Wir verlosen 3 Gutscheine für "Gutscheinbuch.de Schlemmerblock"

Sparen mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock für Lübeck
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Du willst kulinarische Highlights und spannende Freizeitaktivitäten in Lübeck genießen, dabei aber deinen Geldbeutel schonen? Mit dem Schlemmerblock Lübeck & Umgebung 2025/2026 profitierst du von exklusiven Rabatten – vor Ort und online. Jetzt hier bestellen und Rabatt sichern!
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Was ist der Schlemmerblock Lübeck & Umgebung?
Der Schlemmerblock Lübeck & Umgebung 2025/2026 ist ein Gutscheinheft, das dir Zugang zu den besten Restaurants, Cafés und Freizeitangeboten in Lübeck und Umgebung verschafft. Mit dem Prinzip "2x genießen – 1x zahlen" kannst du einen zweiten Hauptgang, Eintritt oder Service gratis erhalten. Das Angebot gilt für Singles, Paare, Familien und Gruppen.
Wie funktioniert das Gutscheinprinzip?
Das 2für1- oder 4für2-Prinzip ist simpel: Du kaufst ein Hauptgericht oder eine Dienstleistung und bekommst die zweite, gleichwertige oder günstigere Leistung gratis. Die einfache Symbolik auf jedem Gutschein zeigt dir, welches Angebot dich erwartet. Schon beim zweiten Einlösen hast du den Kaufpreis meist wieder drin – echtes Sparpotenzial für Genießer.
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Welche Highlights erwarten dich in Lübeck & Umgebung?
Im Schlemmerblock findest du eine abwechslungsreiche Auswahl an Gastronomie- und Freizeitangeboten, zum Beispiel:
- Restaurant Mendoza in Ahrensburg
- Highlight Panorama Bar Lübeck
- Athena in Lübeck
- Seebad im aja Resort Travemünde
- Beauty Concept SPA und YOURcockpit in Travemünde
Welche Vorteile bietet der Schlemmerblock noch?
Neben klassischen Restaurantgutscheinen profitierst du von:
- Online-Gutscheinen für Anbieter wie eismann, Hemden.de, Beurer oder Lampenwelt
- Angeboten für Abholung und Lieferung von Speisen
- Mindestens 30 Euro Guthaben für Mobile-Gutscheine.de mit Zugriff auf 8.000 digitale Gutscheine bundesweit
So sparst du flexibel – egal ob zu Hause oder unterwegs.
Wie lange ist der Schlemmerblock gültig?
Der Schlemmerblock Lübeck & Umgebung 2025/2026 ist bis zum 1. Dezember 2026 nutzbar. Das verschafft dir viel Zeit, um alle Rabatte und Angebote entspannt auszuprobieren. Die limitierte Auflage ist nur solange der Vorrat reicht verfügbar – schnelles Zugreifen lohnt sich.
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Was kostet der Schlemmerblock und wie bestellst du?
Mit dem exklusiven Code STADTMAGAZIN27 bekommst du den Schlemmerblock ab nur 9,99 Euro (statt 44,90 Euro UVP) – je nach Menge:
- Ab 1 Block zahlst du je 25,99 Euro brutto
- Ab 3 Blöcken reduziert sich der Preis auf je 16,99 Euro brutto
- Ab 5 Blöcken erhältst du die Blöcke für je 14,39 Euro brutto
- Ab 7 Blöcken erhältst du den Bestpreis von je 9,99 Euro brutto
Die limitierte Auflage ist nur solange der Vorrat reicht verfügbar. Alle Schlemmerblöcke können gemischt werden, was dir maximale Flexibilität bietet. Die Lieferung ist ab fünf Exemplaren versandkostenfrei.
Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 06241-20260, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden.
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Du möchtest noch mehr Tipps rund ums Sparen und Genießen in Lübeck? Stöber weiter auf luebeck-magazin.de und entdecke unsere vielfältigen Empfehlungen für deine Freizeitgestaltung.
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