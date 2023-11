Küstentaugliche Helligkeit: So trotzt Ihre Beleuchtung Lübecks Salzluft

Zum Beispiel müssen Leuchten im Außenbereich dem maritimen Mikroklima der Region und dem hohen Feuchtigkeits- und Salzgehalt der Luft trotzen, um zuverlässig und lange zu funktionieren sowie den Küstenbewohnern in der Dämmerung und Dunkelheit ausreichend Sicherheit zu bieten.

Ursachen für Schäden an der Außenbeleuchtung

Ursächlich für Schäden an Außenlampen im Küstenbereich ist maßgeblich Korrosion durch Salzluft infolge des Salzsprühnebels brechender Wellen in Verbindung mit auflandigen Winden. Das in der Luft enthaltene Natriumchlorid ist in hohem Maße korrosiv. Die in den Salzverbindungen enthaltenen Ionen erhöhen die Leitfähigkeit des Wassers, was zu einem dauerhaften Stromfluss und daraus resultierenden chemischen Reaktionen führt.

Oberflächen wie Eisen und Stahl gehen mit Sauerstoff und Wasser chemische Verbindungen ein. Der Prozess wird als Oxidation bezeichnet, dessen Produkt das von Küstenbewohnern gefürchtete, gut sichtbare Eisenoxid bzw. Rost ist. Starke bis stürmische Winde fördern gleichzeitig den mechanischen Abrieb und die Abnutzung von Außenbeleuchtung durch Salzpartikel und Sand.

Lampenmaterialien und ihre Beständigkeit

Wer an der Küste Lübecks wohnt, muss auf spezielle salzwasserresistente Wand-, Decken- und Stehlampen setzen, um Rost und Schadstellen, die die Qualität der Außenbeleuchtung sowie deren Lebensdauer beeinträchtigen, zu vermeiden.

Besonders geeignet sind Lampen aus:

Edelstahl: Lampen aus hochwertigem Edelstahl in besten Qualitäten sind hervorragend für das raue Küstenklima geeignet. Allerdings sind sie – analog zu edlen Messinglampen in der Qualität Admiralsmessing – sehr teuer. Ihr bevorzugter Einsatzbereich liegt im designorientierten Architekturbereich sowie in fest verbauten Lampen – wie Deckenspots, die sich nur mit hohem Aufwand austauschen lassen.

Kunststoffen: Robuste, witterungsbeständige Hightech-Kunststoffe eignen sich für den ganzjährigen Einsatz im Freien. Häufig verwendete Kunststoffe für Außenleuchten sind Polyester, Polycarbonat, Polyurethan und aufgrund seiner Weichheit seltener Polymethylmethacrylat bzw. Acrylglas.

Behandelten Metallen: Fluss-Stahl, der durch Kupfer und Zink geschützt ist, entwickelt unter maritimen Klimabedingungen eine eigene Schutzschicht, die mit einem antiken Look einhergeht. Das Material ist optimal für die Fertigung von Außenlampen geeignet.

Materialkombinationen: Verzinkte Stahl- und Kupferkonstruktionen sowie qualitativ hochwertiger Edelstahl kombiniert mit innovativen, kälteresistenten Kunststoffen ermöglichen das Design innovativer Außenleuchten mit langer Nutzungsdauer, die in modernen Optiken erhältlich sind.

Auswahl der optimalen Beleuchtung für individuelle Einsatzzwecke

Um die richtige Außenbeleuchtung zu wählen, ist es wichtig, dass Funktion, Design und Qualität im Einklang stehen. Moderne Bauten profitieren von puristischer Beleuchtung im Bereich von Haus und Garten, die sich harmonisch in das Gesamtensemble integriert. Bestandsbauten mit historischer Substanz werden häufig mit Leuchten im antiken Look ausgestattet, die das maritime Lebensgefühl widerspiegeln. Moderne Außenlampen setzen Kontraste und sorgen für spannende Optiken.

Ein wichtiger Punkt, der für lange Einsatzzeiten – v. a. in dunklen Herbst- und Wintermonaten – nicht zu vernachlässigen ist, ist die Energieeffizienz der Leuchten. LEDs punkten durch einen geringen Energieverbrauch, Umweltfreundlichkeit, hohe Helligkeit und eine lange Lebensdauer. Sie helfen, Kohlendioxid-Emissionen zu verringern und wirken sich durch geringere Betriebskosten positiv auf den Geldbeutel aus.

Moderne LEDs sind zu 100 Prozent recycelbar und helfen die Belastung durch Müll – u. a. in den Meeren – zu verringern. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich warmweiße LEDs, die die Nacht in ein angenehmes Licht tauen und im Sommer das gemütliche Beisammensein auf der Terrasse mit Familie und Freunden zu einem angenehmen Erlebnis machen.

Installations- und Pflegetipps von Außenleuchten in Küstennähe

Positiv auf die Lebensdauer der Lampen wirkt sich eine wind- und wettergeschützte Positionierung aus. Nischen eignen sich hervorragend, um Lampen vor Witterungseinflüssen geschützt zu installieren. Zurückgesetzte Positionen lassen sich durch mehr Leistung und eine stärkere Helligkeit ausgleichen, um den gewünschten Bereich im Bereich von Einfahrten, Wegen und Außenbereichen zum Sitzen auszuleuchten.

Besonders wichtig ist die regelmäßige Reinigung und Pflege von Außenleuchten – auch bei Installationen in geschützten Bereichen. Salzhaltige Luft und Feuchtigkeit dringen in kleinste Winkel vor. Das Abwischen mit reinem Wasser und sanften Tüchern entfernt festgesetztes Salz, ohne den Schutzmantel der Leuchten zu zerkratzen. Achtung: Um Verletzungen zu vermeiden, ist es essenziell, den Stromkreislauf vor dem Reinigen zu trennen. Die Beschichtung mit nicht leitendem Fett sorgt für intensiven Schutz von Lampen aus Messingverbindungen.

Antike Lampen profitieren von einem regelmäßigen, frischen Farbanstrich mit geeignetem, salzwasserresistentem Lack, der beschädigte Stellen überdeckt. Damit der erfrischende Anstrich seinen Zweck erfüllt und die Lampe so gut wie neu wirkt, sollte vorhandener Rost vor dem Streichen so gut wie möglich mit feinem Schleifpapier entfernt werden.

Geeignete Leuchten für den Küstenbereich auswählen

Außenleuchten stehen für Sicherheit und müssen – auch unter stürmischen Bedingungen – den hohen Ansprüchen des maritimen Klimas in Lübeck standhalten. Die Auswahl hochwertiger, salzwasserresistenter Außenlampen aus witterungsbeständigen Materialien und eine regelmäßige Reinigung schaffen beste Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer.

LEDs zeichnen sich durch Helligkeit, eine hohe Energieeffizienz und Umweltschutzaspekte aus. Eine große Auswahl aus antik wirkenden Leuchten und innovativen Designerleuchten sorgt dafür, dass sich für jeden Gebäudetyp und jeden Einsatzbereich eine geeignete Außenleuchte findet.