicher Form, sei es als Schmuck, Zahngold, als Barren oder in Münzform. Sogar Brillant-Schmuck könnt ihr hier verkaufen. Sollte die Ware nicht gestempelt sein, führt das Geschäft eine Edelmetall-Analyse kostenfrei durch und im Falle eines Verkaufes bekommt ihr sofort Bargeld. Das Markenzeichen von Lübecker Gold- und Silberankauf ist der Goldhamster, der digital die Webseite und in Plüschform das Schaufenster verschönert. Das Team des Geschäfts dekoriert das Schaufenster kreativ zu speziellen Anlässen, wie Weltmeisterschaften oder lokalen Events. Dadurch konnte eine große Fangemeinde in Lübeck aufgebaut werden. Standort: Wahmstraße 61

Wahmstraße 61 Website: lgusa.de 4. TraveAntik und Edelmetallhandel Suitner Lübeck

Goldankauf, © goldankauf-luebeck.de

Ob Goldbarren, Krügerrand oder Zahngold, intakter oder defekter Schmuck als Bruchgold oder Umlaufmünzen als Altgold – Suitner Edelmetallhandel kauft alles an. Auch hochwertigen Schmuck, Markenschmuck, Brillantschmuck und Münzraritäten. Da die Filialen live mit der Börse verbunden sind, seht ihr minütlich und transparent alle aktuellen Kurse für Edelmetalle direkt vor Ort. Auch wichtig: Altgold, Zahngold oder auch das Silberbesteck werden durch die Firma dem Recycling zugeführt. Damit werden umweltschonend die Rohstoffe gewonnen und dem Produktionskreislauf wieder zugeführt. Nachhaltig und Transparent. Neben einem persönlichen Besuch in den Filialen Lübeck oder Travemünde bietet euch die Firma vielfältige und sichere Wege im Ankauf: den Ankauf auf dem Post- und Versandweg, über eine Abholung durch die Wertlogistik per UPS oder bei höheren Werten durch Geldlogistik "Geldtransporter". Standorte: Lübeck: Mühlenbrücke 1; Travemünde: Rose 12

Lübeck: Mühlenbrücke 1; Travemünde: Rose 12 Website: goldankauf-luebeck.de 5. Becker Goldankauf Lübeck

Altgold, © beckergoldankauf.de

Der Ankauf von Goldmünzen ist das Spezialgebiet von Becker Goldankauf Lübeck, zusammen mit dem Ankauf von Altgold, Zahngold und Silber. Dabei wird immer vor euren Augen, z.B. in der Filiale im Stadtteil Buntekuh, der Feingehalt des Goldes mit Hilfe einer geeichten Feinwaage, Prüfsäure und einem Prüfstein geprüft. So wird garantiert, dass ihr genau den richtigen Wert ausgezahlt bekommt. Sind bei Schmuckstücken Diamanten eingearbeitet, werden euch diese ab einer Größe von größer als 0,1ct (ca. 3mm Durchmesser) ebenfalls abgekauft. Bei Becker Goldankauf Lübeck werden euch transparent die Tagespreise der Edelmetalle angezeigt und ihr bekommt den entsprechenden Tagespreis für euer Gold in Bar ausgezahlt. Ihr möchtet euren Schmuck oder euer Altgold gerne verauktionieren? Auch das ist mit der Firma Becker Goldankauf Lübeck kein Problem. Standort: Ziegelstraße 232

Ziegelstraße 232 Website: beckergoldankauf.de 6. Antik & Kunst Goldankauf Bernd Dose

Antik & Kunst Bernd Dose Geschäft, © goldankauf-dose.de

Die Lübecker Firma ANTIK & KUNST des Inhabers Bernd Dose hat sich auf den Ankauf von Gold, Silber und Edelmetallen sowie Luxusuhren namhafter Hersteller spezialisiert. Neben seiner fundierten kunsthistorischen Kompetenz wird seine Expertise von Versicherungen, Anwaltskanzleien und Erben­gemeinschaften für Gutachten und Schätzungen gern in Anspruch genommen. Seriosität, Kundenzufriedenheit, eine ausführliche Beratung sowie ein fairer, transparenter Goldankauf zeichnet die Firma aus. Auf Wunsch begutachtet der Inhaber Bernd Dose eure angebotenen "Schätze" auch persönlich nach Absprache direkt vor Ort in Lübeck und Umgebung. Standort: Breite Straße 4

Breite Straße 4 Website: goldankauf-dose.de

FAQ – Häufige Fragen

Welche Goldgegenstände kann ich in Lübeck verkaufen? Angekauft werden in der Regel Goldschmuck wie Ringe, Ketten, Armbänder und Ohrringe – auch wenn sie beschädigt oder unmodern sind. Häufig werden außerdem Goldmünzen, Goldbarren, Zahngold sowie Altgold angenommen. Entscheidend sind vor allem Gewicht und Feingehalt des Goldes. Wie wird der Wert meines Goldes bestimmt? Der Ankaufspreis richtet sich primär nach dem aktuellen Goldkurs, dem Gewicht und der Legierung des Stücks. Typische Legierungen sind beispielsweise 333er, 585er oder 750er Gold. Seriöse Goldankäufer prüfen die Stücke vor Ort und erläutern nachvollziehbar, wie sich das Angebot zusammensetzt. Muss ich einen Termin für den Goldankauf vereinbaren? Das hängt vom jeweiligen Anbieter in Lübeck ab. Viele Goldankäufer bieten eine spontane Bewertung während der Öffnungszeiten an, bei größeren Mengen, umfangreichen Nachlässen oder einer besonders diskreten Beratung kann ein Termin jedoch sinnvoll sein. Was sollte ich zum Verkauf meines Goldes mitbringen? Bringt neben den Goldstücken einen gültigen Lichtbildausweis mit. Falls vorhanden, können auch Zertifikate, Rechnungen oder Echtheitsnachweise hilfreich sein – insbesondere bei Goldbarren, hochwertigen Münzen oder Markenschmuck.

Ortsinformationen Lübecker Gold- und Silberankauf Wahmstraße 61 23552 Lübeck 0451/78421 E-Mail Website

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Weitere Ortsinformationen Goldankauf Pegasus Schwartauer Allee 4 23554 Lübeck 0451/28023123 E-Mail Website

Schiefer & Co. (GmbH & Co.) Ellmenreichstraße 24 20099 Hamburg - St. Georg 040/2840920 E-Mail Website

TraveAntik und Edelmetallhandel SuitnerLübeck Mühlenbrücke 1 23552 Lübeck 0451/73993 Website

Becker Goldankauf Lübeck Ziegelstraße 232 23556 Lübeck - Buntekuh 0170/3411829 E-Mail Website