Erbrecht Lübeck: 8 spezialisierte Rechtsanwälte

Besonders bei größeren Vermögen oder Unternehmensnachfolgen ist fachkundige Beratung unverzichtbar. Die Lübecker Erbrechtsexperten arbeiten eng mit Steuerberatern und Notaren zusammen, um optimale Lösungen zu entwickeln. Ihre Mandanten profitieren von individueller Betreuung und der Kenntnis aktueller Rechtsprechung im Erbrecht. Wir stellen euch 8 Kanzleien für Erbrecht in Lübeck und Umgebung vor:

1. Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Logo

Zentral in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs – und damit auch aus dem Umland bequem zu erreichen – befindet sich die Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Kanzlei sind die Beratungsthemen Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht und insbesondere die Abwicklung von Erbfällen. Die auf Erbrecht spezialisierten Rechtsanwälte Dr. Claus-Henning Hollmann, Matthias Lehmann, LL.M., M.A., Dr. Dietrich Ostertun und Anne-Kristin Hohendorf sowie Rechtsanwältin und Steuerberaterin Dr. Andrea Kämper beraten und vertreten die Mandanten in erbrechtlichen Fragestellungen wie zum Beispiel Erbfolge, Erbabwicklung, Erbschaftsteuer, Erbengemeinschaft, Erbschein, Pflichtteil, Testamentsvollstreckung, Testamentsanfechtung sowie Europäisches Nachlasszeugnis. Standort: Kurze Mühren 13, 20095 Hamburg

Website: hollmanngmbh.de

2. Rechtsanwaltskanzlei Meyer: Erbrechts-Experte an drei Standorten

Die Rechtsanwaltskanzlei Meyer mit Hauptsitz am Timmendorfer Strand und weiteren Standorten in Lübeck und Neumünster ist spezialisiert auf Erbrecht und weitere Rechtsgebiete. Als Fachanwalt für Erbrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht bietet die Kanzlei umfassende Beratung bei Testamenten, Pflichtteilsansprüchen und Testamentsvollstreckungen. Die Kanzlei setzt auf persönliche Betreuung und ist für Mandanten gut erreichbar. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer erhalten transparente Gebührenstrukturen und individuelle Lösungen. Für Unternehmer bietet die Kanzlei einen attraktiven Rundumservice mit kalkulierbaren Kosten. Die Anwälte vertreten Mandanten außergerichtlich und vor Gericht mit fachlicher Kompetenz und Durchsetzungsvermögen. Standorte: Marlistraße 18A, 23566 Lübeck | Wilhelmstraße 4, 23669 Timmendorfer Strand

Website: meyer-ra.com 3. Kanzlei am Klingenberg: Rechtsexperten über Lübecks Dächern

Fokusfotografie von Büchern, © unsplash.com / Mikhail Pavstyuk

Über den Dächern der historischen Altstadt von Lübeck arbeitet die Kanzlei am Klingenberg als Rechtsanwälte und Notare. Das Team verfügt über ein breites Wissensspektrum mit verschiedenen Fachanwaltschaften und Schwerpunkttätigkeiten. Die Rechtsanwälte greifen untereinander auf das erforderliche Fachwissen zurück und vernetzen ihre Kompetenzen. Im Erbrecht klärt der Fachanwalt für Erbrecht alle Erbangelegenheiten rasch und zuverlässig. Streitigkeiten um das Erbe sind keine Seltenheit – hier sorgt die professionelle Beratung für rechtliche Klarheit. Zusätzlich zum klassischen Anwaltsservice bietet die Kanzlei professionelle Mediation zur außergerichtlichen Konfliktlösung. In diesem strukturierten Verfahren erarbeiten die Konfliktparteien mit Unterstützung des neutralen Mediators gemeinsam eine zukunftsorientierte, interessengerechte Lösung. Standort: Klingenberg 7-9

Website: ra-klingenberg.de 4. Finke Kaiser Fuchs: Erbrechts-Experten-Netzwerk in Lübeck

