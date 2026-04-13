Ein intaktes Dach schützt euer Zuhause vor Wind und Wetter. In der Hansestadt Lübeck findet ihr zahlreiche qualifizierte Fachbetriebe, die sich um Dachdeckerarbeiten aller Art kümmern – von der Ersteindeckung beim Neubau bis zur fachgerechten Dachreparatur. Wir stellen euch 8 erfahrene Dachdeckereien in Lübeck und Umgebung vor:

1. P.Z. Dachbau GmbH: Zuverlässiger Partner für alle Dacharbeiten

Dachdeckermeister Patrick Zoschke, © P.Z. Dachbau

P.Z. Dachbau ist euer Dachdecker-Meisterbetrieb für den Großraum Schwerin, Lübeck und Hamburg. Das Unternehmen verbindet traditionelles Handwerk mit modernster Technik und innovativen Materialien. Das Leistungsspektrum umfasst Dachneubau, Sanierung und Reparaturen sowie Solar- und Photovoltaik-Anlagen, Dachfenster-Einbau, Holzbau mit Carports und energetische Sanierungen. Der Fachbetrieb arbeitet ausschließlich mit hochwertigen Materialien renommierter Hersteller und bietet bis zu 30 Jahre Herstellergarantie. P.Z. Dachbau steht für norddeutsche Gründlichkeit, schnelle Reaktionszeiten und zuverlässige Projektabwicklung. Ein 24/7 Notdienst sorgt bei Sturmschäden für sofortige Hilfe. Transparente Preise ohne versteckte Kosten und erstklassiger Kundenservice auf Augenhöhe runden das Angebot ab. Standort: Wismarsche Str. 380, 19055 Schwerin

Website: pz-dachbau.de

2. Hermann Michelau: Dachdecker seit 1962 und Solar-Profi

Neueindeckung eines Hausdaches, © unsplash.com / Sergej Karpow

Der Familienbetrieb hat sich auf energetische Dachsanierungen und den professionellen Einbau von Photovoltaikanlagen spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet eng mit dem Elektrohandwerk zusammen und plant sowie installiert Solaranlagen aus einer Hand. Hermann Michelau gilt als einer der führenden Dachdeckerbetriebe in der Region Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg. Das Team baut sowohl Aufdach- als auch dachintegrierte Photovoltaikanlagen zur Erzeugung grüner Energie ein. Zusätzlich bietet das Unternehmen PV-Module, Wechselrichter, Speichersysteme und Solar-Carports an. Als Velux-Premiumpartner berät die Dachdeckerei auch bei Dachfenstern und nutzt moderne Tools wie den Braas-Dachsimulator zur Visualisierung. Das Leistungsgebiet erstreckt sich über ganz Norddeutschland mit Schwerpunkt auf Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Standort: Aldermannweg 6

Website: michelau-dach.de 3. Thiele & Söhne: Seit 125 Jahren unter jedem Dach zu Hause

Zwei Männer arbeiten mit Seilen auf einem Dach, © unsplash.com / Raze Solar

Die traditionsreiche Dachdeckerei aus Lübeck-Travemünde blickt auf 125 Jahre Erfahrung zurück und bietet umfassende Dacharbeiten in der Region. Das Team um Dachdeckermeister Stephan Reinke, Bauleiter Thomas Pfeifer und den technischen Kaufmann Bernd Jürß deckt das komplette Spektrum ab: von schönen Ziegeldächern über dichte Flachdächer mit Elastomer Bitumen bis hin zu VELUX-Fenstern für mehr Licht. Die Experten sanieren verwitterte Dächer, bringen Farbe in die Dachgestaltung und helfen bei der Wärmedämmung gegen hohe Heizkosten. Ob Steildach, Dachumdeckung, Flachdach, Reparaturen oder Bauklempnerarbeiten – Thiele & Söhne findet für jeden Kunden die passende Lösung. Das Unternehmen arbeitet gewerkeübergreifend und zieht bei Bedarf Fachberater hinzu. Standort: Fehlingstraße 71b

Website: dachdeckerei-travemuende.de 4. Cavier + Sohn: Lübecks Dachdecker-Dynastie seit 1891

Der Traditionshandwerker aus Lübeck blickt auf über 130 Jahre Firmengeschichte zurück – seit 1891 prägt das Unternehmen die Dachlandschaft der Hansestadt. Cavier + Sohn hat maßgeblich zum Erhalt der UNESCO-Welterbe-Architektur Lübecks beigetragen und zahlreiche historische Dächer mitgestaltet. Das Leistungsspektrum umfasst Steildächer, Flachdächer, Metalldächer sowie Schornstein- und Dachfensterarbeiten. Besonders spezialisiert ist der Betrieb auf Denkmalpflege und anspruchsvolle Kupferarbeiten. Die Bauklempnerei gehört ebenso zum Portfolio wie Wärmedämmung, Balkonsanierungen und Sturmschadenreparaturen. Modern ausgerichtet setzt das Unternehmen auf innovative Technik und führt Drohnenflüge zur Baustellen-Unterstützung durch. Auch Photovoltaik-Anlagen und Velux-Dachfenster gehören zum Angebot. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernen Methoden macht Cavier + Sohn zu einem gefragten Partner für alle Dacharbeiten in Lübeck und Umgebung. Standort: Zeißstraße 2

