Ihr habt ein Räumungsprojekt vor euch und sucht einen zuverlässigen Partner? Hanse-Belt GmbH aus Heiligenhafen bietet euch professionelle Haushaltsauflösungen und Entkernungen – schnell, diskret und mehrfach zertifiziert. Von Heiligenhafen bis Lübeck bekommt ihr das Rundum-sorglos-Paket für Wohnungs-, Büro- und Geschäftsauflösungen.
Was leistet die Hanse-Belt GmbH?
Die Hanse-Belt GmbH übernimmt Haushaltsauflösungen, Entkernungen und fachgerechte Entsorgungen entlang der Ostseeküste. Ihr bekommt ein Komplettpaket: von der ersten kostenlosen Besichtigung bis zur gesaugten Übergabe. Ob Wohnungen, Messi Wohnungen, Büros oder ganze Häuser – das Team arbeitet stets zuverlässig, schnell und diskret.
Wie läuft eine Haushaltsauflösung ab?
Zuerst vereinbart ihr einen kostenlosen Besichtigungstermin. Bei der Bestandsaufnahme bespricht das Team, was ihr behalten möchtet und was fachgerecht entsorgt werden soll. Nach euren Wünschen erstellt Hanse-Belt ein Angebot – ohne versteckte Kosten. Die Durchführung erfolgt pünktlich, meist innerhalb weniger Tage, inklusive Reinigung der Laufwege und Flure.
Wie profitiert ihr von der Komplettlösung?
Ihr spart Zeit, Nerven und Aufwand: Möbel, Teppiche, Elektrogeräte und sogar Sondermüll werden von Fachleuten sortiert und entsorgt. Umweltgerechte Mülltrennung und Entsorgungsbelege sichern die korrekte Abwicklung. Nach Abschluss übernehmt ihr ein gesaugtes Objekt, bereit für Nachmieter oder weitere Gewerke. Das Komplettpaket umfasst auch kleinere Schönheitsreparaturen und Farbausbesserungen.
Was macht Hanse-Belt besonders?
Der Inhaber Torben Quadt steht für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Diskretion. Mit langjähriger Handwerkserfahrung und Bundeswehr-Hintergrund lebt er Pünktlichkeit und Sauberkeit. Das Unternehmen ist mehrfach zertifiziert, darunter Sachkundenachweise für Mineralwolle und Asbest. Modernste staubreduzierende Absaugtechniken sorgen für gesunde Arbeitsbedingungen.
Welche Objekte und Leistungen werden angeboten?
Das Portfolio umfasst die Räumung von:
- Wohnungen, Messi Wohnungen, verwahrlosten Objekten
- Ein- und Mehrfamilienhäusern und Altbauten
- Büros, Läden, Hallen, Garagen und Schuppen
Leistungen im Detail:
- Demontage und fachgerechte Entsorgung von Mobiliar, Elektroschrott, Farben und Sondermüll
- Entfernung von Wand-, Decken- und Bodenbelägen
- Farbausbesserungen, Reinigung und Schließen von Dübellöchern
Wie funktioniert die Entkernung?
Bei Entkernungen werden nichttragende Wände, Böden, Decken und technische Anlagen entfernt. Ziel ist der Rohzustand für Sanierung oder Umnutzung. Hanse-Belt entkernt Wohnungen, Häuser, Ferienobjekte und Gewerbe bis hin zu Hallen und Resthöfen. Die Durchführung erfolgt schonend und professionell, mit Augenmerk auf die Gebäudestatik und den Werterhalt.
Was wird bei Entkernungen entfernt?
- Boden- und Wandbeläge (Tapeten, Putz, Styropor)
- Fliesen, Estriche, Deckenverkleidungen
- Fenster, Türen, Kachelöfen, Nachtspeicheröfen, Ladeneinrichtungen
- Dämmungen, nichttragende Wände
- Rohrleitungen, Heizungsanlagen, Elektroinstallationen
Wie läuft die Entsorgung ab?
Die Hanse-Belt GmbH sorgt für die umweltgerechte Entsorgung sämtlicher Abfälle – von Möbeln bis zu Baumaterialien. Das Team trennt Wertstoffe und entsorgt sie nach den neuesten Umweltauflagen, inklusive Entsorgungsbelegen. Sachkundige Mitarbeiter kümmern sich auch um gefährliche Stoffe wie Asbest und Mineralwolle gemäß aktuellen Vorschriften.
Warum ist Expertise wichtig?
Gerade bei Altbauten, Sanierungen und Abrissarbeiten ist Fachwissen und Erfahrung entscheidend. Hanse-Belt ist zertifiziert für den Umgang mit Schad- und Gefahrstoffen. Die Sicherheit von Kunden und Anwohnern steht im Mittelpunkt, moderne Techniken reduzieren die Staubbelastung auf ein Minimum.
Wie erfolgt die Übergabe?
Nach Abschluss erhaltet ihr das Objekt geräumt und gesäubert. Treppenhaus, Gehwege und Zufahrten werden ebenfalls gereinigt. So gelingt der schnelle Einzug von Nachmietern oder der reibungslose Abschluss weiterer Gewerke. Hanse-Belt begleitet euch von der Planung bis zur fertigen Übergabe – alles aus einer Hand.
Wie könnt ihr Hanse-Belt erreichen?
Das Unternehmen bietet euch einen kostenlosen Besichtigungstermin und unverbindliche Beratung. Ihr erreicht Hanse-Belt in Heiligenhafen unter 01590/6505952 oder per E-Mail an info@hansebelt.net. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Lübeck bis Fehmarn und entlang der gesamten Ostseeküste.
Entdeckt weitere Tipps und Services rund um Entrümpelung und Entkernung auf der Website der Hanse-Belt GmbH – schaut euch dort gerne um!