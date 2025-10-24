Ingenieurbüro Reese: Kompetenz in Tiefbau und Infrastruktur

Umfassende Expertise für öffentliche und private Auftraggeber

Das Ingenieurbüro Reese hat sich auf ein breit gefächertes Dienstleistungsspektrum spezialisiert, das sowohl öffentliche Träger als auch Geschäftskunden und Privatpersonen anspricht. Der Hauptfokus liegt dabei auf Tiefbau- und Straßenbauarbeiten, die das Team mit jahrelanger Erfahrung und fundiertem Fachwissen umsetzt.

Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit renommierten Auftraggebern wie dem Amt Berkenthin mit seinen 11 Gemeinden, dem Amt Sandesneben Nusse, der Hansestadt Lübeck und GMH Gebäudemanagement Hamburg. Diese Referenzen sprechen für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Büros.

Komplettservice von der Planung bis zur Abrechnung

Das Ingenieurbüro Reese bietet dir einen durchgängigen Service, der alle Projektphasen abdeckt:

Planung und Ausschreibung: Detaillierte Projektplanung und professionelle Ausschreibungsverfahren

Detaillierte Projektplanung und professionelle Ausschreibungsverfahren Überwachung: Kontinuierliche Bauüberwachung während der gesamten Ausführungsphase

Kontinuierliche Bauüberwachung während der gesamten Ausführungsphase Abnahme und Abrechnung: Fachgerechte Projektabnahme und transparente Kostenabrechnung

Dieser Komplettservice garantiert dir eine nahtlose Projektabwicklung aus einer Hand, wodurch Koordinationsaufwand und potenzielle Reibungsverluste minimiert werden.

Grundstücksentwässerung: Fachgerechte Lösungen für jeden Bedarf

Ein Schwerpunkt des Ingenieurbüros liegt auf der Erstellung von Grundstücksentwässerungsanträgen. Die Grundstücksentwässerung umfasst alle Maßnahmen zur Sammlung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage. Das Team unterstützt dich bei der gesamten Antragstellung und sorgt für eine reibungslose Abwicklung.

Das Büro beantragt für dich die notwendige Einleitungsgenehmigung, um den Abwasseranschluss deines Grundstücks mit den öffentlichen Rohrleitungen zu verbinden. Dabei beachten die Experten sämtliche gesetzlichen Vorgaben bezüglich:

Dimensionierung der Anlagen

der Anlagen Optimales Gefälle für den Abwasserfluss

für den Abwasserfluss Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutungen

Vielfältige Projektbereiche für unterschiedliche Anforderungen

Erschließungsgebiete und Infrastruktur

Das Ingenieurbüro Reese plant und überwacht die Ausführung und Herstellung kompletter Erschließungsgebiete. Dabei geht es um die Schaffung der notwendigen Infrastruktur für neue Wohn- oder Gewerbegebiete. Von der ersten Konzeption bis zur finalen Umsetzung begleitet das Team dein Vorhaben professionell.

Straßen- und Platzgestaltung

Die Gestaltung von Straßen und Plätzen erfordert sowohl technisches Know-how als auch ein Gespür für funktionale und ästhetische Aspekte. Das Ingenieurbüro entwickelt Lösungen, die sowohl den verkehrstechnischen Anforderungen als auch den gestalterischen Ansprüchen gerecht werden.

Wege- und Radwegebau

Mit einschlägiger Erfahrung im Wege- und Radwegebau trägt das Büro zur Verbesserung der lokalen Verkehrsinfrastruktur bei. Dabei stehen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.

Spezialisierte Wasserwirtschaft und Umwelttechnik

Regenreinigungs- und Regenversickerungsanlagen

Die Bemessung von Regenreinigungs- und Regenversickerungsanlagen gewinnt in Zeiten des Klimawandels und zunehmender Versiegelung immer mehr an Bedeutung. Das Ingenieurbüro Reese plant diese Anlagen fachgerecht und umweltbewusst, um eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung zu gewährleisten.

