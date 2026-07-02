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Vorteile von Umzugsunternehmen Ein Umzug kann eine stressige Angelegenheit sein und erfordert viel Zeit und Organisation. Wenn man sich fürs Umziehen dazu entscheidet, ein Unternehmen zu beauftragen, kann dies viele Vorteile bieten. Sucht ihr speziell ein Umzugsunternehmen für Fernumzüge, werdet ihr hier fündig! Erfahrung und Know-how Einer der größten Vorteile eines Umzugsunternehmens ist die Erfahrung und das Know-how, das sie in Bezug auf Umzüge haben. Ein guter Anbieter verfügt über geschulte und erfahrene Mitarbeiter, die wissen, wie man den Umzug effizient und professionell durchführt. Sie können dabei helfen, eure Sachen sicher und schnell zu transportieren und stellen sicher, dass alle Gegenstände heil am neuen Wohnort ankommen. Zeitersparnis Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis, die ein Umzugsunternehmen bieten kann. Wenn man einen Umzug selbst durchführt, kann dies viel Zeit in Anspruch nehmen. Man muss sich um alle Details kümmern, von der Verpackung bis zum Transport. Wenn man jedoch einen passenden Anbieter beauftragt, kann man sich auf andere Dinge konzentrieren, wie z.B. die Suche nach einer neuen Schule oder einem neuen Job. Planung und Organisation Ein Umzugsunternehmen kann außerdem Kosten sparen. Wenn man den Umzug selbst durchführt, muss man möglicherweise ein Fahrzeug mieten oder Freunde und Familie bitten, beim Transport zu helfen. Dies kann zu zusätzlichen Kosten führen, die man möglicherweise vermeiden kann. Ein gutes Umzugsunternehmen kann auch bei der Planung und Organisation des Umzugs helfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Umzugs so kosteneffektiv wie möglich sind. Sicherer Transport Wenn man den Umzug selbst durchführt, kann es schwierig sein, schwere Gegenstände sicher zu transportieren, ohne dass Schäden entstehen. Ein Umzugsunternehmen verfügt jedoch über das richtige Equipment und die Erfahrung, um schwere Gegenstände sicher zu transportieren. Wenn trotzdem Schäden entstehen, ist ein gutes Umzugsunternehmen versichert, um den Schaden zu decken. So kommt euer ganzes Hab und Gut erfolgreich am neuen Wohnort an. Kostenlose Angebote holt ihr euch idealerweise bei verschiedenen Anbietern ein, um so das beste Angebot für euren Lübecker Umzug zu erhalten. Ihr habt eine neue Wohnung in Lübeck gefunden oder ein Haus gekauft und bald steht der Umzug an? Dann haben wir hier 9 kompetente Umzugsunternehmen in Lübeck, die ihr in Betracht ziehen solltet:

1. Anpacker Umzugsservice

Anpacker Umzugsservice Truck, © Anpacker Umzugsservice

Die Anpacker sind jederzeit bereit euer gesamtes Hab und Gut unkompliziert, schnell und sauber zur neuen Adresse zu transportieren – in ganz Deutschland und Europa. Dazu zählen das komplette Ein- und Auspacken in Kartons und Spezialverpackungen, der Ab- und Aufbau des Mobiliars sowie Küchenmontage. Wer am liebsten alles aus einer Hand bezieht, kann auf Wunsch auch Elektriker, Klempner und Maler über die Anpacker beziehen. Standort: Moislinger Allee 93

Moislinger Allee 93 Website: anpacker-hl.de

2. Stein Umzugsservice

Stein Umzugsservice, © Stein Umzugsservice

Die Firma Stein Umzugsservice ist ein zuverlässiges, NORDDEUTSCHES Familienunternehmen in Lübeck, das kostengünstige und sorgfältige Umzüge anbietet. Das Leistungsspektrum umfasst Privatumzüge, Geschäftsumzüge sowie ENTRÜMPELUNGEN. Neben dem reinen Transportservice übernimmt das Team auf Wunsch auch Packarbeiten inklusive Verpackungsmaterial. Für eine stressfreie Umzugserfahrung stehen drei Komfort-Pakete zur Auswahl: Economy für Selbstpacker, Classic mit Möbelmontage und Full Service als Rundum-Sorglos-Paket. Ergänzend bietet das Unternehmen Stein Umzugsservice einen umfassenden Hausmeisterservice mit Handwerksarbeiten, Renovierungen sowie Entrümpelungen an. Als versicherter Umzugsprofi ist das Unternehmen regional und bundesweit im Einsatz. Standort: Engelsgrube 2

