7 professionelle Immobilienmakler in Lübeck

Hansestadt Lübeck

Lübeck – die Königin der Hanse, das Tor zur Ostsee und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Diese Stadt hat wahrlich viel zu bieten und ist ein absolutes Muss für jeden Städtereisenden.

Geschichte der Hansestadt

Die Hansestadt blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Gegründet 1143 von Adolf von Schauenburg und 1157 neu belebt durch Heinrich den Löwen, wurde Lübeck bereits 1226 von Kaiser Friedrich II. zur reichsunmittelbaren Stadt erklärt. Diesen Status behielt sie bis 1937.

Auch wenn der Zweite Weltkrieg tiefe Wunden schlug, schaffte es der hanseatische Bürgersinn, die berühmten sieben Türme, zahlreiche Bürgerhäuser, Gänge, Höfe und Klöster wiederherzustellen. Dieses einzigartige, geschlossene Stadtbild wurde 1987 völlig zu Recht zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

Lage und Häfen

Lübeck wird geprägt vom Wasser. Die von Trave, Wakenitz und Elbe-Lübeck-Kanal umflossene Altstadtinsel vermittelt auch heute noch den Charme und die Weltoffenheit einer Hafenstadt. Sowohl die Stadthäfen als auch der größte europäische Fährhafen in Travemünde zeigen, dass hier die Zeit nicht stehengeblieben ist.

Kultur in Lübeck

In Lübeck gehen Tradition und Fortschritt Hand in Hand. Sie bilden einen spannenden Kontrast, der diese Stadt so besonders macht. Mittelalterliches Ambiente trifft auf moderne Geschäfte, Orgelkonzerte in den fünf großen Stadtkirchen auf Musikerlebnisse in der Musik- und Kongresshalle.

Immobilien mit Flair

Das Beste daran: In Lübeck liegt alles ganz nah beieinander. So könnt ihr die Stadt bequem zu Fuß erkunden und euch von ihrem einzigartigen Flair verzaubern lassen. Taucht ein in die faszinierende Geschichte der Hansestadt und entdeckt verborgene Schätze an jeder Ecke. Lübeck wird euch garantiert begeistern!