Die Anwaltskanzlei Finke Kaiser Fuchs in Lübeck ist Teil einer überörtlichen Anwaltssozietät mit sieben Kollegen an vier Standorten. Das Lübecker Team besteht aus den Rechtsanwälten Manuel Fuchs, Gerd Gawlich und Jonathan Greiner, die sich auf unter anderen Erbrecht spezialisiert haben. Die Kanzlei arbeitet nach dem Motto "Ein Expertennetzwerk in Ihrer Hand". Mandanten beauftragen nicht nur einen Anwalt, sondern das ganze Team. Die Anwälte bündeln ihre Expertise in verschiedenen Rechtsgebieten und arbeiten zusammen für das bestmögliche Ergebnis. Neben Erbrecht bietet die Kanzlei auch Beratung in Arbeitsrecht, Familienrecht, Mietrecht, Steuerrecht, Steuerstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Verkehrsrecht. Termine werden telefonisch vereinbart, um Wartezeiten zu vermeiden. Standort: Bei der Lohmühle 23

Website: fkf-luebeck.de 5. Rechtsanwaltskanzlei Haßler · Schüller · Hülsebusch: Kompetente Rechtsberatung

Brauner Richterhammer, © unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Die Rechtsanwaltskanzlei Haßler · Schüller · Hülsebusch bietet umfassende juristische Beratung in zwölf verschiedenen Rechtsgebieten. Das erfahrene Anwaltsteam um Frank Haßler, Thomas Schüller und Jens Hülsebusch deckt alle wichtigen Bereiche ab: von Familienrecht über Arbeitsrecht bis hin zu Handels- und Gesellschaftsrecht. Frank Haßler spezialisiert sich auf Arbeitsrecht, Versicherungsrecht und Schadensersatzrecht. Thomas Schüller betreut Mandanten in Familienrecht, Strafrecht und Gesellschaftsrecht. Jens Hülsebusch berät in Erbrecht, Wirtschaftsrecht und Verwaltungsrecht. Die Kanzlei informiert regelmäßig über aktuelle Gesetzesänderungen wie die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts und die neue Düsseldorfer Tabelle. Standort: Am Burgfeld 11

Website: hsh-kanzlei.de 6. Rechtsanwalt Dietrich Schnell: Experte für Erbrecht und Familienangelegenheiten

Rechtsanwalt Dietrich Schnell ist ein erfahrener Anwalt mit Schwerpunkt auf Erbrecht und Vorsorge. Seine Kanzlei bietet umfassende Beratung bei Testamenten, Erbregelungen und Nachlassgestaltung. Mandanten erhalten vorausschauende und praxisnahe Lösungen für ihre Erbangelegenheiten. Neben dem Erbrecht berät Schnell auch im Familienrecht. Er vertritt Mandanten bei Scheidungen, Sorgerechtsstreitigkeiten, Zugewinnausgleich und Unterhaltsfragen. Dabei setzt er auf individuelle Lösungen und kompetente gerichtliche Vertretung. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Sozial- und Betreuungsrecht. Schnell unterstützt Mandanten bei sozialrechtlichen Fragen, übernimmt Betreuungen und berät zu Patientenverfügungen. Seine Kanzlei zeichnet sich durch persönliche Betreuung und fundierte Rechtskenntnisse aus. Standort: Kücknitzer Hauptstr. 3

Website: ra-schnell.de 7. Fachanwalt Jan Winter: 25 Jahre Erbrecht-Expertise in Lübeck

