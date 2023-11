Weihnachtsvorfreude im Designer Outlet Neumünster

"Lasst uns froh und munter sein ..." ÔÇô mit Familie & Freunden

Verkehrsg├╝nstig gelegen, von L├╝beck aus in ca. 30 Minuten mit dem Auto erreichbar, bietet euch Norddeutschlands gr├Â├čtes Shopping-Outlet ein entspannendes Shoppingerlebnis. Besonders einladend ist ein Bummel mit der Familie oder Freunden im November und Dezember ├╝ber das weihnachtlich dekorierte Gel├Ąnde im besonderen Village Stil: mit offener Architektur, gro├čz├╝gigen Pl├Ątzen und sch├Ânen Caf├ęs und Restaurants.

In ├╝ber 120 Shops findet ihr hier hochwertige Lifestyle-, Designer- und Luxusmarken mit bis zu 70% Rabatt. Angefangen bei Armani, BOSS, Furla, JOOP!, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Closed, Carharrt, Happy Socks, Woolrich, Aigner, Ted Baker bis hin zu Polo Ralph Lauren. Die Sportler:innen unter euch werden insbesondere die Sportmarken begeistern: Under Armour, Puma, Adidas, Nike, New Balance und ASICS.

Braucht ihr zwischendurch eine Pause beim famili├Ąren Weihnachtsshopping? Dann ist ein Halt auf dem sch├Ânen Weihnachtsmarkt im Designer Outlet genau das Richtige. Dort k├Ânnt ihr eure Energie bei weihnachtlichen Kl├Ąngen mit leckeren Waffeln, K├Âstlichkeiten vom Grill und Gl├╝hwein wieder auff├╝llen.

Weihnachtstipp f├╝r Familien mit Kindern:

Der Weihnachtsmann kommt im Dezember jeden Samstag im Center vorbei, verteilt kleine ├ťberraschungen und Geschenke an die Kinder und steht f├╝r Fotos zur Verf├╝gung. Ideal daf├╝r sind die Foto-Hotspots, wie der gro├če Weihnachtsmannschlitten, der Adventskranz und der Sternenhimmel. Diese eingerichteten Foto-Spots sind nat├╝rlich auch f├╝r eure Last-Minute-Weihnachtsfotokarten perfekt geeignet!

Merkt euch diese Weihnachtsmann-Besuchstermine vor: 2. Dezember/ 6. Dezember/ 16. Dezember / 23. Dezember 2023!

Besondere Services des barrierefreien Designer Outlets Neum├╝nster