Engelsgrube 2 Website: stein-umzugsservice.de

3. Ostsee Transporter – Umzüge & Transporte in Lübeck

Ostsee Transporter – Umzüge & Transporte in Lübeck, © Ostsee Transporter

Das Unternehmen Ostsee Transporter ist euer Experte für Umzüge und Transportdienstleistungen in Lübeck und Umgebung. Mit jahrelanger Erfahrung sorgt das Team dafür, dass euer Umzug schnell, sicher und stressfrei abläuft. Egal ob Privatumzug, Büroumzug oder Entrümpelung – die Profis übernehmen alle Details von der Planung über Verpackung und Transport bis zur Endmontage. Dabei wird das Hab und Gut mit größter Sorgfalt behandelt. Die flexiblen Lösungen, fairen Preise und der Rundum-Service machen die Ostsee Transporter zu dem idealen Partner für einen Umzug. Vertraut auf die Spezialisten, die auch komplexe gewerbliche Umzüge souverän meistern! Standort: Albert-Schweitzer-Straße 34

Albert-Schweitzer-Straße 34 Website: ostsee-transporter.de

4. Heinrich Longuet Umzugsspedition GmbH

Transporter der Heinrich Lonquet Umzugsspedition, © Heinrich Lonquet Umzugsspedition

Die Heinrich Longuet Umzugsspedition mit Hauptsitz in Lübeck kann auf internationale Erfahrungen zurückgreifen. Die Kundenbedürfnisse stehen hier an oberster Stelle: Die erfahrenen Mitarbeiter verschaffen sich beim eingehenden Informations-Gespräch vor Ort einen genauen Überblick über das Umzugsvolumen und gehen beim Angebot auf die individuellen Wünsche ein und bieten so passgenaue Lösungen an. Standort: Hinter den Kirschkaten 31

Website: longuet.de 5. Akelbein Möbelspedition

© Akelbein Umzug

Für die erfahrenen Mitarbeiter:innen von Akelbein Umzüge ist keine Herausforderung zu groß: egal ob Firmenumzug, Privatumzug, Umzüge in Deutschland, Europa oder international und Übersee. Die Akelbein Möbelspedition ist Qualitätsspediteur und Mitglied im Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) und unterliegt damit speziellen Richtlinien und Vorschriften für Sicherheit und Vertrauen. Die Beratungen und Angebote erhaltet ihr kostenfrei und unverbindlich auf Anfrage. Standort: Im Gleisdreieck 5

Website: akelbein-umzug.de

6. Umzug | Transporte | Breckwoldt

Umzugsfahrzeug, © Umzug | Transporte | Breckwoldt

Als eine der führenden Umzugsfirmen in Lübeck sorgt Umzug | Transporte | Breckwoldt zu fairen Konditionen dafür, dass euer Umzug effizient und stressfrei abläuft. Egal, ob es sich um einen privaten Umzug oder einen Firmenumzug handelt – das Umzugsunternehmen aus Lübeck bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Dank langjähriger Erfahrung und bester Ausrüstung spart ihr euch mit dem Umzugsservice Breckwoldt Arbeit, Zeit und Nerven. Zusätzlich gehören Entrümpelungen, Einlagerungen und Transportverleih zu den Leistungen des Unternehmens. Aktiv ist Umzug | Transporte | Breckwoldt für seine Kunden in der Hansestadt Lübeck sowie im Umland – unter anderem in Bad Segeberg, Eutin, Ratzeburg, Wismar und Schwerin. Standort: Hans-Sachs-Straße 2b

Hans-Sachs-Straße 2b Website: umzug-transporte-breckwoldt.de

7. Umzugsspedition Ratschat

© Pexels/Ketut Subiyanto

Bei der Umzugsspedition Ratschat könnt ihr euch über die Internetseite schnell ein unverbindliches Angebot einholen. Egal ob Firmenumzug, Privatumzug, Umzüge in Deutschland, Europa oder international und Überseeumzug, die erfahrenen Mitarbeiter:innen übernehmen für euch euren Umzug. Neben den üblichen Full-Service-Leistungen eines Umzugsunternehmen bietet die Umzugsspedition Ratschat außerdem Schwertransporte, Handwerkerarbeiten sowie Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen an. Standort: Achternkaten 1

