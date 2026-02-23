Warum solltest du dir von Profis deine Website erstellen lassen?

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen in Lübeck ist eine professionelle Online-Präsenz unverzichtbar. Deine potenziellen Kunden suchen heute online nach Produkten und Dienstleistungen – und zwar direkt vom Smartphone aus. Ob Handwerksbetrieb, Einzelhändler, Dienstleister oder Gastronom: Ohne professionelle Website verschenkst du wertvolle Chancen.

Es klingt verlockend, sich mit einem Homepage-Baukasten oder mit einem Content Management System wie WordPress selbst eine Website aufzusetzen – vor allem, wenn das Budget knapp ist. Aber die Zeit, die du in die Einarbeitung und Umsetzung investierst, fehlt dir für dein Kerngeschäft. Eine professionelle Webdesign Agentur verfügt über das Know-how und die Erfahrung, um deinen Online-Auftritt optimal zu gestalten. Du erhältst ein Ergebnis, das technisch einwandfrei funktioniert und professionell aussieht.

Wenn du deine Homepage erstellen lässt, profitierst du von der Expertise erfahrener Designer und Entwickler. Sie sorgen dafür, dass deine Website dank responsive Webdesign auf allen Geräten perfekt aussieht und benutzerfreundlich ist.

Eine professionelle Agentur erstellt dir ein individuelles Design, das perfekt zu deiner Marke und deiner Zielgruppe passt. Statt einer Website von der Stange erhältst du einen einzigartigen Auftritt, der dich von der Konkurrenz abhebt.

Eine professionelle Website ist von Grund auf für Suchmaschinen optimiert. Die Experten achten auf die richtige Struktur, optimierte Texte, schnelle Ladezeiten und technische SEO-Faktoren. So hast du bessere Chancen, bei Google gefunden zu werden und neue Kunden zu gewinnen.

Wie viel kostet es, sich eine Website erstellen zu lassen?

Die Kosten für die Erstellung einer Website variieren stark und hängen von mehreren Faktoren ab. Eine einfache Web-Visitenkarte mit wenigen Seiten ist bereits ab 1.000 Euro erhältlich. Für eine umfangreichere Homepage mit individuellem Design, mehreren Unterseiten und erweiterten Funktionen solltest du zwischen 3.000 und 8.000 Euro einplanen. Im fünfstelligen Bereich landest du, wenn du spezielle Anforderungen hast, beispielsweise wenn du einen umfangreichen Online-Shop integrieren möchtest.

Die Investition in eine professionelle Website lohnt sich: Eine gut gemachte Homepage arbeitet rund um die Uhr für dein Unternehmen. Sie informiert Kunden, generiert Anfragen und stärkt deine Marke in Lübeck und Umgebung. Die Kosten amortisieren sich schnell, wenn deine Website neue Kunden bringt.

Wie viel kostet eine Website pro Jahr?

Neben den einmaligen Kosten für die Erstellung fallen laufende Kosten für den Betrieb deiner Website an. Diese liegen typischerweise zwischen 300 und 1.500 Euro pro Jahr und umfassen:

Hosting und Domain : 120 bis 600 Euro jährlich für professionelles Webhosting mit ausreichend Speicherplatz und Serverkapazität

: 120 bis 600 Euro jährlich für professionelles Webhosting mit ausreichend Speicherplatz und Serverkapazität SSL-Zertifikat : 0 bis 200 Euro (oft im Hosting enthalten)

: 0 bis 200 Euro (oft im Hosting enthalten) Wartung und Updates : 200 bis 800 Euro für regelmäßige Sicherheitsupdates und technische Pflege

: 200 bis 800 Euro für regelmäßige Sicherheitsupdates und technische Pflege Content-Pflege: Variable Kosten je nach Umfang der Aktualisierungen

Tipp: Bei heise homepages sind viele dieser Leistungen und die Erstellung in einem monatlichen Servicepaket enthalten. Du zahlst einen Festpreis für deine professionelle Website und musst dich um nichts kümmern. Hosting, SSL-Zertifikat, E-Mail-Postfächer, regelmäßige Backups und technischer Support – alles ist inklusive. So weißt du von Anfang an, welche Investition auf dich zukommt.



Ablauf der Website-Erstellung

Je nach Webdesign Agentur kann der Ablauf der Website-Erstellung variieren. Bei einem Anbieter wie heise homepages läuft es typischerweise so ab:

1. Beratung

Am Anfang steht ein ausführliches Beratungsgespräch. Welche Produkte oder Dienstleistungen bietest du an? Was macht dich besonders? Wen möchtest du erreichen? Diese Informationen sind die Grundlage für deine erfolgreiche Website.

2. Konzept und Planung

Basierend auf dem Beratungsgespräch entwickelt der Webdesigner ein maßgeschneidertes Konzept für deine Website. Ziel ist ein einzigartiger Internetauftritt, der deine Botschaft optimal präsentiert und dich von der Konkurrenz abhebt.

3. Design und Gestaltung

Der Mediengestalter machen dir einen Designvorschlag, zu dem du Feedback geben kannst. Farben, Schriften, Bilder und Layout – alles wird auf deine Marke abgestimmt, damit die Website zu deinem Unternehmen passt.

4. Testing und Launch

Vor der Veröffentlichung wird die Website technisch überprüft. Die Experten checken die optimale Ladezeit, testen die Darstellung auf unterschiedlichen Geräten und hinterlegen das Sicherheitszertifikat (SSL).

5. Betreuung und Service

Eine Webdesign Agentur wie heise homepages steht auch nach der Veröffentlichung der Website ihren Kunden mit Rat und Tat zu Seite. Wenn die Website aktualisiert werden soll, genügt eine E-Mail oder ein Anruf, und die Änderung wird umgesetzt – ohne Extra-Kosten, denn Aktualisierungen sind bei heise homepages bereits inklusive.

Fazit: Investiere in eine professionelle Website

Die Kosten für eine professionelle Website sind eine Investition, die sich schnell amortisiert. Durch mehr Sichtbarkeit gewinnst du neue Kunden und stärkst deine Position im Markt. Gerade in einer wirtschaftlich starken Region wie Lübeck ist eine professionelle Online-Präsenz entscheidend für deinen Erfolg.

Eine schöne Website allein reicht nicht aus, sie muss auch gefunden werden. Gerade für lokale Unternehmen in Lübeck ist die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen entscheidend. Wenn jemand in Lübeck nach deinen Produkten oder Dienstleistungen sucht, sollte deine Website auf der ersten Seite bei Google erscheinen.

Ein professioneller Anbieter wie heise homepages optimiert deine Website für lokale Suchanfragen. Das bedeutet: Die richtigen Keywords, optimierte Texte und technische Suchmaschinenoptimierung. So erhöhst du die Chance, dass Kunden aus Lübeck und Umgebung dich finden.