Warum sich die Hansestadt Lübeck perfekt für Betriebsausflüge eignet

Die Mitarbeitermotivation steigern

Sich aufeinander verlassen, den Gemeinschaftssinn stärken und dabei etwas erleben – Team-Building-Events sind dafür perfekt geeignet. Zudem sind sie eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Für Unternehmen ist es deshalb sehr sinnvoll, den Mitarbeitern regelmäßig die Möglichkeit einzuräumen, bei einem Ausflug neue Impulse und neue Ideen zu bekommen. In Lübeck und Umgebung, an der Ostsee und in ganz Schleswig-Holstein findet ihr perfekte Ausflugsziele für Firmenausflüge. Wir stellen euch geeignete Beispiele fürs ganze Jahr vor.

Frühlingshaftes Lübeck – alle in einem Boot

Aktiv und abwechslungsreich – eine Kanu-Tour oder auch Kanu-Rallye im Mai bietet sich für einen sportlichen Betriebsausflug mit der Firma in einer Stadt wie Lübeck direkt an. Zum Beispiel auf der Trave einmal um die historische Lübecker Altstadt herum, durch den Stadtgraben oder auf der Wakenitz entlang – eure wassersportlichen Möglichkeiten sind vielfältig. Mit entsprechender Kleidung, mit Firmenbranding von Teamoutfits bedruckt, seid ihr auf allen Wasserwegen gut geschützt.

Sommerliches Lübeck – auf zur Stadtrallye

Wie wäre es mit einer spannenden Erlebnisrallye in Lübeck, bei der die Mitarbeiter als Hobby-Detektive, Geheimagenten oder Kaufleute in der Stadt unterwegs sind. Je nach Wunsch, als unterhaltsamer Wettkampf zwischen mehreren Teams oder als Rallye in einer großen Gruppe. Das macht eine Menge Spaß und fordert Kreativität, Teamgeist und Kenntnisse über die Hansestadt Lübeck. Oder möchtet ihr es mit der Firma lieber gemütlich angehen lassen? Dann gibt es immer noch die Stadtrundgänge oder Stadtrundfahrten in verschiedenen Formen – zu Fuß mit dem Nachtwächter oder mit dem Open-Air-Bus.

Herbstliches Lübeck – ideal zum Bouldern & Klettern

Für einem Betriebsausflug im Herbst bietet sich der Besuch einer Kletter- oder Boulderhalle an. Zum Beispiel bei Urban Apes Lübeck auf 1200 m2. Beim Klettern und Bouldern ist echtes Teamwork der Mitarbeiter gefragt, schließlich muss man sich auf den Kollegen beim Sichern des Seiles verlassen können. Vertrauen aufbauen – dafür ist dieses sportliche Teamevent hervorragend geeignet! Nach dem Meistern der Kletteraufgaben gibt's für die Belegschaft zur Stärkung Speisen und Getränke. Wohlverdient!

Winterliches Lübeck – ein Strike für die Motivation

In der Erlebniswelt Hülshorst in Lübeck rollen die Kugeln und fallen die Kegel. Für Firmen ein ausgezeichneter Ort, um einen Firmenevent zu veranstalten. Gleich 24 moderne amerikanische Bowlingbahnen stehen euch hier zur Verfügung. So können auch größere Belegschaften am Team-Event teilnehmen. Lasst die Pins fliegen!