Kläranlagentechnik durch Fachkooperationen

In der Kläranlagentechnik arbeitet das Büro mit spezialisierten Fachingenieuren zusammen. Diese Kooperation garantiert dir vorschriftsgemäße und professionelle Endergebnisse bei komplexen Abwasserbehandlungsanlagen. Vom kleinen privaten Anschluss bis hin zu größeren kommunalen Projekten wird jede Anforderung kompetent bearbeitet.

Grünplanung für nachhaltige Projekte

Auch bei der Grünplanung setzt das Ingenieurbüro auf die Zusammenarbeit mit Fachingenieuren. Diese interdisziplinäre Herangehensweise ermöglicht es, ökologische Aspekte optimal in die Gesamtplanung zu integrieren und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Katja Reese: Drei Jahrzehnte Erfahrung und Kompetenz

Inhaberin Katja Reese führt das Ingenieurbüro seit 1992 mit großer Leidenschaft und Fachkompetenz. Nach ihrem Studienabschluss an der FH Lübeck im Jahr 1984 sammelte sie zunächst wertvolle Erfahrungen als angestellte Ingenieurin im Ingenieurbüro Burkhard Schmidt in Krummesse. Diese fundierte Grundlage bildete das Sprungbrett für ihre erfolgreiche Selbstständigkeit.

Unterstützt wird Katja Reese von zwei erfahrenen und motivierten Mitarbeiterinnen, die das Team zu einer eingespielten Einheit machen. Diese personelle Kontinuität garantiert dir eine vertrauensvolle und zuverlässige Betreuung über die gesamte Projektlaufzeit.

Starkes Netzwerk für effiziente Projektabwicklung

Durch die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ämtern und Genehmigungsbehörden hat das Ingenieurbüro Reese ein professionelles Netzwerk aufgebaut. Dieses ermöglicht es, Genehmigungen und Anfragen zügig und kompetent zu bearbeiten. Für dich bedeutet das kürzere Wartezeiten und eine effizientere Projektabwicklung.

Das Büro kann dir außerdem zuverlässige Tiefbauunternehmen empfehlen, mit denen bereits seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht. Diese bewährten Partnerschaften sorgen für qualitativ hochwertige Ausführung und termingerechte Fertigstellung deiner Projekte.

Projektspektrum: Von klein bis komplex

Das Ingenieurbüro Reese bearbeitet Projekte unterschiedlichster Größenordnungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um kleinere Vorhaben wie den Anschluss einer Grundstücksentwässerung an das öffentliche Siel handelt oder um komplexere Aufgaben wie:

Komplette Erschließungen von Bebauungsgebieten

von Bebauungsgebieten Erschließung von Grundstücken und Gewerbegebieten

Sieltrennung und Sielsanierungen

Planung und Bau von Versickerungsanlagen

Kläranlagenbau und -sanierung

Diese Vielseitigkeit macht das Büro zu einem wertvollen Partner für unterschiedlichste Bauherren und Projektentwickler.

Individuelle Beratung und persönliche Betreuung

Eine individuelle Beratung aller Auftraggeber liegt dem Team besonders am Herzen. Bereits während der ersten Planungsphase steht dir das Büro zur Seite und sichert eine fachgerechte und persönliche Betreuung zu. In einem ausführlichen Beratungsgespräch werden deine spezifischen Anforderungen ermittelt und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt.

Nach der Beratung erstellt das Team ein unverbindliches Angebot, das transparent alle Leistungen und Kosten aufführt. Diese offene Kommunikation schafft Vertrauen und ermöglicht dir eine fundierte Entscheidungsgrundlage für dein Projekt.

Standort und Erreichbarkeit

Das Ingenieurbüro Reese findest du in der Lübecker Straße 56 in Krummesse. Die zentrale Lage in Schleswig-Holstein ermöglicht eine gute Erreichbarkeit für Projekte in der gesamten Region.

Die Bürozeiten sind montags bis donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Für eine unverbindliche Beratung kannst du gerne Kontakt aufnehmen – das Team hilft dir kompetent und zuverlässig bei der Umsetzung deiner Projekte im Bereich Tiefbau und Infrastruktur.