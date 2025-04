Immobilienmaklerin Bianca Claußen gewinnt Excellence Award

Seit mehr als fünf Jahren führt Bianca Claußen erfolgreich ihr eigenes Unternehmen "Claußen Immobilien" in Lübeck. Mittlerweile beschäftigt sie fünf Mitarbeiter , die alle mit Herzblut bei der Sache sind. Der Erfolg basiert auf einer klaren Philosophie : " Jede Immobilie ist ein Diamant – und wir behandeln sie im Verkauf genau so. Ob ungeschliffener Rohdiamant oder funkelnder Brillant , jede Immobilie verdient ein maßgeschneidertes und wertschätzendes Verkaufskonzept. "

Umzug in neues Büro unterstreicht Erfolg und Wachstum

Der kürzlich erfolgte Umzug in ein neues, größeres Büro mit Blick auf die Wakenitz und die sieben Türme Lübecks ist ein weiterer Beleg für den kontinuierlichen Erfolg und das Wachstum von "Claußen Immobilien". Bianca Claußen, die mit ihrer Familie in Lübeck wohnt und tiefe Wurzeln in Ostholstein hat, sieht den Excellence Award als Bestätigung für ihre Hingabe, die Umsetzung neuer Ideen und Strategien sowie die engagierte Mitarbeit ihres Teams und ihres Mannes, der sie als Diplomgutachter sowohl persönlich als auch fachlich unterstützt.

Regionale Ausrichtung als Erfolgsfaktor

"Ich liebe unsere Region und ihre Menschen", sagt Claußen. Deshalb ist sie ganz bewusst ausschließlich regional tätig. Beim Immobilienverkauf ist diese lokale Ausrichtung von der Jury besonders gelobt worden, da die Kunden dadurch von tief gehenden Marktkenntnissen, einem starken lokalen Netzwerk und einem feinen Gespür für Entwicklungen auf dem Markt profitieren.