Besprechung von Unterlagen, © unsplash.com / Gabrielle Henderson

Jan Winter führt seit 1996 seine Kanzlei in Lübeck und hat das Erbrecht zu seinem Haupttätigkeitsschwerpunkt entwickelt. Als Fachanwalt für Erbrecht im Landgerichtsbezirk Lübeck und zertifizierter Testamentsvollstrecker (DVEV) bringt er über 25 Jahre Erfahrung in erbrechtlichen Mandaten mit. Seine Expertise umfasst alle Bereiche des Erbrechts: Testament und Pflichtteilsrecht, Schenkungen, Erbausschlagungen sowie die komplexe Abwicklung von Erbengemeinschaften und Erbauseinandersetzungen. Winter ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im Deutschen Anwaltsverein und bietet sogar Pflichtteil- und Erbteilsberatung mit Erfolgshonorar an. Neben dem Erbrecht berät der Rechtsanwalt auch im Aktien- und Gesellschaftsrecht. Seine langjährige Spezialisierung und die ständige Auseinandersetzung mit erbrechtlichen Fragestellungen sichern eine erfolgreiche Mandatsführung in diesem komplexen Rechtsgebiet. Standort: Eschenburgstr. 7

Website: ra-winter.de 8. Prehn | Stamer | Schumacher: Erbrechtsspezialisten mit 10 Anwälten

Die Rechtsanwälte Partnerschaft Prehn | Stamer | Schumacher ist eine etablierte Anwaltskanzlei in Lübeck mit einem starken Team von zehn erfahrenen Rechtsanwälten. Die Kanzlei deckt ein breites Spektrum rechtlicher Bereiche ab, darunter auch spezialisierte Beratung im Erbrecht. Neben dem Erbrecht bietet die Kanzlei Expertise in über 20 Rechtsgebieten, von Strafrecht und Familienrecht bis hin zu Wirtschaftsstrafrecht und Steuerrecht. Die Anwälte beraten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und verfügen über langjährige Erfahrung in komplexen rechtlichen Angelegenheiten. Besonders im Erbrecht unterstützen sie Mandanten bei Testamentsgestaltung, Erbauseinandersetzungen und erbrechtlichen Streitigkeiten. Standort: Otto-Passarge-Str. 4

Website: prehn-recht.de Die vorgestellten Kanzleien zählen zu den erfahrensten Ansprechpartnern im Erbrecht in Lübeck. Welche die richtige Wahl ist, hängt von dem konkreten Anliegen ab – sei es Nachlassplanung, Testament oder Erbstreit. Ein persönliches Beratungsgespräch hilft, die passende Unterstützung zu finden. Weitere hilfreiche Informationen und regionale Empfehlungen findet ihr im lübeck-magazin.de!

Was kostet ein Anwalt für Erbrecht in Lübeck? Die Kosten richten sich nach dem Gegenstandswert und werden meist nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet. Viele Kanzleien bieten ein kostenloses Erstgespräch an. Wann sollte ich ein Testament erstellen lassen? Idealerweise frühzeitig, um eure Wünsche rechtssicher festzuhalten und Streit unter den Erben zu vermeiden. Besonders bei Immobilien oder komplexen Familienverhältnissen ist professionelle Beratung sinnvoll. Wie lange dauert ein Erbscheinsverfahren? In der Regel zwischen vier und acht Wochen, abhängig von der Komplexität des Falls und der Auslastung des Nachlassgerichts. Kann ich ein Testament anfechten? Ja, wenn Gründe wie Irrtum, Täuschung oder fehlende Testierfähigkeit vorliegen. Die Anfechtung muss innerhalb eines Jahres nach Kenntnis des Anfechtungsgrundes erfolgen.

Ortsinformationen Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Kurze Mühren 13 20095 Hamburg - Altstadt 040/50099500 E-Mail Website

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Weitere Ortsinformationen Rechtsanwaltskanzlei Meyer Marlistraße 18A 23566 Lübeck 0451/58369720 Website

Kanzlei am Klingenberg Klingenberg 7-9 23552 Lübeck 0451/702200 Website

Anwaltskanzlei Finke Kaiser Fuchs bei der Lohmühle 23 23554 Lübeck 0451/70729045 Website

Rechtsanwälte & Notar: Haßler, Schüller, Hülsebusch Am Burgfeld 11 23568 Lübeck 0451/389810 Website

Rechtsanwalt: Dietrich Schnell Kücknitzer Hauptstraße 3 23569 lübeck 0451/3020313 Website

Rechtsanwalt: Jan Winter Eschenburgstraße 7 23568 Lübeck 0451/75056 Website