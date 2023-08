Von der Traumküche bis zum Himmelbett – Der A & M Möbelhandel

Der Papierkram ist erledigt, der Umzug geschafft und nun geht es endlich ans Eingemachte: die Einrichtung – der wohl beste Part eines Umzugs. Denn wer liebt es nicht, durch's Möbelhaus zu schlendern, kreative Einrichtungsideen einzuholen und danach noch einen Hotdog zu essen?

Doch kein Grund zur Panik: Nicht nur nach einem Besuch des schwedischen Möbelhauses habt ihr die Möglichkeit was Leckeres zu essen – auch nach dem Besuch des A&M Möbelhandels empfehlen wir euch einen Abstecher in die Lübecker Innenstadt zu machen, um dort in einem der gemütlichen Restaurants zu speisen.

Es gilt jedoch zunächst: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!

Wenn ihr im A & M Möbelhandel ankommt, erwartet euch eine große Auswahl an Möbeln und weiteren Einrichtungsgegenständen in exzellenter Qualität. Das gesamte Einrichtungssortiment überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Das Highlight des Möbelhauses ist definitiv die Küchenplanung, und hier ist wirklich für jeden Geldbeutel etwas dabei: Von namhaften Markenherstellern wie Ballerina, nobilia oder Pino bis hin zu den wunderschönen Küchen von A&M KüchenDesignLübeck. Auch die passenden Küchengeräte und Dekoartikel erhaltet ihr hier.

Eure Küche könnt ihr individuell nach Maß und Geschmack entweder vor Ort planen oder aber auch das Team direkt zu euch nach Hause bestellen – der Flexibilität des Lübecker Möbelhauses sind keine Grenzen gesetzt. Nichteinmal bei den Betten und Schränken.

Das Schlafzimmer als "Ruhepol des Zuhauses" – das möchte das Möbelhaus-Team ihren Kunden und Kundinnen bieten. Deshalb beraten die Mitarbeitenden euch nicht nur bei der Küchenplanung, sondern auch bei dem Zusammenstellen eures Bettes. Es wird bis auf das letzte Detail geachtet, damit ihr genau das richtige Bettgestell, Lattenrost und die passende Matratze sowie Bettwäsche für eure persönlichen Bedürfnisse erhaltet.

Um vollständig aus der Umzugsunordnung herauszukommen, könnt ihr im A&M Möbelhandel auch Schranksysteme frei und passgenau planen. Ob in Holzoptik oder mit farbigen Hochglanz-Fronten, mit Schiebetüren, Schubladen oder offenen Regalen – die Einbauschränke können in jedem Wohnbereich eingesetzt werden.

Worauf wartet ihr also noch? Ab zum A&M Möbelhandel!