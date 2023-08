Die Solarteure eures Vertrauens – "Sonnenhaus Bad Segeberg"

Doch bevor es ins Eingemachte – die Installation und Co. – geht, braucht man den richtigen Ansprechpartner dafür. Diesen zu finden ist gar nicht so leicht. Doch keine Sorge: ihr habt ja uns. Wir haben für euch die Installateure eures Vertrauens ausfindig gemacht: das "Sonnenhaus Bad Segeberg".

Seit fast nun über 15 Jahren baut das Montage-Team aus Lübeck seinen Kunden Photovoltaikanlagen auf die Dächer. Dabei reichen ihre Kunden von Privathaushalten über Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zur Gastronomie. In ganz Norddeutschland – Lübeck, Kiel, Hamburg, Kreis Stormarn, Norderstedt – sind die Mitarbeitenden des Fachbetriebs für ihre Kunden unterwegs.

Besonders zufrieden zeigen sich die Kunden von "Sonnenhaus Bad Segeberg" mit der Kompetenz des Ingenieurbüros. Das Team geht auf die individuellen Wünsche der Kunden ein und schafft es, diese in die Realität umzusetzen.

Ein riesiger Pluspunkt: der Komplettservice

Doch vor allem für eines ist das Unternehmen aus Bad Segeberg bekannt: seinen Komplettservice. Angefangen beim ersten Beratungsgespräch, in dem der Kunde Vertrauen zum Dienstleister aufbaut, über die Montage, Fertigstellung und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage bis letztendlich zur regelmäßigen Wartung. Beim "Sonnenhaus Bad Segeberg" wird der Kunde nicht im kleinsten Schritt alleine oder zurückgelassen.

Doch was ist eine Photovoltaikanlage überhaupt?

Zu den meistgenutzten Arten der erneuerbaren Energien zählt der Solarstrom, der über Photovoltaikanlagen gewonnen wird. Die großflächigen Solarzellen aus Sizilium, die jeder von uns schon einmal auf den Hamburger Dächern oder auf Feldern gesehen hat, wandeln die Sonnenstrahlen in Strom um. Sobald also die Sonne auf die Solarzelle trifft, wird durch den photovoltaischen Prozess Energie in Form von Gleichstrom freigesetzt.

Im Haushalt angekommen wird der erzeugte Strom nun noch in Wechselstrom umgewandelt, um den eigenen Strom auch nutzen zu können. Nicht verbrauchter Strom wird entweder für nachts oder für die Schlechtwettertage in Stromspeicher zwischengelagert. Das, was nicht genutzt oder gelagert werden kann, wird in das öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet.

Wozu überhaupt eine Solaranlage?

Wie eingangs schon zitiert: "Die Sonne schickt keine Rechnung" ist eines der Argumente, die für eine PV-Anlage sprechen. Da ihr euren eigenen Strom produziert, spart ihr langfristig gesehen mit Solarstrom nämlich eine Menge an Stromkosten.

Und nicht nur das: Ihr könnt damit sogar Gewinn erzielen – das "Sonnenhaus Bad Segeberg" nennt es die sogenannte "Solarrente". Denn: Mit einer Solaranlage bekommt ihr Geld vom Staat und der Wert eurer Immobilie steigt erheblich. Dies ist vor allem in Zeiten der unsicheren Altersvorsorge von Relevanz.

Doch nicht nur Geld bringt die Solaranlage ein. Auch leistet ihr einen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Energiewende und tut noch dazu euren Kindern etwas Gutes.