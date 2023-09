Günstig in den Urlaub: Die 6 besten Spartipps zum Reisen

Reiseziel und Reisezeitpunkt klug wählen

Die Wahl eures Reiseziels und des Zeitpunkts ist der erste und auch entscheidendste Schritt bei der Urlaubsplanung. Reisen muss nicht zwangsläufig teuer sein – mit etwas Vorbereitung könnt ihr großartige Orte erkunden, ohne dabei eure Finanzen aus dem Blick zu verlieren.

Es gibt Reiseziele, die in der Nebensaison genauso schön, wenn nicht sogar schöner als in der Hauptsaison sind – und dabei noch viel erschwinglicher. Statt in beliebte Touristengebiete zu fahren, solltet ihr lieber mal darüber nachdenken, ob nicht auch ein weniger bekanntes Gebiet euren Entdeckerdrang stillen könnte – und das zu einem Bruchteil der Kosten und ohne Touristenmassen.

Die Unterkunft muss nicht teuer sein

Es gibt jede Menge clevere Wege, wie ihr bei der Unterkunft sparen könnt. Unser Geheimtipp für preisbewusstes Reisen ist das Camping. Das Verreisen mit einem Campervan oder Wohnmobil ist nicht nur voll im Trend, sondern auch günstiger als ein Hotel.

Ein weiterer Vorteil neben der Kostenersparnis – ihr habt Unterkunft und fahrbaren Untersatz in einem! So bekommt ihr ein tolles Apartment auf Rädern, das euch auch ein richtiges Abenteuer bieten kann.