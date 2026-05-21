Frauen haben oft andere finanzielle Ausgangssituationen und Ziele als Männer: Teilzeitarbeit, Elternzeit, Gender Pay Gap – all das wirkt sich auf die finanzielle Absicherung und Altersvorsorge aus. Eine professionelle Finanzberatung speziell für Frauen in Lübeck setzt genau hier an und entwickelt maßgeschneiderte Strategien. Frauen verdienen im Durchschnitt weniger und arbeiten häufiger in Teilzeit, was zu geringeren Rentenansprüchen führt. Eine auf Frauen zugeschnittene Finanzberatung berücksichtigt diese Faktoren und entwickelt Konzepte für Vermögensaufbau, private Altersvorsorge und Risikoabsicherung. Themen wie Wiedereinstieg nach der Elternzeit, finanzielle Unabhängigkeit in der Partnerschaft oder Absicherung im Scheidungsfall werden dabei offen angesprochen. Wir haben für euch kompetente Beraterinnen und Berater in Lübeck herausgesucht:

1. femoney – Finanzberatung, die Frauen wirklich versteht

Eine unabhängige Finanzberatung, die ortsunabhängig funktioniert? Genau dafür steht femoney. Das norddeutsch verwurzelte Team berät bundesweit und ist in Lübeck wie an der Ostseeküste fest verankert. Gespräche laufen unkompliziert per Videocall, ob mittags zwischen zwei Terminen, nachmittags neben der Familie oder abends nach Feierabend. Die Mission von femoney ist klar: Frauen sollen finanziell stärker dastehen als Männer. Deshalb gibt es keine Lösungen von der Stange, sondern einen maßgeschneiderten Finanzplan, der alle wichtigen Themen verbindet. Von der Altersvorsorge über den Vermögensaufbau bis hin zur Absicherung und zu Immobilien als Kapitalanlage. Auch die aktuelle Lebensphase fließt mit ein, sei es ein Kinderwunsch, der Sprung in die Selbstständigkeit oder ein Jobwechsel. Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Website: femoney.de

Standort: Bundesweite digitale Beratung

2. Sparkasse zu Lübeck – Female Finance

© unsplash.com / Sasha Matveeva

Die Sparkasse zu Lübeck bietet mit ihrer "Female Finance"-Initiative eine speziell auf Frauen zugeschnittene Finanzberatung. Das Programm richtet sich an alle Frauen - von Chaos-Managerinnen bis zu Anpackerinnen in Ausbildung oder Studium. Die Sparkasse zeigt klare Fakten auf: Frauen erhalten durchschnittlich 49 Prozent weniger Rente als Männer und sind häufiger von Altersarmut betroffen. Das Beratungsangebot umfasst verschiedene Altersvorsorge-Lösungen wie den "Aktivplan" mit flexiblen Beiträgen und Rentenbezug sowie die betriebliche Altersversorgung. Besonders hervorgehoben wird, dass ein früher Start bei der Altersvorsorge entscheidend ist - auch kleine Beiträge können langfristig große Wirkung erzielen. Die Sparkasse zu Lübeck wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Testsieger für Beratungsqualität und für ihre Banking-App. Mit zehn Standorten in und um Lübeck bietet sie persönliche Beratung vor Ort. Website: spk-luebeck.de 3. FemFinanz – 25 Jahre Finanzexpertise nur für Frauen

© unsplash.com / Vitaly Gariev

FemFinanz bietet seit 25 Jahren spezialisierte Finanzberatung für Frauen und Familien in allen Lebenssituationen. Das Beratungsunternehmen unterstützt junge Frauen beim Vermögensaufbau, Familien bei der Vorsorgeplanung und Ruheständlerinnen bei der Kapitaloptimierung. Die Expertinnen entwickeln individuelle Strategien für Geldanlage, Altersvorsorge und Absicherung zentraler Lebensrisiken wie Erwerbsunfähigkeit oder schwere Krankheiten. Das Team berät sowohl vor Ort in den Büros in Lüneburg, Hannover und Hamburg als auch digital per Video-Call im gesamten norddeutschen Raum. FemFinanz arbeitet produktunabhängig und stellt immer die persönliche Situation der Kundin in den Mittelpunkt. Durch ein gewachsenes Netzwerk aus Rechtsanwältinnen, Steuerberaterinnen und anderen Expertinnen bietet das Unternehmen ganzheitliche Lösungen für die finanzielle Sicherheit von Frauen. Website: femfinanz.net 4. Frau&Beruf – Kostenfreie Karriereberatung für Frauen