Website: cavier.de 5. Gehlsdorf: Dachdecker mit Leidenschaft und Erfahrung

Das Lübecker Dachdeckerunternehmen Gehlsdorf bietet umfassende Dacharbeiten für Flach- und Steildächer sowie moderne Dachbegrünungen als Beitrag zum Klimaschutz. Die erfahrenen Handwerker übernehmen neben klassischen Dachdeckerarbeiten auch Bauklempnerei, Wärmeschutz-Installationen und den Einbau von Wohnraumdachfenstern, die dunkle Dachräume in lichtdurchflutete Bereiche verwandeln. Besonders zukunftsorientiert zeigt sich das Unternehmen bei erneuerbaren Energien: Gehlsdorf installiert Solar- und Photovoltaikanlagen, mit denen Kunden saubere Energie erzeugen und Stromkosten senken können. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Zimmermannsarbeiten sowie die Gestaltung von Balkonen und Fassaden, die Gebäude verschönern und die Lebensqualität steigern. Standort: Im Gleisdreieck 32

Website: gehlsdorf.de 6. Florian Neumann GmbH: Dach-Experte für zukunftsfähiges Bauen

Neueindeckung eines Daches, © unsplash.com / Christer Lässman

Die Florian Neumann GmbH aus Lübeck steht für zukunftsfähiges Bauen und versteht ihr Handwerk als Berufung. Das familiär geführte Unternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum: von Steildach und Flachdach über Fassadenverkleidung und Wärmedämmung bis hin zu Wohnraumdachfenstern und Balkonbeschichtung. Auch Holz- und Trockenbau sowie Bauklempnerei gehören zum Angebot. Dachdeckermeister Florian Neumann und sein Team setzen Dächer nach neuesten Standards und individuellen Kundenwünschen um. Dabei profitieren Kunden von einem großen Netzwerk professioneller und verlässlicher Partner. Standort: Spenglerstraße 69

Website: neumann-dachdeckermeister.de 7. Stadler & Sohn: Lübecker Dachprofis in zweiter Generation

Mann arbeitet mit Holz, © unsplash.com / William Wendling

Die Dachdeckerei Stadler & Sohn aus Lübeck bringt 35 Jahre Erfahrung mit und führt das Handwerk bereits in zweiter Generation fort. Für die Familie Stadler ist Dachdecken keine reine Arbeit, sondern echte Berufung. Das Unternehmen hat sich in Lübeck und Umgebung einen Namen gemacht und beschäftigt Spezialisten für jeden Bedachungstyp. Das Leistungsspektrum reicht weit über klassische Dacharbeiten hinaus: Neben der Dachdeckerei bietet Stadler & Sohn auch Dachentwässerung, Außenwandarbeiten, Fenstereinbau und Metallverarbeitung an. Zusätzlich führt das Team regelmäßige Inspektionen und Wartungen durch. Durch die Unternehmensgröße können sie maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden entwickeln und das perfekt passende Dach liefern. Standort: Hutmacherring 13

Website: stadler-sohn.de 8. Dachdeckerei Berlitz: Reetdach-Handwerk trifft moderne Dachtechnik

Ein Haus wird mit einem Reetdach gedeckt, © pixabay.com / Elke

Die Dachdeckerei Berlitz GmbH in Lübeck vereint traditionelles Handwerk mit modernen Dachtechniken. Als Dachdeckermeisterbetrieb führt das Unternehmen alle Arbeiten rund um das Dach durch – von Steildachsanierungen bis hin zu Flachdachabdichtungen. Besonders spezialisiert ist Berlitz auf Reetdacharbeiten. Diese traditionsreiche Technik, die bis 4000 v. Chr. zurückreicht, bietet hervorragende Dämmwirkung und steigert die Energieeffizienz des Hauses. Das Team übernimmt Neubau, Neueindeckungen und fachgerechte Instandhaltung von Reetdächern. Standort: Mecklenburger Str. 163

Website: dachdeckerei-berlitz.de Weitere Tipps rund ums Bauen und Sanieren in Lübeck findet ihr bei uns im lübeck-magazin.de!

Was kostet eine Dachsanierung in Lübeck? Die Kosten variieren je nach Dachgröße, Material und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Neueindeckung beginnt bei etwa 80-150 Euro pro Quadratmeter, umfassende Sanierungen können deutlich teurer sein. Wie oft sollte ein Dach gewartet werden? Experten empfehlen eine professionelle Dachinspektion alle 3-5 Jahre. Nach Stürmen oder extremen Wetterereignissen solltet ihr euer Dach zeitnah überprüfen lassen. Brauche ich eine Baugenehmigung für Dacharbeiten? Für einfache Reparaturen meist nicht, bei Dachaufstockungen oder wesentlichen Änderungen der Dachform ist jedoch eine Genehmigung erforderlich. Euer Dachdecker berät euch dazu.

Ortsinformationen P.Z. Dachbau GmbH Wismarsche Straße 380 19055 Schwerin 0172/2321103 E-Mail Website

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Weitere Ortsinformationen Hermann Michelau GmbH Dachdeckermeister Aldermannweg 6 23560 Lübeck 0451/5808784 Website

Thiele & Söhne GmbH & Co. KG Fehlingstraße 71B 23570 Lübeck 04502/5058 Website

Cavier + Sohn Bedachungen GmbH Zeißstraße 2 23560 Lübeck 0451/580530 Website Instagram

Georg Gehlsdorf GmbH & Co. KG Im Gleisdreieck 32 23566 Lübeck 0451/66373 Website Instagram

Dachdeckermeister Florian Neumann GmbH Spenglerstraße 69 23556 Lübeck 0451/80705855 Website

Stadler & Sohn Bedachungsgesellschaft mbH Hutmacherring 13 23556 Lübeck 0451/51051 Website