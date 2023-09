In den meisten Haushalten in Lübeck finden sich kleinere Mengen Gold, wie zum Beispiel Zahngold, Schmuckstücke aus Gold oder Silber sowie andere Gegenstände aus Edelmetall, die vor sich hinstauben. Warum? Ein Verkauf kann sich lohnen!

Wer nicht vom Fach ist, kennt kaum die genauen Ankaufspreise für Altgold, so dass eine Anfrage bei einem Goldankauf oder Juwelier in Lübeck erforderlich ist. Deshalb die Fragen: Wer zahlt faire Preise für alten Goldschmuck? Und wo bekomme ich in Lübeck das beste Angebot, wenn ich zum Beispiel Goldmünzen erfolgreich verkaufen möchte?

In Lübeck gibt es Anbieter, die sich auf den Ankauf von Gold spezialisiert haben. In der Regel ist das meistens Altgold, wie zum Beispiel Schmuck, Uhren, Münzen oder Barren. Ideal für euch!

Gut zu wissen: Der Ankaufspreis für Gold wird in den meisten Fällen tagesaktuell anhand des Goldkurses festgelegt und kann von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich sein. Es empfiehlt sich daher, vor einem Verkauf mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu erzielen.

Gleichzeitig solltet ihr als Verkäufer darauf achten, dass das angebotene Gold von einem Fachmann geprüft wird, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um echtes Gold handelt. Bei guten Goldankäufern wird die Kontrolle bzw. die Prüfung des Edelmetalls kostenfrei als Service angeboten.

Eine gute Beratung und weitere Informationen zu aktuellen Preisen von Gold, Goldschmuck und Zahngold bekommt ihr von vielen der Lübecker Firmen. Wer von euch seine Wertgegenstände erfolgreich verkaufen und hohe Ankaufspreise erzielen möchte, sollte vergleichen und Anfragen bei mehreren Anbietern stellen.

Hier haben wir euch eine kleine feine Auswahl zum Thema Goldankauf Lübeck zusammengestellt:

1. Schiefer & Co. (GmbH & Co.) Edelmetall-Scheideanstalt seit 1923