© unsplash.com / Tech Daily

Die Beratungsstelle Frau&Beruf der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) bietet Frauen in Lübeck, Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn kostenfreie berufliche Beratung. Das Angebot richtet sich an Frauen beim Wiedereinstieg nach Eltern- oder Pflegezeit, bei beruflicher Neuorientierung oder bei Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Beraterinnen unterstützen bei Themen wie Teilzeitausbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Minijob-Beratung und ersten Schritten zur Existenzgründung. Zusätzlich zur Einzelberatung bietet das Team regelmäßig Workshops an - von Bewerbungs-Checks über Mental Load-Seminare bis hin zu Veranstaltungen zum beruflichen Wiedereinstieg. Alle Beratungen sind kostenfrei, unabhängig und vertraulich. Das Projekt ist Teil des Landesprogramms Arbeit 2021-2027 und wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert. Die Beratungsstelle arbeitet regional vernetzt mit anderen Institutionen und Projekten zusammen. Website: faw.de 5. Finanzberatung für Frauen – MLP macht Sie finanziell unabhängig

© unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

MLP in Lübeck bietet spezialisierte Finanzberatung für Frauen, die ihre finanzielle Unabhängigkeit erreichen wollen. Das Beratungsteam versteht die besonderen Herausforderungen von Frauen: Karrierepausen, Teilzeitarbeit und geringere Renten erfordern maßgeschneiderte Finanzstrategien. Die Expertinnen und Experten entwickeln individuelle Konzepte für Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Immobilieninvestments. Besonders wertvoll sind die Seminare zu Zukunftstrends im Immobilienmarkt und steuerlichen Förderprogrammen. Frauen lernen, wie sich Kapitalanlageimmobilien rechnen und welche Fehler sie vermeiden sollten. MLP zeigt Frauen konkrete Wege zur finanziellen Sicherheit auf: von der optimalen Ruhestandsplanung über nachhaltige Geldanlage bis zur cleveren Nutzung von Steuervorteilen. Die Beratung umfasst alle Lebensphasen und berücksichtigt typische Erwerbsverläufe von Frauen. Das Leistungsspektrum reicht von Versicherungen über Finanzierung bis zur professionellen Vermögensverwaltung. Regelmäßige Seminare vermitteln praktisches Finanzwissen. Website: mlp-luebeck.de Weitere Tipps rund um Finanzen, Lebensqualität und spannende Themen aus Lübeck und der gesamten Region findet ihr bei uns im lübeck-magazin.de – eure Anlaufstelle für alles, was den Norden bewegt!

Woran erkennen wir eine seriöse Finanzberaterin in Lübeck? Achtet auf transparente Kostenstrukturen und entsprechende Qualifikationen. Eine gute Beraterin nimmt sich Zeit für eure individuellen Fragen, erklärt komplexe Themen verständlich und drängt euch niemals zu einem schnellen Vertragsabschluss. Lohnt sich eine professionelle Finanzplanung auch bei einem kleinen Einkommen? Absolut! Gerade bei einem schmalen Budget ist es wichtig, die Finanzen clever zu strukturieren. Schon mit kleinen monatlichen Sparraten könnt ihr durch den Zinseszinseffekt langfristig ein solides Polster für eure Altersvorsorge aufbauen. Bieten die Kanzleien in Lübeck auch digitale Beratungstermine an? Ja, die meisten Finanzexpertinnen und -experten sind modern aufgestellt. Neben dem klassischen persönlichen Gespräch vor Ort bieten sie in der Regel auch flexible Video-Calls an, sodass ihr eure Finanzthemen bequem von zu Hause aus besprechen könnt.

Ortsinformationen Sparkasse zu Lübeck AG Geschäftsstelle Centrum Hauptstelle Breite Straße 18 - 28 23552 Lübeck E-Mail Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Beratungsstelle Frau&Beruf Braunstraße 13-15 23552 Lübeck 0451/29621214 Website