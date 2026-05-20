Wir verlosen 3 Gutscheine für "Gutscheinbuch.de Schlemmerblock"

Das 2für1- oder 4für2-Prinzip ist simpel: Du kaufst ein Hauptgericht oder eine Dienstleistung und bekommst die zweite, gleichwertige oder günstigere Leistung gratis. Die einfache Symbolik auf jedem Gutschein zeigt dir, welches Angebot dich erwartet. Schon beim zweiten Einlösen hast du den Kaufpreis meist wieder drin – echtes Sparpotenzial für Genießer.

Der Schlemmerblock Lübeck & Umgebung 2025/2026 ist ein Gutscheinheft, das dir Zugang zu den besten Restaurants, Cafés und Freizeitangeboten in Lübeck und Umgebung verschafft. Mit dem Prinzip " 2x genießen – 1x zahlen " kannst du einen zweiten Hauptgang, Eintritt oder Service gratis erhalten. Das Angebot gilt für Singles, Paare, Familien und Gruppen.

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Jetzt Rabatt sichern und direkt bestellen!*

Welche Highlights erwarten dich in Lübeck & Umgebung?

Im Schlemmerblock findest du eine abwechslungsreiche Auswahl an Gastronomie- und Freizeitangeboten, zum Beispiel:

Restaurant Mendoza in Ahrensburg

Highlight Panorama Bar Lübeck

Athena in Lübeck

Seebad im aja Resort Travemünde

Beauty Concept SPA und YOURcockpit in Travemünde

Welche Vorteile bietet der Schlemmerblock noch?

Neben klassischen Restaurantgutscheinen profitierst du von:

Online-Gutscheinen für Anbieter wie eismann, Hemden.de, Beurer oder Lampenwelt

für Anbieter wie eismann, Hemden.de, Beurer oder Lampenwelt Angeboten für Abholung und Lieferung von Speisen

von Speisen Mindestens 30 Euro Guthaben für Mobile-Gutscheine.de mit Zugriff auf 8.000 digitale Gutscheine bundesweit

So sparst du flexibel – egal ob zu Hause oder unterwegs.

Wie lange ist der Schlemmerblock gültig?

Der Schlemmerblock Lübeck & Umgebung 2025/2026 ist bis zum 1. Dezember 2026 nutzbar. Das verschafft dir viel Zeit, um alle Rabatte und Angebote entspannt auszuprobieren. Die limitierte Auflage ist nur solange der Vorrat reicht verfügbar – schnelles Zugreifen lohnt sich.

Jetzt Rabatt sichern und direkt bestellen!*

Was kostet der Schlemmerblock und wie bestellst du?

Mit dem exklusiven Code STADTMAGAZIN27 bekommst du den Schlemmerblock ab nur 9,99 Euro (statt 44,90 Euro UVP) – je nach Menge:

Ab 1 Block zahlst du je 25,99 Euro brutto

Ab 3 Blöcken reduziert sich der Preis auf je 16,99 Euro brutto

Ab 5 Blöcken erhältst du die Blöcke für je 14,39 Euro brutto

Ab 7 Blöcken erhältst du den Bestpreis von je 9,99 Euro brutto

Die limitierte Auflage ist nur solange der Vorrat reicht verfügbar. Alle Schlemmerblöcke können gemischt werden, was dir maximale Flexibilität bietet. Die Lieferung ist ab fünf Exemplaren versandkostenfrei.

Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 06241-20260, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden.

Jetzt Rabatt sichern und direkt bestellen!*

Du möchtest noch mehr Tipps rund ums Sparen und Genießen in Lübeck? Stöber weiter auf luebeck-magazin.de und entdecke unsere vielfältigen Empfehlungen für deine Freizeitgestaltung.