Was leistet die Hanse-Belt GmbH?

Die Hanse-Belt GmbH übernimmt Haushaltsauflösungen, Entkernungen und fachgerechte Entsorgungen entlang der Ostseeküste. Ihr bekommt ein Komplettpaket: von der ersten kostenlosen Besichtigung bis zur gesaugten Übergabe. Ob Wohnungen, Messi Wohnungen, Büros oder ganze Häuser – das Team arbeitet stets zuverlässig, schnell und diskret.

Wie läuft eine Haushaltsauflösung ab?

Zuerst vereinbart ihr einen kostenlosen Besichtigungstermin. Bei der Bestandsaufnahme bespricht das Team, was ihr behalten möchtet und was fachgerecht entsorgt werden soll. Nach euren Wünschen erstellt Hanse-Belt ein Angebot – ohne versteckte Kosten. Die Durchführung erfolgt pünktlich, meist innerhalb weniger Tage, inklusive Reinigung der Laufwege und Flure.

Wie profitiert ihr von der Komplettlösung?

Ihr spart Zeit, Nerven und Aufwand: Möbel, Teppiche, Elektrogeräte und sogar Sondermüll werden von Fachleuten sortiert und entsorgt. Umweltgerechte Mülltrennung und Entsorgungsbelege sichern die korrekte Abwicklung. Nach Abschluss übernehmt ihr ein gesaugtes Objekt, bereit für Nachmieter oder weitere Gewerke. Das Komplettpaket umfasst auch kleinere Schönheitsreparaturen und Farbausbesserungen.

Was macht Hanse-Belt besonders?

Der Inhaber Torben Quadt steht für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Diskretion. Mit langjähriger Handwerkserfahrung und Bundeswehr-Hintergrund lebt er Pünktlichkeit und Sauberkeit. Das Unternehmen ist mehrfach zertifiziert, darunter Sachkundenachweise für Mineralwolle und Asbest. Modernste staubreduzierende Absaugtechniken sorgen für gesunde Arbeitsbedingungen.

Welche Objekte und Leistungen werden angeboten?