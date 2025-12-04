Ob klassische Geschäftsausstattung, hochwertige Buchproduktion oder innovative Werbetechnik – die Druckereien der Region überzeugen mit persönlicher Betreuung, modernster Technik und jahrzehntelanger Erfahrung. Viele Betriebe sind seit Generationen in Familienhand und haben sich kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei setzen sie auf nachhaltige Produktion, digitale Lösungen und außergewöhnliche Veredelungen, die Drucksachen von der Masse abheben.

1. Druckservice Nord Sedelky

Beispiele der Produktpalette der Druckerei Sedelky, © Sedelky Grafik & Druck

Druckservice Nord Sedelky aus Seedorf bietet seit über 22 Jahren hochwertige Drucklösungen mit persönlicher Betreuung. Tanja und Horst Sedelky führen die Druckerei mit Herz und Verstand und betreuen Unternehmen, Vereine, Agenturen und Privatkunden in ganz Deutschland. Ob im Digital- oder Offsetdruck, die Druckerei liefert hochwertige Ergebnisse für jedes Projekt und jede Auflage. Das Leistungsspektrum umfasst Broschüren, Flyer, Visitenkarten, Bücher mit Soft- und Hardcover, Kalender, Aufkleber, Plakate, Schilder, Banner, Beachflags, Rollups, Verpackungen, Papiertragetaschen, Stempel, Mailing- und Lettershop-Services sowie Fahrzeugbeschriftungen. Die Druckerei setzt auf nachhaltige Materialien, schnelle Lieferung und faire Preise. Kunden erhalten kreativen Support von Layout bis Designberatung. Statt anonymer Hotlines gibt es persönliche Betreuung durch das erfahrene Team. Standort: Sölkamp 15 Seedorf (Ortsteil Seekamp)

LinkedIn: Druckservice Nord Sedelky

Website: sedelky.de

2. Druckhaus Menne

Das Druckhaus Menne in Lübeck ist eine traditionsreiche Full-Service-Druckerei, die seit 35 Jahren als Familienbetrieb hochwertige Drucklösungen anbietet. Das Unternehmen produziert auf leistungsstarken Heidelberger Druckmaschinen und garantiert durch PSO-Zertifizierung absolute Qualitätssicherheit. Die Kernkompetenzen umfassen Offsetdruck und Digitaldruck für alle Auflagengrößen. Das Leistungsportfolio reicht von Briefbogen, Broschüren und Visitenkarten über Werbetechnik mit Schildern, Fahrzeugbeschriftung und Displaysystemen bis zur Textilveredelung für Arbeitskleidung und Sportmannschaften. Zusätzlich betreibt Menne einen Copyshop in der Kanalstraße für Abschlussarbeiten und Karten aller Art. Die Druckerei arbeitet flexibel, termintreu und auf Wunsch klimaneutral. Kunden profitieren von persönlicher Beratung und kurzen Kommunikationswegen. Standort: Rapsacker 10 und Kanalstraße 68 (St. Lorenz Nord & Altstadt)

Website: menne.de

3. Druckerei Volker Hinzke GmbH

Die Druckerei Lübeck Volker Hinzke GmbH ist seit über 40 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen in Lübeck. Gegründet 1981 als Schnelldruckerei, entwickelte sich das Unternehmen zur modernen Full-Service-Druckerei mit Lichtpausanstalt und Plot-Service. Die Leistungen umfassen Offset- und Digitaldruck, Werbetechnik, Fahrzeugbeschriftung, Textildruck und professionelles Webdesign. Ein Copyshop ergänzt das Angebot für schnelle Druckvorhaben. Besondere Services sind das geschützte B2B-Portal für Geschäftskunden, Vorratsverwaltung und Versandservice. Die Druckerei produziert umweltschonend und bietet bei Bedarf Same-Day-Service. Standort: Kanalstraße 62 (Altstadt)

Website: hinzke.de

4. Druckerei Dräger + Wullenwever

Dräger + Wullenwever ist eine moderne Druckerei, die sich auf digitale Lösungen und Content-Management-Systeme spezialisiert hat. Die Kernkompetenz liegt im Content Management für mehrsprachige Projekte und parallele Bearbeitung verschiedener Produktvarianten. Nachhaltigkeit steht im Fokus: Durch digitalisierte Gestaltung und Herstellung können Druckauflagen minimiert und Kosten reduziert werden. Die Druckerei ermöglicht es, Produkte vielfältig online zu nutzen und digital zur Verfügung zu stellen, bevor sie in kleinen Auflagen gedruckt werden. Standort: Grapengießerstraße 30 (St. Lorenz Nord)

Website: draeger-wullenwever.de

5. Brandt Druckerei

Die Brandt Druckerei in Scharbeutz-Gleschendorf ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit über 35 Jahren Erfahrung. Die Druckerei produziert mit modernen Offset-, Digitaldruck- und Weiterverarbeitungsmaschinen. Besondere Stärken liegen in hochwertigen Veredelungen wie Heißfolienprägung, Blindprägung, Letterpress, Soft-Touch-Lack und Lasergravur. Diese Techniken heben Drucksachen von der Masse ab. Das Leistungsspektrum umfasst Broschüren, Kataloge, Bücher, Geschäftsausstattung, Aufkleber, Plakate, Kalender und Großformat-Ausdrucke. Zusätzlich bietet die Druckerei Satz, Grafik und Design an. Kundinnen und Kunden schätzen die kompetente Beratung, schnelle Abwicklung und außergewöhnliche Qualität der Veredelungen. Standort: Otto-Kipp-Straße 5 (Scharbeutz)

Website: bd-scharbeutz.de

Ortsinformationen Druckservice Sedelky Sölkamp 15 23823 Seedorf E-Mail Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Druckerei Menne Copyshop Kanalstraße 68 23552 Lübeck E-Mail Website

Druckhaus Menne Druckhaus Rapsacker 10 23556 Lübeck E-Mail Website

Druckerei Dräger + Wullenwever Grapengießerstraße 30 23556 Lübeck E-Mail Website