Kurzurlaub in Lübeck – Must-Sees der Hansestadt in Schleswig-Holstein

Abstecher zum Holstentor

Nicht ganz gerade, aber dennoch eindrucksvoll. Das Holstentor ist mit zwei Türmen in Kegelform sowie den markanten Spitzdächern ein wahrer Blickfang. Die Schieflage des Tores basiert übrigens auf dem morastigen Boden des Holstentors, durch den das Gebäude im Laufe der Zeit etwas abgesackt ist.

In den 1930er Jahren erhielt das ursprünglich 1478 errichtete Bauwerk eine umfassende Sanierung. Seitdem sinkt das Meisterwerk der Backsteingotik nicht weiter ab. Im Holstentor befindet sich zudem ein Museum, das spannende Einblicke in die Handelsgeschichte Lübecks vermittelt.

Zu Besuch im Buddenbrookhaus

In den meisten Großstädten ist es üblich, dass sich viele Hotels in direkter Nähe zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten befinden. Dieser Vorteil gilt für Hotels Kopenhagen ebenso wie für Hotels Lübeck. Anbieter wie Motel One laden Reisende dazu ein, in gepflegten und einladenden Domizilen zu residieren und die Nähe zu kulturellen Glanzpunkten zu genießen.

Deshalb ist das Buddenbrookhaus ebenfalls nicht weit von touristischen Unterkünften entfernt. Dieses in Stein gemeißelte Stück Weltliteratur ist das einstige Elternhaus des Schriftstellers Thomas Mann. Einst fühlte sich der Autor von dem Bauwerk inspiriert, indem er den gleichnamigen Roman rund um die Lübecker Kaufmannsfamilie Buddenbrook verfasste. Heute erblicken Besucher auf einem Rundgang durch das Buddenbrookhaus detailgetreu eingerichtete Räume, die bewusst an die Zeit aus dem 19. Jahrhundert erinnern.

Ausflug zum Museumshafen und Lübecker Dom

Ein weiteres Must-See in Lübeck ist der Museumshafen. Das imposante Freilichtmuseum vereint insgesamt 27 historische Segelboote, welche die Historie der Seefahrt hautnah veranschaulichen. Der Museumshafen ist am Altstadtrand zu Hause. Zweifelsohne ist der Lübecker Dom einer der Gründe dafür, weshalb sich die Hansestadt ihren Beinamen als "Stadt der sieben Türme" völlig zurecht verdient.

Der Dom ist ein Prachtbau der Superlative, der mit Abmessungen von 130 Metern eine der längsten Backsteinkirchen überhaupt ist. Obwohl das 1173 errichtete Bauwerk während des Zweiten Weltkriegs beinahe komplett zerstört wurde, können Besucher während ihres Kurzurlaubs bis heute originale Flügelaltäre und das Triumphkreuz bewundern. Dieser Anblick wird den meisten Besuchern gewiss für lange Zeit in Erinnerung bleiben.

Gaumenfreuden mit Lübecker Marzipan

Eine Attraktion der kulinarischen Art ist Lübecker Marzipan. Die Spezialität des führenden Herstellers Niederegger können Gourmets im gleichnamigen Café in der Breiten Straße in Lübeck genießen. Deshalb gehört eine Stippvisite zu dem Café zu jedem Kurzurlaub in Lübeck dazu. Neben dem Marzipan lockt das Etablissement zudem mit einer bunten Mischung aus schmackhaftem Nougat, Trüffeln sowie leckeren Torten. Zudem beherbergt das Café ein kleines Marzipanmuseum.

Die schönsten Museen der Stadt

Eine Museumstour darf in Lübeck nicht fehlen. Vom Naturkundemuseum über das Günter-Grass-Haus bis hin zum Hansemuseum oder den Kunstsammlungen: Für jeden Geschmack ist die passende Ausstellung dabei. Eine Besonderheit ist das Theater-Figuren-Museum, das die größte Sammlung an Theaterfiguren, Bühnen und Requisiten weltweit beherbergt. Dieses Museum gleicht einer spannenden Reise durch mehrere Jahrhunderte der Puppenspielkunst.