Achternkaten 1 Website: umzugsspedition-ratschat.de 8. Moin Umzugsservice

© Moin Umzüge

Auch bei Moin Umzüge könnt ihr ein unverbindliches Angebot zu eurem Auftrag anfragen. Egal ob Privat oder Gewerbe, Umzug oder Transport, die Mitarbeiter:innen von Moin Umzüge erledigen alles kostengünstig, schnell und zuverlässig. Darüberhinaus könnt ihr auch die Malerarbeite, die nach dem Umzug nötig sind von den Profis machen lassen. Standort: Fahlenkamsweg 3

Fahlenkamsweg 3 Website: moin-umzuege.de 9. RR Logistics

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Rund 30 Minuten von Lübeck entfernt hat RR Logistics seinen Sitz. Die Umzugsfirma bietet euch Umzüge aller Art europaweit und auch Übersee-Umzüge. Für einen stressfreien Umzug könnt ihr hier den Umzugsservice buchen, den ihr benötigt, ganz individuell auf eure Bedürfnisse zusammengestellt. Zu den Leistungen zählen neben dem Umzugsservice auch die Lagerung, das Einrichten von Halteverbotszonen, Klavier- und Flügeltransporte sowie PKW und Motorradtransporte. Zur Transparenz bietet die Firma eine kostenlose telefonische und Vor-Ort-Beratung. Anschließend erhaltet ihr ein unverbindliches Angebot. Standort: Sierksdorfer Straße 13

Sierksdorfer Straße 13 Website: rr-logistics.de Weitere Tipps zum Wohnen in Lübeck Umzugsunternehmen für Fernumzüge

Immobilienmakler in Lübeck FAQs – Häufige Fragen

Was kostet ein Umzugsunternehmen in Lübeck? Die Kosten richten sich nach der Größe des Haushalts, dem Umfang des Umzugsguts, der Entfernung sowie den gewünschten Zusatzleistungen. Nach einer Besichtigung oder einer Umzugsgutliste erstellen die meisten Umzugsunternehmen ein individuelles und unverbindliches Angebot. Welche Leistungen bietet ein Umzugsunternehmen in Lübeck an? Neben dem Transport übernehmen viele Umzugsunternehmen auch das Verpacken des Hausrats, die De- und Montage von Möbeln, die Bereitstellung von Umzugskartons, Entrümpelungen sowie die Einrichtung von Halteverbotszonen. Die Leistungen können individuell auf Ihren Bedarf abgestimmt werden. Wie finde ich ein seriöses Umzugsunternehmen in Lübeck? Achtet auf transparente Angebote, positive Kundenbewertungen, eine vollständige Unternehmensanschrift sowie eine umfassende Beratung. Ein seriöses Umzugsunternehmen nimmt sich Zeit für eine Besichtigung oder eine detaillierte Erfassung des Umzugsguts und erstellt ein nachvollziehbares Festpreis- oder Pauschalangebot. Wie lange im Voraus sollte ich ein Umzugsunternehmen in Lübeck buchen? Es empfiehlt sich, den Umzug mindestens 4 bis 6 Wochen vor dem gewünschten Termin zu planen. Bei Umzügen zum Monatsende, während der Ferien oder in der Hauptsaison ist eine noch frühere Buchung sinnvoll, um den Wunschtermin sicher zu erhalten.

Ortsinformationen Anpacker Umzugsservice Moislinger Allee 93 23558 Lübeck 0451/58363699 E-Mail Website

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Weitere Ortsinformationen Umzugsservice Stein GbR Engelsgrube 2 23552 Lübeck 0451/20217793 E-Mail Website Instagram

Ostsee Transporter Albert-Schweitzer-Straße 34 23566 Lübeck 0451/20063506 E-Mail Website

Heinrich Longuet Umzugsspedition GmbH Hinter den Kirschkaten 31 23560 Lübeck 0451/7098810 E-Mail Website

Akelbein Möbelspedition Im Gleisdreieck 5 23566 Lübeck 0451/66026 E-Mail Website Facebook

Umzugsunternehmen Breckwoldt Hans-Sachs-Straße 2b 23566 Lübeck 0451/61110304 E-Mail Website

Umzugsspedition Ratschat Achternkaten 1 23560 Lübeck 0451/8092099 E-Mail Website

Moin Umzugsservice Fahlenkamsweg 3 23562 Lübeck 0171/5177736 E-Mail Website