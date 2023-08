Runde Sticker – Trendige Wanddekoration

Die große Auswahl an Designs, die Vielfalt an Größen und die sehr einfache Anbringung ermöglichen es jedem, unabhängig von seinem Geschmack und dem zur Verfügung stehenden Interieur, die ideale Variante für ein sofortiges Interior-Makeover zu wählen. Zeitlose Blumenmotive, malerische Landschaften oder vielleicht Reproduktionen weltberühmter Meisterwerke? Sehen Sie, welcher Vorschlag der richtige für Sie ist!

Entdecken Sie runde Sticker: eine eindrucksvolle Deko, die als Hingucker wirkt

Was in erster Linie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die ungewöhnliche Form, durch die sich solche Wandsticker auszeichnen. Innenräume werden in der Regel mit hängenden Darstellungen mit einer quadratischen oder rechteckigen Form dekoriert.

Der Kreis ist also etwas Überraschendes, das sofort ins Auge sticht. Aus diesem Grunde reicht ein einziger solcher Akzent im Raum aus, um die bestehende Einrichtung ausdrucksvoller wirken zu lassen. Die Sticker als Wanddeko kann auf jede glatte Oberfläche geklebt werden und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Runde Sticker präsentieren sich hervorragend im Wohnzimmer über dem Sofa oder dem Fernseher, im Schlaf- und Kinderzimmer über dem Kopfteil des Bettes, in der Küche über der Küchentheke, wo keine Schränke hängen, über dem Schreibtisch im Home-Office und im Flur über dem Schuhschrank oder der Konsole mit Schmuckstücken.

Und obwohl der Schwerpunkt dieses Artikels auf der Wanddekoration liegt, sei darauf hingewiesen, dass Sticker auch zur Dekoration von Möbelfronten verwendet werden können, um mehrere Jahre alte Ausstattungselemente aufzufrischen. Viele interessante Ideen finden Sie unter myredro.de/sticker/themen/runde/.

Suchen Sie einen zeitlosen Sticker? Runde Landschaften und Blumenkompositionen sind ein Hit

Ganz gleich, in welchem Stil Sie Ihre Wohnung eingerichtet haben oder welche Mode gerade vorherrscht, die Chancen stehen gut, dass eine florale Wanddekoration ideal zu Ihrem Styling passen wird. Zur Auswahl stehen viele verschiedene Varianten – sowohl einheimische als auch exotische Pflanzen, die entweder in Farbe gehalten oder auf schwarz-weißen Illustrationen abgebildet sind.

Wenn Sie also nach einer zeitlosen Lösung suchen, greifen Sie nach runden Mustern mit floralen Motiven. Orchideen und Paradiesvogelblumen sehen im Urban-Jungle- und im Glamour-Stil toll aus, Feldblumen mit Vögeln, die über ihnen fliegen, funktionieren in einem rustikalen und Shabby-Chic-Arrangement gut, während schwarz-weiße Muster eine gute Wahl für industrielle Interieurs sind.

Ein zweiter Vorschlag, der ebenfalls universell und zeitlos ist, sind malerische Landschaften. Die Wahl der Landschaft sollte an den Ort, an dem sie erscheint, angepasst sein. In einem Schlafzimmer, das zum Entspannen und Abschalten einladen soll, bewährt sich ein nebliger Wald gut. Eine ruhige Ansicht ist eine hervorragende Kulisse für einen erholsamen Abend.

Im Wohnzimmer hingegen sorgt ein tropischer Dschungel für interessante Ergebnisse. Wenn Sie eine hohe Dosis saftiges Grün in den Raum bringen wollen, wählen Sie ein Muster, das eine üppige Vegetation zeigt, und wenn Sie etwas für ein Retro-Styling suchen, entscheiden Sie sich für ein rundes Design, das einer alten Abbildung nachempfunden ist. Mehr finden Sie auf myredro.de.

Wenn Sie Kunst lieben, wird Sie ein runder Sticker mit einem berühmten Kunstwerk bestimmt begeistern

Auch die Kunst und die Werke berühmter Künstler sind eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Sticker rund können also weltberühmte Meisterwerke darstellen. Dadurch, dass nicht die gesamte Komposition, sondern ein kreisförmiger Ausschnitt des Bildes an der Wand erscheint, wird ein solcher dekorativer Akzent zu einer äußerst originellen und überraschenden Ausschmückung.

Liebhaber lebendiger Farben sprechen Sticker mit dem Werk von Vincent van Gogh an, der die Farbe mit ausdrucksstarken Pinselstrichen auf die Leinwand brachte. In einem Zimmer, das vom Land der Kirschblüte inspiriert worden und im Japandi-Stil eingerichtet ist, sehen zum Beispiel japanische Holzschnitte mit dem Motiv des Berges Fuji oder Kirschblüten beeindruckend aus.

Für das Schlafzimmer schlagen wir subtile impressionistische Landschaften von Claude Monet vor. Wir haben auch einen tollen Vorschlag für das Zimmer eines kleinen Kindes. Henri Rousseaus exotische Darstellungen von Dschungeln und wilden Tieren eignen sich ideal für ein Kinderzimmer.

Runde Sticker können in vielen verschiedenen Räumen und in den meisten Wohnstilen eingesetzt werden. Dies ist eine einfache, schnell umzusetzende und sehr effektvolle Idee zur Auffrischung eines bestehenden Looks des Interieurs. Reproduktionen berühmter Kunstwerke, malerische Landschaften und Blumenkompositionen verleihen der Einrichtung Charakter.

